Krajta šplhala jedenáct pater

Česká Lípa – Nezvaného hosta nalezla ve svém bytě žena z českolipského sídliště Sever.

Strážníci odchytli krajtu, která se šplhala jedenáct pater panelového domu.Foto: Městská policie ČL

Asi metrová krajta vyděsila kolem páteční půlnoci obyvatelku jednoho z bytů na českolipském sídlišti Sever. Had se do jejího příbytku v 11. patře zřejmě dostal z přízemí, kde bydlí chovatel exotických zvířat.

Krajtu ženu objevila v kuchyni. Po prvotním úleku zavolala na pomoc městské strážníky. „Ti hada napřed hledali a objevili za sporákem," řekla Eva Vlastníková, mluvčí Městské policie v České Lípě.

Žena hlídce strážníků řekla, že je to už podruhé během pár měsíců, kdy plaz chovateli utekl. „Jestli stál za výletem zvířete fakt, že žena doma chová potkany, lze jen těžko usoudit," dodala Vlastníková.

Chovatel, kterému měla krajta patřit, se však k hadovi nehlásil. Zvíře proto skončilo v českolipském muzeu.

Nebylo to poprvé, kdy českolipští strážníci vyjížděli na Sever kvůli obdobnému případu. Loni v létě tu starší obyvatelku panelového domu vyděsila užovka. Strážníci tehdy hada odchytli a vypustili do přírody. Půldruhého metru dlouhou krajtu objevila před pár lety ve svém bytě také žena z Okružní ulice, rovněž na Severu.

„Už jsme odchytávali papoušky, ježky, ondatru, nejvíc ale je hadů," uvedl loni Antonín Doležal, zástupce velitele MP Česká Lípa, jeden ze tří strážníků, kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti k odchytu zvířat.

Exotickou korálovku našla loni také žena v panelákovém bytě na sídlišti Slovanka. Naštěstí poznala, že nejde o jedovatého hada, zůstala klidná a popsala strážníkům, co má v kuchyni. Chov hadů se velice rozmáhá, ale problémy nastávají, když plaz chovateli uteče. Pokud by šlo o jedovatého hada, mohlo by se jednat i o trestný čin obecného ohrožení.