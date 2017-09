KRÁTCE: Rozhlednu zahalil roj mravenců. Den s policií se blíží

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Den s policií na autodromu v Sosnové.Foto: Deník/Jiří Jelínek

ČESKÁ LÍPA

Rozhlednu zahalil roj mravenců

Oznamovatel, který byl u budovy českolipského gymnázia, zavolal na služebnu městské policie, že nad rozhlednou na Špičáku v České Lípě vidí oblak kouře. Nejprve oznámení prověřila obsluha městského kamerového systému, ale na záběrech nebylo nic vidět. Hlídka výjezdu vyjela na místo a zjistila, že kolem vrchu Špičáku létá velký roj okřídlených mravenců, což z dálky mohlo vypadat jako oblak kouře.

Pomohli ženě, která zkolabovala

Během pravidelné hlídky nalezli strážníci českolipské městské policie postarší ženu ležící na chodníku v Purkyňově ulici. Žena byla při vědomí a vysvětlila, že byla v nemocnici na vyšetření, po kterém se jí udělalo zle. Na sanitu neměla nárok, a tak se k domovu vydala pěšky cestou do kopce. Zanedlouho ale zkolabovala, a tak ji strážníci naložili do auta a odvezli domů. Tam se ujistili, že je už v pořádku a nepotřebuje pomoc lékaře.

Sbor hledá nové talenty

Českolipský dětský sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka přijme do svých řad nové zpěváky. „Rádi mezi námi uvítáme nové zájemce a zažijeme společně velmi pestrý koncertní a zájezdový program,“ říká sbormistr Petr Novák. Nábor proběhne první týden v září v Základní škole Špičák. Pro děti od 3 do 6 let bude 5. září od 16 hodin, pro děti od 7 do 11 let v 17 hodin. A pro nejstarší sborovou skupinu, tedy od 12 let, proběhne nábor ve čtvrtek 7. září od 16 hodin. Více informací na webu dětského českolipského sboru.

SOSNOVÁ

Den s policií se blíží

Strávit den s policisty, hasiči a zdravotnickými záchranáři mohou zájemci na sosnovském autodromu. Již 16. ročník Dne s policií proběhne v sobotu 9. září. V čase od 10.00 do 15.00 proběhnou ukázky techniky a činnosti všech složek IZS, které budou doplněny pestrým doprovodným programem pro děti i dospělé. "Návštěvníci u nás shlédnou ukázky činnosti jednotlivých složek IZS i jejich společné zásahy při simulovaných situacích. Děti si u nás zasoutěží v nejrůznějších disciplínách a motoristé si na bezplatné škole smyku mohou vyzkoušet své řidičské dovednosti," říká mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

SLOUP V ČECHÁCH

Na hrad se vracejí nedělní mše

Původní smysl se vrátil kapli v prostorách skalního hradu ve Sloupu v Čechách, kde proběhla první bohoslužba Církve československé husitské (CČSH). A tradice letních bohoslužeb bude pokračovat i v další sezoně. „Díky otevřenému přístupu kastelána hradu Ivana Volmana se budou nedělní bohoslužby konat i v příštím roce a budou přístupny všem návštěvníkům tohoto krásného hradu a věřícím,“ říká kazatelka CČSH Jana Semerádová Koulová. Poděkování podle ní patří také královehradeckému biskupovi Pavlovi Pechancovi a kazatelce CČSH Marii Truncové.

KAMENICKÝ ŠENOV

Rytci skla z celého světa se sjedou na sympozium

Již posedmé se v Kamenickém Šenově bude konat Mezinárodní sympozium rytého skla. Akce proběhne v termínu od 11. do 17. září a budou se na ní podílet téměř dvě desítky výtvarníků. Kromě zástupců domácí scény se představí také umělci z dalších zemí Evropy i z Ameriky, účast na sympoziu je proto považována za vysoce prestižní záležitost. Součástí sympozia jsou kromě sekce určené profesionálům rovněž další část studentská a řemeslná. Sympozium je určeno k propagaci tradice českého sklářství doma i v zahraničí a především k povzbuzení zájmu o ryté sklo jako velmi specifickou technologii typickou pro severočeské sklářství, a především pro Kamenickošenovsko. V místě sympozia působí také nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci také podílí.

Z REGIONU

Opuscard zařídíte online

V nabídce je nová službu pro žadatele o slevovou kartičku Opuscard, sloužící na slevy jízdného po Libereckém kraji. Slevovou kartičku si lze nyní zařídit online z pohodlí domova. Způsob žádosti ušetří žadatelům cestu na pobočku. Úvodní stránka nabízí možnost „Registrace“, po které se přihlásíte do systému, vyplníte potřebné údaje a vyberete si z kontaktních míst, na kterém si kartičku po jejím vyrobení budete chtít vyzvednout. Po vyrobení karty obdržíte informaci, že karta je připravena na vybraném kontaktním místě k vyzvednutí. Poplatek za výrobu osobní karty zaplatíte taktéž z pohodlí domova on-line.

Budou hlídkovat na přechodech

První zářijový týden již tradičně proběhne také v Libereckém kraji preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Cílem projektu je připomenout chodcům, především však dětem, že na přechodech pro chodce nemají absolutní přednost, jak se mnohdy domnívají. Proto se budou děti v ranních a odpoledních hodinách na vybraných přechodech pro chodce, zejména v blízkosti základních a mateřských škol a na frekventovaných silnicích, setkávat s policisty, kteří budou dohlížet na jejich chování v silničním provozu.

O restauraci roku je rozhodnuto

Nejlepším podnikem na severu Čech je restaurace Neptun v Liberci. Tak o tom alespoň rozhodli čtenáři Deníku v letošním ročníku naší Soutěže o nejlepší provozovnu. Boj o vítězství to ale nebyl jednoduchý. Až do samého závěru se totiž o celkové vítězství prala zmíněná restaurace s hotelem a kempem Formule v Děčíně a také s teplickým pivovarem Monopol. Čtenáři Deníku mohli vybírat z celkem 55 restauračních zařízení. Tomu nejlepšímu pak dali hlas prostřednictvím tištěných hlasovacích kuponů, mailem či na webu Deníku. Hlasovat mohli do 31. 7.

SPORT

Karin Košíková se na MS prosadila

Slušné páté místo v seniorské kategorii kata teamů vybojovala karatistka Karina Košíková z českolipského klubu Sport Relax na letošním světovém šampionátu JKA (Japan Karate Association). Košíková byla na letošní MS ve městě Limerick nominována trenérem státní reprezentace stejně jako v loňském roce na světový šampionát do Japonska, kde pak obsadila 6. příčku. „Náš klub už 24 let vychovává skvělé karatisty od jejich útlého věku. A Karin Košíková je toho důkazem,“ těší šéftrenéra českolipského klubu Pavla Znamenáčka.