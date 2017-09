KRÁTCE: Auto strážníků pošpinili jídlem. V kinech zazní písně Pink Floyd

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

ČESKÁ LÍPA

Auto strážníků pošpinili jídlem

Do dětských let se patrně vrátili dva pětadvacetiletí muži z Libochovic a České Lípy, kteří se chtěli po sobotní půlnoci vyřádit na zaparkovaném vozidle městské policie. Vozidlo nejprve znečistili zbytky jídel a snažili se vypustit pneumatiky na odlehlé straně z pohledu kamer. Jejich jednání si ale všiml náhodný svědek, který zavolal na tísňovou linku. Během chvíle následovala honička při pronásledování pachatele, do které se zapojili strážníci i policisté. Po použití donucovacích prostředků pak skončil hlavní podezřelý i se svým komplicem na služebně Policie ČR. Na vozidle městské policie vznikla škoda pouze znečištěním, k úniku vzduchu z pneumatik vzhledem k rychlosti zákroku nedošlo.

Soutěž hasičů ve vyprošťování proběhne v Lípě

Na stanici hasičů v České Lípě se bude ve čtvrtek 14. září konat již 16. ročník Krajské soutěže HZS Libereckého kraje ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Na šest soutěžních týmů čekají simulované dopravní nehody dle promyšlených scénářů. Na svůj pokus mají časový limit 20 minut. Během soutěže budou nahlížet hasičům pod ruce rozhodčí, kteří hodnotí taktiku provedení zásahu, techniku a první předlékařskou pomoc. Podívat se na práci hasičů mohou přijít i žáci z českolipských základních škol. Nejlepší družstvo čeká účast na Memoriálu JUDr. Františka Kohouta který se koná 21. září v Praze Letňanech.

Poctivá taxikářka odevzdala nález

Peněženku s více jak 12 tisíci korunami, bankovními kartami i dalšími doklady odevzdala na městskou policii taxikářka z České Lípy. „Zapomenuté peněženky si všimla v okamžiku, kdy si ji na zadním sedadle začali prohlížet další zákazníci. Ve vozidle ji nechal mongolský pár, pro který bylo předání nálezu velmi příjemným okamžikem,“ dodala mluvčí českolipských strážníků Eva Vlastníková.

MŠ Sovička slaví 50 let. Děti dostaly jezírko

Padesáti let se letos dožívá Mateřská školka Sovička na českolipském sídlišti Slovanka, která svoji činnost zahájila 1. 9. 1967. Školka, která má v současné době ve třech třídách celkem 84 dětí, ve svém vzdělávacím programu Proměny přírody seznamuje děti především s přírodou a její ochranou. K tomu předškolákům slouží krásně vybavená zahrada, kde se kromě herních prvků nachází i naučná ministezka, jež dětem přináší informace o přírodě, ale i letos nově zbudované jezírko s potůčkem. Během září pak vznikne i ornitologická pozorovatelna. Vše za finanční podpory města.

City Cross Run můžete běžet i zadarmo

Nezadržitelně se blíží start druhého ročníku českolipského zážitkového běhu City Cross Run. Na dvou pečlivě připravených trasách i v zázemí okolo náměstí T. G. Masaryka čeká 30. září běžeckou i širokou veřejnost opět plno překvapení a profesionálního servisu. Nadšení sportovci mohou i letos s Českolipským deníkem běžet zcela zdarma. Stačí se zapojit do soutěže Deníku. Sledujte proto tištěný Českolipský deník.

Z REGIONU

V kinech zazní písně Pink Floyd

Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se David Gilmour vrací na místo činu. Skladatel, zpěvák a kytarista legendárních rockerů odehrál loni v červenci v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na světě dva koncerty. Ze záznamu vznikl ohromující snímek, který dnes od 20.00 hodin promítají kina v Novém Boru a v České Lípě. Zatímco koncert Pink Floyd v 70. letech byl kvůli natáčení bez diváků, tentokrát dvojité show pod Vesuvem přihlíželo na 3000 fanoušků Davida Gilmoura.

Krajské dožínky hostí Sychrov, zahraje F. Nedvěd

Pestrý program pro celou rodinu nabídnou v sobotu 16. září Krajské dožínkové slavnosti. Tradiční poděkování za letošní úrodu se uskuteční tentokrát na Sychrově. Na nádvoří sychrovského zámku bude po celý den otevřena tržnice regionálních potravin s ukázkami tradičních řemesel. Chybět nebude dožínkový průvod a v rámci kulturního programu vystoupí místní folklórní soubory a čeští hudebníci, jako je František Nedvěd s kapelou Tie Break nebo skupina Maxim Turbulenc. Připravena bude i výstava hospodářských zvířat a hospodářské techniky. Po poledni se vydá tradiční dožínkový průvod k zámecké kapli, kde proběhne díkuvzdání za úrodu.

NOVÝ BOR

Divadelní sezonu zahájí Kostková s Hámou

Divadelní sezónu zahájí v pondělí 18. září novoborské městské divadlo romantickou komedií s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou. Hra Frankie a Johnny, je krásným a uvěřitelným příběhem o začátku jedné lásky. Tereza Kostková v roli prostořeké číšnice okouzlí kuchaře Aleše Hámu. I když už mají oba za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Příběh se dočkal i amerického filmového zpracování, ve kterém excelovali Al Pacino a Michelle Pfeiffer. V říjnu zavítá do Nového Boru Divadlo Palace Praha s hořkosladkou komedií Jiřího Hubače o lásce, snech a síle přátelství s názvem Stará dobrá kapela. V hlavních rolích se objeví Václav Postránecký, Svatopluk Skopal, Naďa Konvalinková a další. Na legendární Slet bubeníků, který nadchne publikum v každém věku, se mohou návštěvníci těšit 14. října. Tentokrát bubeníci dorazí v této sestavě: Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel Koudelka, Tomáš Reindl či Ondřej Anděra.

VOLEBNÍ GULÁŠ

Za ODS jde do voleb i bývalý senátor Tejnora

Čtyři jména z Českolipska jsou na kandidátní listině ODS v Libereckém kraji do říjnovým parlamentních voleb. Za lídrem Petrem Beitlem, primátorem Jablonce, jsou v první desítce jen dvě jména z regionu. Pětkou kandidátky je českolipský lékař a zastupitel Karel Tejnora, který byl v letech 2002 až 2008 senátorem za Českolipsko. Na sedmém místě je starosta Cvikova Jaroslav Švehla. Kandidátní listinu pak uzavírají na 15. místě bývalý starosta Doks a současný tajemník radnice v Bělé pod Bezdězem Zdeněk Krenický a 17. Miroslava Kramářová, lékařka z Kamenického Šenova. Volby do sněmovny se konají 20. a 21. října.

KROMPACH

Stavba kanalizace a vodovodu dostala zelenou

Více než půl kilometru nového vodovodního řadu a kanalizační stoky postaví v Krompachu. Stavební úřad ve Cvikově vydal ve věci rozhodnutí o umístění stavby. Stavebníci si budou muset při realizaci dát pozor například na dodržování ochranných pásem majitelů dalších sítí. Svá vedení má v dané oblasti ČEZ a O2. Dochází mimo jiné ke křížení nového vodovodu a kanalizace s podzemní telefonní linkou. Majitel proto požaduje, aby byl jeho zástupce přítomný při prohlídkách před záhozem každého kříženého místa. Správa CHKO Lužické hory pro změnu požaduje, aby byly práce v blízkosti kořenů stromů prováděny výhradně ručně.

CVIKOV

Knihovna pořídila nové vybavení

Speciální hrací stolek na šachy nebo Člověče, nezlob se nakoupila Městská knihovna ve Cvikově díky dotaci od společnosti SVS. Kromě toho se knihovna chystá doplnit fond o další logické, deskové i zábavné hry. „Věříme, že rozšířením nabídky potěšíme malé čtenáře, ale i dospělé. Zároveň se těšíme na tipy, které nám usnadní výběr. Ty nám mohou čtenáři psát na facebookový profil, email knihovna@cvikov.cz či rovnou doručit přímo u nás v knihovně,“ říká ředitel Tomáš Vlček.

JESTŘEBÍ

Opravy silnice a chodníků pokračují

Začíná další část rekonstrukce páteřní silnice a chodníků v Jestřebí. Při té příležitosti dochází k uzavření místní komunikace „od Bumbálků“ až ke křižovatce mezi obchodem a školkou u domu č. p. 77. „Zároveň bude provizorně zprovozněn pro osobní automobily dosud rekonstruovaný úsek od fary k Bumbálkům. Osobní automobily tak budou mít přístup do bytovek odbočkou naproti autobusové zastávce,“ uvádí starosta Jestřebí Karel Schreiner. Nákladní automobily mohou do prostoru bytovek zajíždět přístupem za farou.

KVÍTKOV

Dorazí Smolíček a Červená karkulka

Zábavné odpoledne hlavně pro děti si na sobotu 16. září připravili v Kvítkově. Průvod, který začne od 15.00 u místní hospody, provede účastníky doslova pohádkovým lesem. Zde na ně bude čekat šašek Tydlidát a s ním třeba Smolíček, Červená karkulka a prý také několik zvířátek. Na děti i jejich rodiče čeká řada zábavných úkolů, zapisování tajných písmen a skládání hesla. Za tuto námahu samozřejmě bude následovat odměna. Podle pořadatelů je trasa je přístupná i pro nejmenší účastníky v kočárku. Na samý závěr je pak u hospody připravené opékání buřtů.

DOLNÍ SVĚTLÁ

Zavzpomínají na obránce Československa z roku 1938

Už celých čtrnáct let se občané vždy jednu sobotu koncem září scházejí na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf v Lužických horách. Před čtrnácti roky tam byl péčí mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské zbudován památník členům Stráže obrany státu, kteří i tady v Lužických horách v září 1938 bránili hranice republiky před útoky nacistických bojůvek. Letos vzpomínková slavnost proběhne v sobotu 23. září od 14 hodin. Zájemci mohou ale přijet už dopoledne, od 10 hodin se koná výstup na blízkou hraniční horu Luž.

VOLFARTICE

Obec prodává dřevo

Na topnou sezonu se mohou lidé z Volfartic připravit ekonomicky. Obec nabízí svým občanům jasany, břízy nebo smrky z obecních lesů za 300 korun za kubický metr. Relativně nízká cena, zlomková oproti cenám distributorů, má původ v takzvané samovýrobě občané si svoje topivo pokácejí a zpracují sami. Případné spekulanty obec varuje, obecní dřevo není určené k dalšímu prodeji. Nepoctivého zájemce v případě odhalení už prý nikdy do programu nezařadí.