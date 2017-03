KRÁTCE: Část cyklostezky uzavřou opravy. Stavba školky v Ralsku pokračuje

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Cyklostezka Varhany.Foto: mucl

ČESKÁ LÍPA

Začátek cyklostezky Varhany uzavřou opravy

Opravy asfaltu uzavřou od příštího týdne první úsek cyklostezky Varhany z České Lípy do Horní Libchavy a část třetí etapy mezi bývalým vlakovým nádražím Mistrovice a základní školou v Novém Oldřichově. Práce začnou v pondělí 3. dubna a měly by trvat asi deset dní. Svazek obcí Cyklostezka Varhany chystá do oblíbené trasy další investice. Na jejím začátku by mělo přibýt zábradlí mezi stezkou a železniční tratí a v plánu jsou také nové informační panely u Volfartic a Kamenického Šenova. „V dubnu proběhne údržba cyklostezky a budou opraveny poškozené kovové sloupky zabraňující vjezdu motorových vozidel na poslední úsek cyklostezky," uvedl manažer svazku Miroslav Pröller.

Nemocnice nabízí dietní stravu pro veřejnost

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě nabízí pro širokou veřejnost možnost odebírat obědy z místní jídelny, kde stravovací provoz připravuje denně čerstvé teplé pokrmy. V nabídce je na každý den celkem pět jídel, tři pokrmy jsou klasické, dva jsou dietní. „Co by mohlo veřejnost zejména oslovit, je nabídka pokrmů splňujících požadavky na žlučníkovou a diabetickou dietu," říká vedoucí stravovacího provozu českolipské nemocnice Marián Bučko. Lidé tak zcela jednoduše dostanou vyváženou stravu a nemusí si vhodnost pokrmů vyhodnocovat sami. „Obě nabízená dietní jídla, tedy jak v podobě žlučníkové, tak diabetické diety, jsou řádně garantovaná specialisty ve svém oboru nutričními terapeuty," dodává Bučko. Cena jídel, která zahrnují vždy polévku a hlavní jídlo, případně také salát, kompot a nápoj, je pro veřejnost stanovena na 60 korun.

Lípa přivítala nové občánky

Dvanáct holčiček a třináct kluků přivítali v březnu představitelé města mezi občany České Lípy. Slavnostní vítání občánků organizuje matrika většinou jedenáctkrát do roka. Loni na českolipské radnici přivítali 254 dětí. Kromě milých slov si rodiče z akce odnesli i drobné dárky kytičku, knížku „Nejmilejší české říkanky, písničky a hádanky" a pamětní medaili. Městská knihovna připojila dárkový poukaz na roční půjčování knížek. „Čtenářství je třeba podporovat všemi způsoby od útlého věku. Čtenářské schopnosti a dovednosti jsou totiž klíčem ke vzdělání, později k pracovním příležitostem i životní úspěšnosti. Díky četbě se rozvíjí fantazie, formují se postoje, názory a hodnoty," říká Dana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny Česká Lípa.

Talentům má pomoci dotační program města

Věda, kultura, umění a řemesla patří k oborům, v nichž město Česká Lípa podpoří jednotlivce částkou 100 000 korun v jejich úsilí dosáhnout úspěchu a reprezentovat tak město. Žádosti je nutné podat do 11. dubna na podatelnu Městského úřadu. „Tento dotační program nebyl dosud moc využíván, možná se o něm málo vědělo. Jsem si ale jistá, že v České Lípě najdeme mladé talenty v různých oblastech," říká starostka Romana Žatecká. Žadatelem o dotaci z tohoto programu může být zákonný zástupce dítěte ve věku od 6 do 18 let nebo fyzická osoba ve věku od 18 let, která je žákem střední školy. Dotaci město se poskytuje na nákup vybavení potřebného pro daný obor či na náklady spojené s účastí v soutěžích. Kritérii jsou například věk žadatele, oblast činnosti či dosažená úroveň výkonu.

Oddělení pro zbraně bude uzavřené

Od středy do pondělí budou zrušeny úřední hodiny na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na pracovišti Územního odboru Česká Lípa. „Důvodem zrušení úředních dnů je malování kompletního pracoviště," uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Oddělení bude uzavřené ve středu 29. 3., ve čtvrtek 30. 3. a také v pondělí 3. 4.

V dubnu začne soutěž liga škol

Duben, tak jako každý rok, patří opět již tradiční Lize škol. Letošní 17. ročník přináší mnoho nového, ale také se vrací ke kořenům. Atletické závody nejen pro děti všech věkových kategorií se uskuteční v České Lípě na Městském stadionu u Ploučnice během čtyř dubnových úterků. Soutěž má tři kola a letos má i novinku. V letošním ročníku je zrušené startovné a zároveň každý závodník neodejde s prázdnou. Bude i doprovodný program pro předškolní děti během prvních tří kol, kdy v rámci dětské atletiky obdrží závodníci sladkou odměnu. Akci zaštiťuje starostka města.

RALSKO

Stavba mateřské školy pokračuje

Začátkem roku se v Ralsku v části Kuřivody začala stavět nová mateřská škola. Projekt je pořízen z dotačních peněz, které by měly pokrýt 80 až 85 % uznatelných nákladů na stavbu. „V současné době jsme ve fázi výstavby základů, ale koncem měsíce by se už měla řešit hrubá stavba. Pak budou následovat další nosné konstrukce až po střechu. Do konce roku by měla být stavba dokončena včetně terénních úprav okolního prostředí. V návaznosti na tuto skutečnost bylo potřeba navýšit kapacitu školy o 14 míst, a to se také stalo," popsal Miloslav Tůma za oddělení rozvoje, místního hospodářství a životního prostředí v Ralsku. Větší kapacita školky by měla pro město znamenat lepší služby pro potencionální nové obyvatele.

DOKSY

Obnova parčíku připomene Máchův Máj

Doksy Úprav za necelé tři miliony korun se letos dočká Tyršovo náměstí v Doksech. Park v centru města dostane velice moderní podobu a její autoři nezapomněli ani na historii a odkaz na Karla Hynka Máchu. „Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, který bude mít za úkol od srpna do října náměstí zvelebit," uvádí Jakub Derynk investiční referent města Doksy. Kromě úprav chodníku a zeleně bude v parku také „oddělovací stěna". „Optické odstínění parku od frekventované křižovatky a parkoviště zajistí dekorativní lem z odolné oceli. Ten má také připomínat historický stav místa, v němž ještě na začátku 20. století končilo Máchovo jezero," dodal Derynk. Podle návrhu budou v oceli vypáleny vlnky a horní okraj bude připomínat vodní hladinu. Nebudou chybět siluety pobřežních keřů a projekt počítá také s vypálením fragmentu textu Máchova Máje.

Na sídlišti proběhne deratizace. Jsou tu hlodavci

Na městském úřadě v Doksech se množí podněty občanů o výskytu hlodavců na sídlišti Pražská. Vedení města proto rozhodlo o objednání pravidelné plošné deratizace. „Deratizace proběhne v druhé polovině měsíce května. O konkrétním datu vlastního provedení budeme občany informovat v květnovém zpravodaji a prostřednictvím městského rozhlasu," uvedla ekoložka města Kateřina Šindelářová.

NOVÝ OLDŘICHOV

Podepíší spolupráci s Přírodním parkem Žitavské hory

Nový Oldřichov Svazek obcí Novoborsko v dubnu oficiálně odstartuje spolupráci s Národním parkem Žitavské hory. Společně chtějí vybudovat novou turistickou destinaci Lužické hory, která by měla přispět k rozvoji celé oblasti. Kromě propagace oblasti Lužických hor a jeho cenných přírodních a kulturních zajímavostí je prioritou zapojit i místní subjekty a organizace v cestovním ruchu, umožnit jim komunikaci s přeshraničním regionem v Sasku. „Turista nezná hranice státní, natož krajské. Chceme proto předávat co nejvíce informací lidem ze Saska, aby se dozvěděli co nejvíce věcí o Lužických horách. A naopak, lidé z Čech, aby poznali Žitavské hory," uvedla manažerka centra společných služeb Svazku obcí Novoborska Jana Nastoupilová. Smlouvu o spolupráci podepíší zástupci obou subjektů v polovině dubna v Novém Oldřichově.

NOVÝ BOR

Vzniká artefakt pro Pražské jaro

Novoborští skláři ve firmě Egermann vytvářejí podle autorského návrhu Pavla Danyse skleněný artefakt pro 72. mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2017. Artefakt budou tvořit půlválce osazené na křišťálovém skleněném podnosu. „Prvky budou ozdobeny rytinami s motivy panorama Pražského hradu a Karlova mostu a motivy hudebními," říká Pavel Danys. Tento artefakt je vytvářen jako dar novoborských sklářů. Předán by měl být v průběhu 72. mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

ČESKOLIPSKO

Usnul při jízdě za volantem

Více jak stotisícovou škodu si na svém autě způsobil ospalý řidič. Devětatřicetiletý muž v sobotu ráno projížděl ve svém fiatu od Bělé pod Bezdězem na Kuřívody, když na přímém úseku silnice vlivem mikrospánku ztratil kontrolu nad řízením. „Vůz následně přejel do protisměru a vyjel mimo silnici, kde havaroval najetím do stromu," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Řidič, který cestoval sám, naštěstí vyvázl z nehody bez zranění, nicméně na autě si způsobil škodu za přibližně 110 000 korun. Navíc musel na místě zaplatit blokovou pokutu.

Sražený vlk nebyl z Českolipska

Vlk, kterého na začátku března srazilo a usmrtilo auto u dálnice D1, přišel z Karpat. Ochránci přírody se domnívali, že by se mohlo jednat o migrujícího vlka ze smečky, která žije na Doksku. Analýza vlka tkáně však ukázala, že tomu tak není. Zvíře z Karpat tak pravděpodobně urazilo z místa svého narození několik set kilometrů. U vlků se můžeme s podobně dlouhými přesuny setkat zejména u mladých samců, kteří hledají nové teritorium. To byl zřejmě i případ zvířete usmrceného na Vysočině. Zjara jsou dlouhé přesuny vlků nejčastější. Vlčí smečka na Českolipsku by tak měla být v původním složení, tedy sedmičlenná.

BRNIŠTĚ

Bude pokračovat stavba grunovského chodníku

Na programu středečního zasedání zastupitelstva obce Brniště je mimo jiné projednání smluv o převodu pozemků od Libereckého kraje obci. Ta plánuje další etapu chodníku ve Velkém Grunově. První část vybudovalo Brniště ve spolupráci se Státním fondem infrastruktury v létě 2014. Dalšími body zasedání se stanou konkrétní nabídky služeb a smlouva s dodavatelem stavby. Obec plánuje rovněž prodloužení veřejného osvětlení podél tamní smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Na programu je schválení dodavatele stavby a podání žádosti o dotace.