KRÁTCE: Ceny Thálie jsou i letos z Lindavy. Kvůli ochraně klimatu zhasnou lampy

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Ceny Thalie vznikly i letos pod rukama sklářů z Ajeto Lindava.Foto: ČTK/Vít Černý

LINDAVA

Masky pro herce jsou i letos z Českolipska

Hodinu na huti a deset hodin práce brusiče. Tak dlouho přibližně trvá vyrobit jednu cenu Thálie, které už tuto sobotu v Národním divadle udělí letošním vítězům Herecká asociace. Trofeje podle návrhu Bořka Šípka vznikaly i letos pod rukama sklářů na huti Ajeto v Lindavě. „Vyráběli jsme patnáct cen. Pracovalo se na nich od začátku ledna," říká ředitel lindavské sklárny Jaroslav Turnhöfer. Ceny se v Lindavě vyrábějí od roku 1993. Místní skláři se každým rokem snaží především o jiný odstín barev, aby se zdůraznila jedinečnost trofeje. Originální bude letos především žlutá cena udělovaná za celoživotní mistrovství, do které v Ajetu přidali kousky slídy. Těm amberová barva dodává dojem střípků zlata.

ČESKOLIPSKO

Kvůli ochraně klimatu zhasnou světla

Čtyři obce na Českolipsku se v sobotu večer ponoří na šedesát minut do tmy. K celosvětové akci Hodina Země, která přispívá k ochraně životního prostředí a zejména klimatu, se letos připojí Česká Lípa, Nový Bor, Svor a Prysk. V sobotu bude od 20.30 do 21.30 hodin zhasnuto nasvícení budov a pouliční osvětlení. „Symbolickým zhasnutím světel a veřejného osvětlení dáme najevo, že v našem městě věnujeme pozornost ochraně životního prostředí a klimatu. Přidat se k nám může ale kdokoliv. Stačí, když doma v uvedený den a čas zhasne," říká Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí novoborské radnice. Už v 19 hodin zhasnou veřejné osvětlení v Prysku. V České Lípě lampy potemní i v částech Dolní Libchava, Stará Lípa a Dubice.

KRAVAŘE

Dopravu zklidní radar

Po delších jednáních obce s příslušnými institucemi došlo na začátku března v Kravařích k osazení dopravních značek, omezujících vjezd nákladních vozidel na komunikaci směrem na Konojedy. Vedení obce si od tohoto opatření slibuje zklidnění dopravy směrem na Konojedy v ulici Generála Svobody.

NOVOBORSKO

Jelen překvapil řidičku

O štěstí může mluvit šedesátiletá řidička renaultu, které v pondělí zkřížil cestu statný jelen. Ke střetu se zvířetem došlo krátce před sedmou hodinou večer na silnici z Práchně do Nového Boru. Zaskočená řidička nemohla pro krátkou vzdálenost nehodě zabránit. Jelen srážku nepřežil, ovšem posádka renaultu vyvázla z dramatické nehody bez zranění. Hmotnou škodu na vozidle odhadli policisté na 40 000 korun.

SVOJKOV

Obec si připomene čtvrt století samostatnosti

S devadesátkou obyvatel a ročním rozpočtem 104 000 korun začala obec Svojkov před pětadvaceti lety své samostatné fungování. Výročí si místní připomenou tuto sobotu 25. března. V sále obecního úřadu se bude číst z obecní kroniky z let 1980 1992, tedy z doby, kdy Svojkov spadal pod Sloup v Čechách a posléze Nový Bor. Po osamostatnění obce bylo pro vedení největším úkolem přilákat nové obyvatele. Přes stovku se jejich počet dostal v roce 2007. O pět let později už měl Svojkov přes 200 trvale žijících obyvatel, loni jich bylo 242. S počtem obyvatel rostl i rozpočet a tím i možnosti investovat. Loni Svojkov hospodařil s částkou kolem sedmi milionů korun.

DOKSY

Na obnovu zámku shánějí další peníze z dotací

Čtyřicetimilionová dotace z fondu EU, kterou město Doksy loni získalo na obnovu valdštejnského zámku, není jedinou. Díky dotačním penězům z Havarijního programu Ministerstva kultury se již podařilo opravit část krovu a komín východního křídla a zásadní rekonstrukcí prošla také terasa. O další dotace město dál usiluje. Loni podala radnice žádost o dotaci na opravu střechy a letos také na rekonstrukci severního vstupního portálu. Probíhají také přípravy projektů na odkanalizovaní okolí zámku, obnovy cest či výstavby amfiteátru pro kulturní akce. I na tyto projekty má město v plánu získat dotace z národních či evropských zdrojů. Rozsáhlé práce na zámku za téměř 60 milionů, v rámci kterých vznikne prohlídkový okruh či infocentrum, by měly začít v dubnu.

ZÁKUPY

Opraví řadu silnic

Kromě drobných oprav místních komunikací připravuje město Zákupy na letošní rok i celoplošné opravy silnic v obcích Kamenice, Lasvice a Šidlov. „Nerovnosti se vyrovnají asfaltovou hmotou a celá komunikace se nastříká potahem, který zalije praskliny a zpevní celý povrch vozovky," říká starostka Radek Lípa. Opravy město plánuje na letní měsíce a připravena je na ně částku ve výši jednoho a půl milionu korun.

ČESKÁ LÍPA

Cest na záchytku přibývá

O pomoc při převozu pacienta do záchytné stanice v Liberci požádal před pár dny českolipské strážníky lékař z centrálního příjmu nemocnice s poliklinikou. Pacient byl nebezpečný personálu, potažmo i sobě. Podobná asistence není pro strážníky z Lípy ničím výjimečným. Jen o pár dnů později ohlásila obsluha čerpací stanice v České Lípě, že nedaleko leží na zemi muž, který je buď nemocný, anebo opilý. Hlídka městské policie zjistila, že platí druhá možnost, a tak se snažili muže zvednout a přivést do stavu, kdy by byl schopný odejít z místa po svých. To se ale nepovedlo, naopak hrozilo, že muž upadne na silnici. Po dechové zkoušce, která prokázala 2,7 promile alkoholu v krvi, a lékařské prohlídce putoval muž v doprovodu strážníků také do záchytné stanice.

Mladý a kouzelný moderátor

Česká Lípa Kulturní dům Crystal v České Lípě v úterý hostil již tradiční soutěž s názvem Mladý a kouzelný moderátor, kterou pořádá českolipská ZŠ Slovanka. Klání mladých mluvků se zúčastnil i kouzelník Richard Nedvěd. V minulých letech se akce zúčastnila například Tereza Pergnerová nebo Leoš Mareš. Soutěž v moderování vyhlašuje rádio Slovanka, které je na škole součástí výuky mediální tvorby. Jubilejní 10. ročník přilákal mnoho soutěžících i diváků. „Letos se přihlásilo sedmapadesát účastníků a máme tady tři stovky diváků," říká jeden z organizátorů akce. V porotě zasedli moderátoři, dorazil i ředitel Dětské tiskové agentury a organizátor Zlatého Ámose Slávek Hrzal. Součástí programu byly i workshopy, kde se mladí moderátoři naučili, jak vylepšit svůj projev.

V dubnu přivezou zábavu Donutil i sexuolog Uzel

Koncerty, zábavné pořady i divadelní představení nabídne v dubnu organizace Kultura Česká Lípa. Příběhy v podání jednoho z nejoblíbenějších českých herců pobaví při večeru s Miroslavem Donutilem, který proběhne 12. dubna v Jiráskově divadle. Na jiné téma, ale neméně zábavně, bude 28. dubna vyprávět známý sexuolog Radim Uzel. Dubnové koncerty obstarají 21. 4. zpěvačka a herečka Lenka Nová a 29. dubna také českolipský rodák Pavel Callta. Pestrou nabídku koncertů přichystal i klub U Bílýho černocha, kde zahrají Paul Batto nebo americké trio Willa Bernarda. Na divadelních prknech se 19. dubna představí Jaroslav Sypal, Michaela Kuklová a další v komedii Kšanda a na programu má českolipské divadlo také dvě sobotní pohádky pro děti.

DUBÁ

Školáci z Dubé pomáhají žabkám

Při jarním tahu ze zimovišť do míst jejich rozmnožování obojživelníkům i letos pomáhají děti ze základní a mateřské školy v Dubé. Za jediný den do záchytných nádob naskákalo 211 žabáků, které školáci vypustili do místního rybníka. Záchraně žab se Ekoškola v Dubé věnuje už patnáctým rokem. Během té doby se podařilo zachránit přes třináct tisíc žab. Letos se zapojí všechny třídy školy i předškoláci.

HORNÍ POLICE

Lidé mohou darovat oblečení i hračky

Humanitární sbírka na pomoc potřebným probíhá od minulého týdne v Horní Polici. Na obecní úřad mohou lidé nosit především oblečení, ale také lůžkoviny, záclony, ručníky nebo domácí potřeby či deky a polštáře. Diakonie Broumov, která za sbírku stojí, uvítá také veškerou nepoškozenou obuv, hračky nebo menší elektrospotřebiče či knihy. Nežádoucí jsou naopak ledničky, počítače nebo koberce, a to z ekologickým důvodů, a také nábytek či znečištěný textil. Věci mohou lidé přinášet až do 22. května každé pondělí a středu od 7 do 11 a od 12 do 16 hodin, v úterý a v pátek pak od 7 do 11 hodin.

SOUTĚŽ

Mikroregion Podralsko vyhlásil literární soutěž

Českolipsko Všude dobře, doma nejlíp. To je téma literární soutěže, kterou vyhlásil Mikroregion Podralsko. Soutěžit mohou školáci i dospělí s libovolnou prózou. Patronkou soutěže je spisovatelka a nakladatelka Eva Koudelková, která v den vyhlášení povede workshop o psaní. Práce mohou zájemci posílat do konce dubna organizátorům soutěže, kterými jsou Městská knihovna, ZŠ a ZUŠ v Jablonném v Podještědí (jablonoviny@seznam.cz, knihovna@jvpmesto.cz). Soutěžit se bude ve třech kategoriích 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň Zš a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, ostatní. Vyhlášení proběhne 29. května ve Společenském centru v Jablonném, kde ceny převezmou autoři tří nejlepších prací v každé kategorii. Z oceněných děl následně vznikne sborník.

MIMOŇ

Chystají velkou akci Velikonoce u muzea

V rámci Výstavy kraslic, která právě probíhá v Městském muzeu v Mimoni, se 15. dubna uskuteční bohatý celodenní program s velikonoční tématikou. Na děti čeká divadelní představení Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi, ve kterém se děti dozví, jaké zvyky dodržovali lidé o nedělích mezi masopustem a Velikonocemi. Nebudou chybět výtvarné dílničky, kde si děti sami ozdobí velikonoční kraslici, a na nejmenší čeká i spousta soutěží. Po celou dobu pak bude v muzeu i v areálu Božího hrobu probíhat stánkový prodej. V Kapli Božího hrobu se uskuteční prohlídky s průvodcem a v muzeu si návštěvníci prohlédnou výstavu kraslic a krojů a stálou expozici o Mimoni a okolí.

LIBERECKÝ KRAJ

Navrhněte osobnosti k udělení Pocty hejtmana

Pocta hejtmana Libereckého kraje je každý rok udělována osobnostem, které se celoživotní prací nebo významným skutkem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje. Také letos budou tito výjimeční lidé oceněni, nominovat je může tradičně každý. Návrhy kraj přijímá do 30. června. „Letos již popáté mohou do nominací zasáhnout sami občané. Pokud víte o někom, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn nejen za přínos našemu kraji, mimořádný skutek, ale třeba i sportovní reprezentaci, zašlete nám prosím návrh," vyzývá hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Pravidla nominace, formulář, který je třeba vyplnit, ale i další informace jsou zveřejněné na webových stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz. Od roku 2006, kdy byly Pocty hejtmana uděleny poprvé, získalo ocenění 66 osobností.

Poslanec Horáček bude obhajovat místo ve Sněmovně

Šedesátiletý poslanec Václav Horáček bude v letošních podzimních sněmovních volbách lídrem TOP 09 v Libereckém kraji. Na druhém místě kandidátky bude nový krajský předseda strany František Gábor a na třetím jablonecký lékař Miloš Rejmont. Někdejší železnobrodský starosta je v parlamentu za TOP 09 od roku 2010. Čtvrtým kandidátem bude Michal Prokop z České Lípy. V roce 2013 byl krajským lídrem společné kandidátky TOP 09 a (STAN) poslanec Jan Farský ze Semil.