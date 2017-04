KRÁTCE: Cvikov bude stavět dům pro seniory, v Brništi se chystá půlmaraton

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

CVIKOV

Získali dotaci na stavbu domu pro seniory

Město Cvikov začne již letos s výstavbou domu pro seniory. „Z ministerstva pro místní rozvoj se nám podařilo získat dotaci na výstavbu komunitního domu seniorů. Byla nám vyčleněna částka 8,4 milionu korun," uvedl starosta Cvikova Jaroslav Švehla. Komunitní dům by měl mít čtrnáct bytů pro lidi nad 65 let a celková cena stavba činí 15 milionů korun. „Bez dotace bychom nestavěli. Rozpočet na dům je podle projektu patnáct milionů korun, přičemž předpokládáme, že po výběrovém řízení na dodavatele stavby dojede ke snížení ceny," doplnil starosta. Komunitní dům je jakýmsi mezistupněm mezi samostatným bydlením a domem s pečovatelskou službou. Na Českolipsku zatím žádný takový neexistuje. Město musí nyní vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby, aby bylo možné již na podzim zahájit práce. V letošním roce musí být prostavěna dotace a část podílu města, což dělá zhruba 10 milionů korun. Dokončení stavby a přidělování bytů město plánuje na rok 2018.

BRNIŠTĚ

Připravte se na půlmaraton

V Brništi se na 29. dubna chystá již 4. ročník populárního přespolního běhu. Brnišťský půlmaraton má start a cíl v přírodním areálu Lesní zátiší na okraji obce Brniště. Trasa 4. ročníku závodů v běhu na 21,1 km a 10,55 km vede vesnicí Brniště, Stezkou hastrmanů, okolo rybníků, lesem, po obecních, polních a lesních cestách. Na programu jsou závody všech kategorií, od předškolních dětí až po závod štafet a veřejný běh na 3 km. Závod startuje v 10 hodin v Ekocentru a nebude chybět ani bohatý doprovodný program.

ČESKÁ LÍPA

Na zoufalou ženu se sběhli psi, nemohla jít do práce

Dva velcí a agresivní psi bránili ženě z České Lípy odejít do práce. Pobývali na chodbě domu v Žitavské ulici, a protože se žena zvířat bála, zavolala na pomoc městské strážníky. „Hlídka, která přijela na místo, nejprve kontaktovala oznamovatelku a potvrdila si, že nebezpečná situace stále trvá. Strážníci vstoupili do domu a hned za vchodovými dveřmi na ně psi zaútočili," popsala Eva Vlastníková, mluvčí městské policie. Spolu se zvířaty byl na chodbě i jejich majitel, který šel údajně navštívit svou matku. Muž i se psy z domu odešel, a tak mohli sousedé bez obav vyjít na chodbu a vydat se za svými pracovními povinnostmi. Pokud by zvířata někoho pokousala, jednalo by se o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.

Den země se bude slavit v muzeu

V příštím týdnu se oslaví Den země. Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě připravila na 20. dubna bohatý program pro děti i dospělé. Letošní 11. ročník Dne Země s podtitulem „Přírodní krásy Libereckého kraje" nabídne v rámci dne množství vědomostních a výtvarných dílen, zajímavých stanovišť, pohybových soutěží a smyslových stezek. Celý den bude možnost volného vstupu do přírodovědných expozic hlavní budovy muzea a přilehlé klášterní zahrady.

Zadrželi nebezpečného muže

Hledaného muže, který byl označený jako nebezpečný, zadrželi strážníci v České Lípě na sídlišti Špičák. Muž začal vyhrožovat jednomu ze strážníků, že ho zabije a máchal kolem sebe rukama. Hlídka mu nasadila pouta, což ale muže rozhořčilo víc, pokřikoval nesrozumitelná slova a bylo jasné, že je pod silným vlivem alkoholu. Dechová zkouška prokázala 2,52 promile alkoholu v dechu. Hlídka strážníků předvedla zadrženého muže na obvodní oddělení policie.

Sprejer maluje rád číslice

Tři nové případy sprejerství zaevidovali během tohoto týdne českolipští policisté. Má je na svědomí pachatel, který si oblíbil číslice 2 a 3. Ty rád používá při čmárání po fasádách a plotech. „Jeho „rukopis" se zatím objevil na sloupcích oplocení vily v ulici Mariánská, dále pak na zdi panelového domu ve Špálově ulici a nebo na fasádě panelového domu v ulici Střelnice. Sprejer používá černou barvu a zjištěné škody, které majitelům způsobil, činí nejméně 21 000 korun," popsala Ivana Baláková, mluvčí policie. Policisté ale nevylučují, že se číslice objeví ještě na dalších místech ve městě. V případě, že pachatele dopadnou, může ho soud poslat do vězení až na jeden rok.

Lípa nabízí parkovací hodiny

Parkovací hodiny s úřední dobou městského úřadu, s informacemi o parkovacích zónách ve městě a provozní dobou MIC nabízí od dubna českolipské Městské informační centrum. Pro sběratele jsou k vyzvednutí připraveny i stolní kalendáře roku 2016 a 2017. Parkovací zóny, kde motoristé potřebují hodiny, jsou v Lípě například v Jiráskově ulici, dále v ulicích Mikovcova a Zámecká. Parkovací kotouče mohou řidiči využít i v jiných městech, například v Novém Boru, kde na hlavní třídě T. G. M. a v Liberecké ulici mohou motoristé stát maximálně hodinu a čas na parkovišti jim vyměřují právě takzvané parkovací kotouče.

Měl "nakoupeno" už před vstupem do obchoďáku

Zákazníci, kteří chtěli minulý pátek nakoupit v OD Andy v České Lípě, byli pořádně vyděšení mužem ležícím u hlavního vchodu do obchodního domu. Nehýbal se a nekomunikoval, na první pohled nebylo jasné, zda je totálně opilý či vážně nemocný. Zákazníci přivolali zaměstnance OD Andy, ten pak zavolal na tísňovou linku 156. „Strážníci na místě zjistili, že jde o místního bezdomovce, který však pouze bezvládně ležel na chodníku. Přivolaný lékař posoudil zdravotní stav muže a povolil jeho převoz do záchytné stanice v Liberci. Dechovou zkoušku na množství alkoholu v dechu mohli provést až v Liberci, neboť opilý muž ji vůbec nebyl schopný absolvovat," uvedla Eva Vlastníková, tisková mluvčí městské policie.

Nemocnice se prezentovala na Technické univerzitě

Svou práci a možnosti uplatnění představila studentům Technické univerzity v Liberci českolipská Nemocnice s poliklinikou. „Přímý kontakt se studenty zdravotních škol považujeme za jednu z velmi dobrých cest, jak nastínit jejich možnost uplatnění v naší nemocnici, a zároveň okamžitě získáváme zpětnou vazbu, co daní studenti požadují a co od své budoucí práce očekávají," vysvětluje personální ředitelka nemocnice Pavlína Simmerová. Na společném setkání se studenty 3. ročníků bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií TUL se kromě představení samotné nemocnice v České Lípě staly hlavními tématy bonusové programy pro zaměstnance.

Besedovali se seniory o reflexních prvcích

Besedu pro členy Klubu seniorů Sever Česká Lípa uspořádali státní a městští policisté společně s BESIPEM. Senioři si vyslechli přednášku o zásadách bezpečného chování v silničním provozu a o významu používání reflexních prvků. Návštěvníci mimo jiné zhlédli tematický film o efektivním užívání reflexních prvků a obdrželi od koordinátora BESIPU reflexní pásky. Součástí programu bylo také téma osobní bezpečnosti seniorů. Tisková mluvčí policie Ivana Baláková informovala seniory o případech, které policisté vyšetřovali nejen v Libereckém kraji, ale i v jiných regionech republiky, a které se týkaly převážně podvodů na osaměle žijících seniorech. Popisem konkrétních kauz a účelových legend, se kterými se podvodníci snaží kontaktovat tuto cílovou skupinu, se měli senioři možnost o daném tématu poučit.

NOVÝ BOR

V Boru ušetří za teplo

O třináct procent letos zlevnilo teplo pro domácnosti, které zásobuje Teplo Nový Bor. Jedná se zhruba o třetinu domácností ve městě. „Cena tepla klesla na 531 korun za gigajoule," informoval Milan Přívratský, jednal společnosti Teplo Nový Bor. Její zákazníci tak zaplatí zhruba o dvacet procent méně než například v České Lípě, kde je v současné době cena 680 korun za gigalouje. I tady cena tepla meziročně klesla, Českolipská teplárenská zlevnila zhruba o tři procenta. I když odběratelé spotřebovali tepla o něco víc než loni, náklady by se jim měly zvýšit jen nepatrně.

KAMENICKÝ ŠENOV

Stašová plní svůj slib Šenovu

Když na listopadové oslavě kina Hvězda v Kamenickém Šenově besedovala herečka Simona Stašová, mezi vyprávěním prohodila, že do kina bude muset přivézt divadelní hru Shirley Valentine, aby se lidé zasmáli společně s ní. Jak řekla, tak se také stane. Už 8. května vystoupí Simona Stašová s touto neskutečně zábavnou divadelní hrou v Kamenickém Šenově. Podle Stašové je toto představení hrou, která se nedá vyprávět, ale musí se vidět. Stašová nejen, že je onou Shirley Valentine, ale je dokonce i všemi těmi ostatními postavami, o nichž ve svém příběhu vypráví. Předprodej a rezervace vstupenek běží od 1. dubna na IC Prácheň, nebo na MěÚ Kamenický Šenov u paní Machové, kancelář č. 304.

Knihovna zve na výstavu

Obrazy novoborského malíře Martina Cermana vystavuje v dubnu a květnu Městská knihovna v Kamenickém Šenově. Martin voří buď akrylem na plátno, nebo temperou na papír a pracuje také s digitální grafikou. Jeho inspirace vychází nejenom z hudebních prožitků, které následně transformuje na plátno. Zaměřuje svou tvorbu na setkání podvědomého a nevědomého vnímání. Autor svá díla nazývá metaforami, protože výsledek na plátně je vlastně volnou metaforou na hudbu, kterou poslouchá.

LIBERECKÝ KRAJ

Žatecká čtyřkou kandidátky

Návrh kandidátní listiny pro sněmovní volby odsouhlasil výkonný výbor ČSSD Libereckého kraje. Do čela kandidátky byla navržena současná ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Na dalších místech jsou oba stávající poslanci Lukáš Pleticha a Pavel Ploc. Čtvrté místo patří starostce města Česká Lípa Romaně Žatecké. Konečné slovo o podobě kandidátky budou mít všichni členové strany v kraji.

Silnice se opravují, ale nestačí to

Liberecký kraj investuje letos do rekonstrukcí silnic druhých a třetích tříd zhruba 807 milionů korun. Připraveno je celkem 66 staveb. Opravy by se mělo dočkat 94 kilometrů silnic a 18 mostů. Téměř 55 % peněz získal kraj z evropských fondů a Státního fondu dopravní infrastruktury, ze svého dá 364 milionů korun. Ve srovnání s loňským rokem jsou letos investice do krajských silnic zhruba dvojnásobné, především díky evropským dotacím, pomohly i vyšší příjmy z daní. „Pokud ale půjdeme tímto tempem dál, naši silniční síť opravíme za 23,5 roku, protože vnitřní dluh na komunikacích přesahuje pět miliard korun. Tímto tempem se proto jejich stav nikdy nemůže zlepšit, pokračujeme jen v udržování stavu, který je nyní a bez výraznější podpory ze státního rozpočtu nebo evropských fondů kraje nejsou schopny silniční síť zlepšovat," varoval hejtman Martin Půta.