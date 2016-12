KRÁTCE: Cyklostezka je opět průjezdná, v Lípě vzniká nové hřiště na basket

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

U fotbalového stadionu v České Lípě roste nové basketbalové hřiště.Foto: Deník/Jiří Jelínek

Cyklostezka je opět průjezdná

Českolipsko - Bez omezení je opět průjezdná cyklostezka Varhany z České Lípy do Kamenického Šenova. Vyvrácené stromy, o které se postaral silný vítr na začátku měsíce, zablokovaly část trasy v Novém Oldřichově. O uplynulém víkendu se podařilo popadané stromy odstranit a proběhl také úklid celé sedmnáctikilometrové stezky. Přesto by cyklisté i další uživatelé stezky měli být v Novém Oldřichově opatrní. Po odstranění polomu zůstaly v úseku mezi truhlárnou a hřbitovem zlomená tři dřevěná zábradlí. Už na konci října se naopak podařilo opravit lavičku na začátku cyklostezky v České Lípě, osadit nový stůl s lavicí v Manušicích nebo nahradit dvě nové dopravní značky, které někdo před časem ukradl.

Seniorku okradl na hřbitově

Česká Lípa - Nepozornosti jednaosmdesátileté ženy, která upravovala hrob na městském hřbitově v České Lípě, využil v pondělí krátce po jedenácté hodině dopoledne dosud neznámý pachatel. Ženě ukradl černou koženkovou tašku, kterou měla položenou volně vedle sebe. V odcizené tašce měla seniorka uložený mobilní telefon, deštník, svazek klíčů a peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady i platební kartou. Neznámý zloděj ženě způsobil škodu ve výši téměř dvou tisíc korun. Policisté po pachateli nyní pátrají.

V Lípě vzniká nové basketbalové hřiště

Česká Lípa - Další sportoviště budou mít k dispozici obyvatelé České Lípy. Na konci listopadu odstartovala příspěvková organizace Sport výstavbu nového basketbalového hřiště, které vznikne u fotbalového hřiště s umělým povrchem u městského stadionu. Plně vybavené hřiště bude moci využívat široká veřejnost a dokončené by mělo být ještě tento týden.

Strážníci zadrželi zloděje

Česká Lípa - Obsluha českolipského kamerového systému si všimla muže, který nasedl v Sokolské ulici na kolo, které si v ulici opřela žena, když si potřebovala na okamžik zajít do trafiky. Zloděj neváhal a prchl na něm pryč. Obsluha kamer v muži poznala již známého místního zlodějíčka, ihned tedy informovala výjezdní hlídku městských strážníků. Ta pouze o několik hodin později viděla kolo v baru Hong Kong. Od přítomné obsluhy se strážníci dověděli, kdo tam kolo zanechal. Ukradenou věc pak chtěli převézt na služebnu policie, když spatřili muže v bílém svetru. Okamžitě se přesvědčili, že jsou na správné stopě, protože muž začal utíkat, jakmile uviděl služební auto. Strážníci jej rychle dostihli, zadrželi a předali kolegům z PČR i s nalezenou věcí.

Srážka za čtvrt milionu

Česká Lípa - Do protisměru se dostal v pondělí krátce po sedmé hodině ranní řidič automobilu Škoda Octavia, když jel ve směru z České Lípy na Nový Bor. „Řidič se plně nevěnoval řízení, přejel do levé poloviny vozovky a bočně narazil do protijedoucího nákladního vozidla tovární značky MAN s přívěsem," popsala Dagmar Sochorová, tisková mluvčí policie. Ani jeden řidič nebyl pod vlivem alkoholu a předběžně vyčíslená škoda je 250 000 korun.

Čekání na Ježíška zkrátí v muzeu

Česká Lípa - Ochutnávku staročeských vánočních pokrmů, pečení cukroví, ale hlavně celou řadu tvůrčích stanovišť, vztahujících se k období zimy a Vánoc, nabídne v sobotu tradiční akce českolipského muzea Čekání na Ježíška. Celodenní program začne 17. prosince v 10 hodin. „Samozřejmě nezapomeneme na osvětu v péči o zvířátka v zimě. Předvánoční atmosféru doplní koledy a pohádka divadla Rolnička pro nejmenší s názvem O tom, co se možná stalo," říká muzejní pedagožka Veronika Ličaverová. V rámci akce si mohou návštěvníci zdarma prohlédnout muzeum a galerii, včetně vystavovaných betlémů.

Kdo letos nejlépe napeče?

Česká Lípa - K Vánocům neodmyslitelně patří vůně pečení a mlsání cukroví. Každá rodina má své recepty a oblíbené kousky. Pečete také rádi vánoční cukroví? Můžete vyhrát, vyzývají pracovníci Centra textilního tisku v České Lípě, které letos již popáté vyhlásilo soutěž o nejlepší cukroví. Zúčastnit se může každý malý i velký, mladý či starý, muž i žena. Stačí jen přinést k posouzení pár kousků na ochutnání. Každý může soutěžit až s pěti druhy vánočního pečiva. Pro ty nejzdařilejší jsou připraveny lákavé ceny. Soutěžní vzorky cukroví přijímá Centrum tento týden od středy do soboty, vždy od 10 do 16 hodin. Vyhlášení vítězů proběhne příští týden v úterý.

Oprava hřbitova v Dubé se daří

Dubá - Začátkem roku si vedení města Dubá dalo za úkol doopravit místní hřbitov. To se daří, hřbitov se za poslední roky mění k nepoznání. „Obě boční části obvodové zdi včetně levé spodní stěny u márnice jsou prakticky dostavěny, zbývá jen umístit několik posledních betonových hlav v místech zděných sloupků. Musím konstatovat, že tyto stavební práce změnily hřbitov opravdu neuvěřitelným způsobem," uvádí starostka Dubé Zdeňka Šepsová. Minulý měsíc se na hřbitově začala sázet také zeleň. „Už je hotová první část středové aleje, která je složena z jeřábů, vysazeno zde prozatím bylo čtrnáct kusů a dosazeny sem byly také dvě vzrostlé lípy velkolisté. S další výsadbou budeme pokračovat na jaře," dodává starostka.

OP mladších přípravek se změní

Česká Lípa - V okresním přeboru mladších přípravek se očekávají změny. Od jarní části bude zavedený nový herní systém. „Ten si vybrali zástupci klubů na základě ankety, kterou jsme oddílům zaslali. Bude se hrát na dvě skupiny systémem východ západ," sdělil předseda OFS Karel Fischer. „Pozitivně hodnotíme to, že má tato mládežnická soutěž na našem okrese 16 účastníků, což je velký příslib do budoucna. A klubům za to patří poděkování, že se mládeži věnují."