KRÁTCE: Poštu Partner má i Skalice. V Dubé opraví další unikátní sklepy

SKALICE U ČESKÉ LÍPY

Další Poštu Partner má Skalice

Krompach a také Skalice u České Lípy jsou další obce, ve kterých lidé nepřijdou o poštovní služby. Od začátku února, respektive března, začaly v obcích fungovat Pošty Partner, které slouží jako pobočky České pošty, ale provozuje je někdo další. Ve Skalici je to přímo obec. Na Českolipsku už Pošty Partner fungují na řadě míst, v Ralsku, Prysku nebo Kunraticích u Cvikova. Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, jako je příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží nebo kolkových známek. Lidé si tam ale mohou podle Vitíka také online dobít předplacenou SIM kartu, koupit los nebo dálniční známku.

DUBÁ

Díky dotaci opraví další unikátní sklepy

Další historické skalní sklípky v Dubé se dočkají obnovy. Na opravu osmi sklepů získalo město dotaci 200 000 tisíc z ministerstva kultury z programu Regenerace městských památkových zón. V Dubé se nachází celkem 54 sklípků, které jsou od roku 2010 kulturní památkou. Řada z nich už obnovou prošla. Nejvíce sklepů se nachází v Sadové ulici (40), zbytek jich stojí v ulici Jana Roháče. Právě na osmi objektech v Sadové ulici se bude letos pracovat. Po rekonstrukci budou sklepy sloužit svému účely, tedy ke skladování potravin. Do pískovcového masivu je obyvatelé města vytesali zřejmě v první polovině 19. století, jediným přímým dokladem o jejich vzniku je letopočet 1839 vyrytý na stěně jednoho sklepa.

STRÁŽ POD RALSKEM

V bývalé školce se bude učit personál věznic

Stráž pod Ralskem Pro odborný výcvik studentů Akademie Vězeňské služby (AVS) bude sloužit objekt bývalé mateřské školy v Máchově ulici ve Stráži pod Ralskem. Akademie budovu koupila od města na konci loňského roku a po nezbytné rekonstrukci tak získá další prostory pro své aktivity. Do kurzů základní odborné přípravy přijíždějí do strážské AVK příslušníci a občanští zaměstnanci, převážně psychologové, sociální pracovníci, speciální pedagogové či vychovatelé z celé republiky. Teprve po absolvování základního kurzu začínají pracovat v českých věznicích. Loni absolvovalo tyto kurzy celkem 700 nových pracovníků.

ČESKÁ LÍPA

Bio odpad se bude svážet až v dubnu

Příští měsíc bude v České Lípě opět zahájen svoz bioodpadu v lokalitách, které jsou do tohoto svozu zapojeny. Od uvedeného data bude potom probíhat po celou sezonu každý pátek, až do posledního pátku v měsíci listopadu. Do nádoby patří především zahradní odpad a zbytky z kuchyně rostlinného původu, ale rozhodně do nich nepatří zvířecí exkrementy a zbytky z kuchyně živočišného původu. Bezplatná služba se v České Lípě ve vybraných lokalitách rozvíjí od roku 2007, kdy město získalo na svůj pilotní projekt dotaci z grantového fondu Libereckého kraje a zakoupilo prvních 250 kusů hnědých nádob určených pro biologicky rozložitelný odpad.

CVIKOV

Začal měsíc čtenářů. Ve Cvikově mají amnestii i burzu knih

Už osmým rokem se víc než čtyři stovky knihoven připojují k republikové akci „Březen měsíc čtenářů", a ani knihovny na Českolipsku nejsou výjimkou. Většina z nich si pro své návštěvníky připravila jak bohatý program, tak spoustu zajímavých akcí. V Městské knihovně ve Cvikově probíhá první březnový týden čtenářská amnestie pro ty, kteří knihy nevrátili včas. Do 15. března pak knihovna nabízí novým čtenářům roční registraci zdarma. „Chystáme také tvůrčí dílnu a tradiční burzu knih. Funguje jednoduše. Někteří chtějí knížky darovat, jiným udělají radost. Vše probíhá zdarma. Jen prosíme dárce, aby nosily jen knihy čisté a zachovalé," říká ředitel cvikovské knihovny Tomáš Vlček.

KRIMI

Policisté pátrají po superbu

V časovém úseku mezi 24. a 26. únorem, si na sídlišti Sever v Okružní ulici v České Lípě někdo „vypůjčil" zaparkovaný osobní vůz značky Škoda Superb v hnědé metalické barvě. Tragické je, že si na něj majitel vzal úvěr, který musí i nadále splácet, i když auto momentálně využívá někdo jiný. Hodnotu vozidla vyčíslil částkou 300 000 korun s tím, že ho právě připravoval k dalšímu servisování pro drobné opravy. Například střechu měl provizorně chráněnou pruhem igelitu, protože do auta při dešti zatékalo střešním oknem. „Policisté po vozidle vyhlásili celostátní pátrání a pátrají samozřejmě i po jeho novém uživateli," uvedla Ivana Baláková, tisková mluvčí policie.

Zloděj se vloupal do pěti aut

Škodu za více než 80 000 korun způsobil na českolipském sídlišti Špičák neznámý zloděj, který v minulém týdnu v noci na čtvrtek řádil na parkovišti v Hradecké ulici. Vloupal se do pěti aut. Jeden z poškozených do policejního protokolu vypověděl, že v inkriminovanou noc v dané lokalitě nefungovalo veřejné osvětlení. Toho využil zloděj, po kterém nyní policisté pátrají. „U volkswagenu rozbil okénko dveří, a když se dostal do auta, odcizil odtud navigaci a auto kameru. Škoda jen v tomto případě představuje částku 53 000 korun," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Po rozbití okénka vnikl ještě do dalších čtyř vozidel, které jenom prohledal. Pokud se ho policistům podaří vypátrat, obviní ho nejen z přečinu krádeže, ale také z poškození cizí věci.

MIMOŇ

Muzeum chystá velikonoční výstavu

Velikonoční výstavu kraslic chystá na březen Městské muzeum v Mimoni. Exponáty může poskytnout každý, kdo má schované kraslice nebo další předměty s velikonoční tematikou a chtěl by je na výstavu zapůjčit. Výrobky mohou lidé nosit do muzea až do čtvrtka 9. března.

POZVÁNKY

V Doksech obdarují ženy

Milou tradici dodržují už řadu let v Doksech. Příští týden, v pátek 10. března, se v kině Máj koná divadelní představení 2X FEYDEAU, které město Doksy věnuje svým ženám jako dárek k Mezinárodnímu dni žen. Dvě aktovky od známého francouzského dramatika Georgese Feydeaua sehraje v Doksech dobře známé mladoboleslavské Divadýlko na dlani. Představení je přednostně věnováno všem dokským ženám, ale na své si přijdou i muži, kteří jistě rádi své drahé polovičky doprovodí. Vstupné je pro ženy zdarma, muži zaplatí 100 korun. Poprvé Město Doksy věnovalo svým obyvatelkám k MDŽ divadelní představení v roce 2011. Od té doby se každoročně mohou ženy začátkem března dobře pobavit při divadelních komediích na velice vděčné a nestárnoucí téma partnerských vztahů. Na závěr jako pozornost obdrží každá žena květinu.

Koncert v Jezvé podpoří hospic

Dobročinný koncert bude poslední březnovou sobotu hostit kostel sv. Vavřince v Jezvé. Výtěžek ze vstupného půjde na podporu sbírky Hospic sobě ve prospěch Hospice sv. Zdislavy v Liberci. Na koncertě, který se uskuteční 25. března od 14 hodin, vystoupí Kytlický chrámový sbor. V kostele bude umístěna zapečetěná pokladnička hospicu, do které budou moci návštěvníci na sbírku přispět. Koncert pořádá Římskokatolická farnost Jezvé. Hospic sv. Zdislavy funguje v Libereckém kraji od roku 2009. Služby poskytuje v domácím prostředí, provozuje také hospicové pokoje v nemocnicích v Turnově a České Lípě. Od loňského ledna funguje rovněž lůžkový hospic v Liberci.