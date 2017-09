KRÁTCE: Dřevorubec z Mimoně zabodoval v Německu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Úřadující národní šampion Jindřich Fazekaš z Mimoně.Foto: Archiv J. F.

MIMOŇ

Dřevorubec z Mimoně zabodoval v Německu

Dřevorubci Vojenských lesů a statků ČR vyjeli na mezinárodní dřevorubecký závod v bavorském Villersbronnu a vedli si tam skvěle. Bronzovou medaili si dovezl úřadující národní šampion Jindřich Fazekaš z divize Mimoň. Porazil tak konkurenci z Rakouska či Švýcarska. „S výsledkem jsem spokojený, protože umístění na prvních třech příčkách v mezinárodní konkurenci není jednoduché a o to víc potěší,“ říká Fazekaš. Pochvaloval si i organizací. „Soutěže pořádané v Německu jsou na pěkné úrovni, ať jsou to soutěže regionální nebo přímo mistrovství. Vládne tam přátelská atmosféra i mezi cizinci, přijímají nás tam přátelsky od první soutěže, kterou jsme absolvovali.“ Skvěle se dařilo také Pavelu Češkovi, který skončil na čtvrté příčce. Mimoňskému Jindřichu Fazekašovi se dařilo i v jednotlivých disciplínách. Zvítězil v kombinovaném řezu i odvětvování. Třetí místo si dovezl z výměny řetězu.

Knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti

O své prázdninové zážitky, u kterých by neměla chybět přečtená kniha, se mohou podělit děti v nové výtvarné soutěži, kterou vyhlásila Městská knihovna v Mimoni. Obrázky nebo koláže mohou děti nosit do knihovny v průběhu celého září a vyhodnocení proběhne v říjnu. Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích a všechny obrázky i koláže budou průběžně vystavovány v dětském oddělení mimoňské knihovny.

ČESKÁ LÍPA

Muž měl lahev jako zbraň

Sousedskou hádku, která hrozila přerůst v pěstní souboj, řešili strážníci městské policie v ubytovně v českolipské Dubici. Jedné z rodin se nelíbilo, jak si děti hrály na společné chodbě. Muž napomenul děti, to se nelíbilo jejich matce a jejímu druhovi. Strhla se prudká hádka o to, kdo komu a jak vulgárně nadával a vyhrožoval. Svědci dokonce slyšeli větu: „Ty svině, já tě vyhodím z okna!“ a viděli, jak jeden z účastníků konfliktu honí druhého se skleněnou lahví, kterou držel za hrdlo. Hlídka strážníků městské policie situaci zklidnila, zdokumentovala a vše dořeší správní orgán.

Archeologové mají spoustu práce

V Libereckém kraji je při krajských muzeích jen několik archeologů i tak musí uskutečnit stovky výzkumů ročně. Díky jejich práci se zachrání velké množství artefaktů a historici mohou upřesnit dávné události. „Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zaměstnává čtyři odborné zaměstnance archeologie, kteří v roce 2016 uskutečnili 162 záchranných archeologických výzkumů. Z toho bylo 106 akcí vyvolaných stavebním záměrem, případně jinou činností právnických a podnikajících osob, 46 průzkumů bylo v rámci stavební činnosti fyzických osob a 10 záchranných archeologických výzkumů v důsledku přírodních procesů nebo kvůli narušení nálezových míst neznámými osobami,“ popsala mluvčí krajského úřadu Libereckého kraje Marie Šimice.

Alkotester pomohl hluchoněmému

Nešťastný hluchoněmý muž přišel na služebnu českolipské městské policie a svěřil se, že jej nevpustili do Domu humanity, kde normálně přebývá. S operačním strážníkem se domlouval písemně. Zjistilo se, že do zařízení musí přijít nejpozději ve 21 hodin a střízlivý, přičemž on se zdržel v práci a zazvonil tam ve 21:15 hodin. Operační strážník také provedl dechovou zkoušku a o výsledku informoval pracovnici Domu humanity. Ta pak muže na ubytovnu pustila.

On se chtěl usmířit, ona ne

Bouřlivý rozchod prožívala dvojice ze sídliště Sever v České Lípě. Velmi rozrušená žena zavolala na tísňovou linku 156 a žádala o pomoc. Hlídka, která přijela na místo, nalezla hádající se dvojici. U bytu ženy stál její přítel, který se s ní snažil na něčem domluvit a zřejmě usmířit. Žena ale trvala na svém, že se ho bojí. K žádnému napadení nebo poškození zdraví či majetku nedošlo, oba účastníci se zklidnili.

Knihovna za vás zabalí sešity

Konec prázdnin už klepe na dveře a žáci se pomalu začínají chystat na nový školní rok. S ním je spojeno také často nepříliš oblíbené balení učebnic. Pro všechny, kteří se při vybírání vhodného obalu doteď trápili, nabízí pomoc Městská knihovna v České Lípě. Učebnice a sešity tu totiž balí pracovníci. „Knihy i sešity mohou zájemci v libovolném množství přinést v otevírací dobu do městské knihovny nebo do poboček Lada a Špičák, kde je zabalíme na míru,“ vyzývá žáky ředitelka knihovny Dana Kroulíková. Zaměstnanci učebnice zabalí do průhledné folie většinou do druhého dne. Ceny za jeden sešit se podle jeho velikosti pohybují od tří do osmi korun.

Podatelna se na čas přestěhovala

Od pondělí se dočasně přestěhovalo pracoviště podatelny městského úřadu v České Lípě. „Z důvodu plánované rekonstrukce bude podatelna přestěhována do kanceláře číslo 31 v přízemí budovy městského úřadu,“ uvedl mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

V prodeji jsou nové placky města

Město Česká Lípa rozšířilo nabídku propagačních předmětů. V prodeji v informačním centrum jsou nové placky s logem města a textem „Česká Lípa město mého srdce“ za 20 korun. Mají průměr pět centimetrů a jsou buď se špendlíkem, nebo magnetem.

Psí štěkání lidem vadí

Sousedé jsou často rušeni štěkotem psů. Stížností u městské policie přibývá. Na sídlišti Špičák v České Lípě se jich v jednom domě sešlo hned několik. „Strážníci se domluvili s předsedkyní domovní samosprávy, že nejprve budou jednat přímo s majitelem psa,“ uvedla mluvčí českolipské městské policie Eva Vlastníková. Na sídlišti Holý vrch pes svým štěkotem sousedy vylekal. Jeho majitel je starší muž a obvykle ho nenechával samotného, a proto byl pes většinou klidný. „Tentokrát ovšem štěkal tak usilovně, že obyvatelé z obavy o zdraví souseda přivolali strážníky,“ vysvětlila Vlastníková. Když se záchranné složky chystali byt otevřít, muž se objevil živý a zdravý. Vysvětlil, že odešel na pivo, a pes tak zůstal sám poprvé. Domluvili se, že už ho příště bude brát s sebou.

Z REGIONU

Změny v jízdním řádu

Celostátní změny jízdních řádů začnou 3. září. Na dálkových linkách směrem na Prahu dopravní společnost rozšiřuje počet zastávek na znamení. Konkrétně jsou to spoje s číslem 280 Jablonné v Podještědí Doksy Dubá Mělník Praha a 490 Nový Bor Česká Lípa Mělník Praha. V novém režimu na znamení bude většina zastávek kromě autobusových nádraží ve větších městech. Časy odjezdů jednotlivých spojů na těchto linkách se nyní nemění. Změny se předpokládají až v rámci nových jízdních řádů, které budou platné od 10. prosince 2017.

Lesy rozdávají školákům sešity

Sešity do škol bude letos opět rozdávat státní podnik Lesy ČR. Do začátku roku zdarma rozdá a dopraví k žákům 254 tisíc sešitů. O projekt je velký zájem, proto probíhá již třetím rokem. Se sešity děti dostávají i informace. „Děti se třeba dozvědí o desateru, jak se chovat v lese. Těm starším vysvětlujeme koloběh vody a i to, proč je dřevo obnovitelnou surovinou,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Zástupci základních škol mohou sešity objednávat na webu www.sesitydoskol.cz. „Každá škola má vyčleněný počet sešitů podle evidence žáků,“ uvedla Ladislava Řehounková z odboru marketingu a komunikace.

Obce i školy mohou žádat o granty na zelené oázy

Ve středu odstartoval třetí ročník grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Celkem společně rozdělí 1,4 milionu korun. Chtějí tak prostřednictvím lokálních projektů navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru. O granty ve výši až 140.000 korun mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat do 31. října. Z grantového programu žadatelé financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

SPORT

Bogar vyhrál Světový pohár!

Český reprezentant Kryštof Bogar z OK Jiskra Nový Bor se stal celkovým vítězem světového poháru MTBO (orientační závody horských kol) pro rok 2017. Kryštofa mohl ještě v celkovém pořadí ohrozit Anton Foliforov z Ruska, ale musel by vyhrát poslední závod světového šampionátu v Litvě (sprint), což se mu nepodařilo a zbylo na něj tedy celkové druhé místo. Třetí skončil Fin Jussi Laurila.