KRÁTCE: Fontána vynesla zápis do knihy rekordů

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Stovka malých hasičů z Českolipska se zapsala do české knihy rekordů s unikátní hasičkou fontánou, kterou dětské sbory předvedly na koupališti v Novém Boru. Foto: Deník/Jiří Čejka

NOVÝ BOR

Fontána vynesla zápis do knihy rekordů

Stovka malých hasičů z Českolipska se zapsala do české knihy rekordů s unikátní hasičkou fontánou, kterou dětské sbory předvedly na koupališti v Novém Boru. Patnáctiminutovou hru světel a vody na tóny klasické skladby Smetanovy Vltavy secvičilo devět sborů, skrz 48 proudů proteklo během show 168 tun vody. Nápad vznikl spontánně v Novém Boru. „Přivedla nás na něj jedna z maminek, která se ptala, zda bychom neudělali hasičskou fontánu. A i když fungujeme teprve od letošního jara, začali jsme nad tím přemýšlet a myšlenku rozvíjet. V červnu jsme při závodech v dětském požárním sportu oslovili ostatní sbory, kterým se to líbilo, a přislíbily, že do toho půjdou s námi,“ přibližuje Tomáš Kubelka, vedoucí dětského oddílu SDH při DDM Smetanka Nový Bor.

Práce na náměstí pokročily

Křižovatka z Kalinovy ulice kolem Sklářského muzea v Novém Boru je od pátku 1. září opět průjezdná. Její uzavření si v průběhu prázdnin vyžádaly stavební práce v souvislosti s probíhající kompletní rekonstrukcí náměstí Míru. „Křižovatku se povedlo zprůjezdnit o několik dní dříve, než byl původní plán,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa. Samotné náměstí bude uzavřené zhruba do poloviny prosince. Kvůli bezpečnosti chodců je náměstí průchozí pouze kolem tzv. Lužických domků.

Sběrný dvůr je znovu otevřen

Od soboty mohou občané Nového Boru opět vozit odpad do sběrného dvora ve Wolkerově ulici. Důvodem srpnového uzavření byla demolice objektů. Ty na konci září nahradí kontejnerové buňky. „Jejich instalace proběhne v týdnu od 25. do 30. září. Během této doby bude sběrný dvůr znovu uzavřený,“ připomíná vedoucí odboru správy majetku Jitka Capouchová. Město Nový Bor pořídí mobilní kontejnery s pomocí dotačního titulu z Operačního programu Životní prostředí. Dotace bude ve výši 1,4 milionu korun.

ČESKÁ LÍPA

Hala nabídne desítky nových pracovních míst

Novou výrobní halu otevřel v České Lípě výrobce skleněných čoček pro automobilový průmysl společnost Docter Optics. Obyvatelům přinese další desítky nových pracovních míst. K výstavbě haly přispělo i město Česká Lípa. „Na začátku se objevily problémy, ale hala dnes stojí a tímto bych chtěl poděkovat městu Česká Lípa za podporu,“ uvedl při otevření haly jednatel Docter Optics v České Lípě Klaus Krah. Do nové haly se přesunuly linky s nejmodernějšími technologiemi, což společnost okomentovala s tím, že není vůbec obvyklé, aby takto vyspělá technologie směřovala na „východ“. Na počest výstavby nové haly, byla do země uložena časové kapsle, v které jsou základní informace o společnosti, ale i jména všech českolipských zaměstnanců, včetně data jejich narození.

Hledaný muž na sebe upozornil zvláštním chováním

Obsluha městského kamerového systému v České Lípě zaznamenala před barem Moskva v ulici Jindřicha z Lipé muže, který z igelitových tašek tahal různé oblečení a ukazoval je dalším lidem. Jeho jednání bylo podezřelé, proto jej vyhodnotila jako pokus prodávat oděvy a boty. Hlídka muže zastihla v Barvířské ulici. Muž tvrdil, že žádné oblečení nenabízel, jen v igelitových taškách hledal své osobní věci. Strážníci zjistili, že muž je celostátně hledaný. Proto jej předali operačnímu Policie České republiky, odkud putoval do vazby.

Muzeum chystá druhou burzu knih

Máte staré knihy, gramofonové desky, časopisy, kalendáře, pohlednice či fotografie, které vám doma překáží, ale nechcete je jen tak vyhodit? Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě chystá na podzim již druhý ročník akce Ambit plný knih, kde budou mít zájemci možnost vše zmíněné levně prodat. Kdo se přihlásí, dostane bezplatně místo a stůl, kde může své knihy nabídnout k prodeji. Akce proběhne 7. října, ale zájemci se mohou hlásit už nyní, a to na telefonním čísle 608 568 176 nebo e-mailu pujmanova@muzeumcl.cz. Nabídku můžete projednat také osobně v českolipském muzeu v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

Z REGIONU

Kandiduje 60 lidí z Českolipska

Na kandidátních listinách pro podzimní volby do Sněmovny Parlamentu ČR je 59 lidí z Českolipska. V čele kandidátek jsou čtyři jména z regionu. Obhajovat post poslance bude v roli lídra KSČM v kraji Stanislav Mackovík z Pertoltic, českolipská právnička a zastupitelka Marie Nedvědová vede kandidátku ČSNS, jedničkou Bloku proti islamizaci je dvaadvacetiletá manažerka Michaela Homolková z Doks a Strana práv občanů vyslala do voleb v kraji jako lídra učitelku Martinu Sejkorovou, která je i krajskou zastupitelkou. Na čelních místech kandidátek je také starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná (STAN), učitelka a radní Ralska Šárka Kalvová (KSČM) nebo lektor a podnikatel Tomáš Martínek (Piráti). Krajský úřad Libereckého kraje zaregistroval 24 kandidátek.

Mapa označuje nebezpečné úseky silnic

Mezi nejnebezpečnější silniční úseky patří podle nově zveřejněné Allianz automapy i několik míst v Libereckém kraji. Jednou z nich je zatáčka východně od Rynoltic na silnici první třídy. Dalším kritickým místem je podle pojišťovny Liberecká ulice v Mníšku, čili od Krásné Studánky do Mníšku. Za poslední tři roky tam došlo k sedmi nehodám s jedním smrtelným a dvěma těžkými zraněními. Třetím nejnebezpečnějším místem je pak křižovatka opět na komunikaci I/13 severozápadně od Jablonného v Podještědí. Došlo tam k šesti nehodám s jedním smrtelným a jedním těžkým zraněním. Čtvrté místo obsadil nájezd a sjezd z komunikace I/10 u Ohrazenic a pětici uzavírá zatáčka nad Pertolticemi na Frýdlantsku.

Proti podvodům na seniorech chtějí bojovat společně

Další cesty, jak co nejefektivněji varovat seniory před podvodníky, začali hledat zástupci policie, obcí a sociálních služeb v Libereckém kraji. „Vnímám určitou mezeru v tom, jak dostat k co největšímu počtu seniorů aktuální informace, z nichž by se poučili a dokázali vyhodnotit rizika,“ sdělil důvod a cíl svolání společné schůzky krajský ředitel policie Vladislav Husák. Podvodů, jejichž oběťmi jsou starší občané, stále přibývá. „Senioři jsou důvěřiví, „slyší“ na prosby svých blízkých byť sdělených nějakým prostředníkem. Pachatelé zneužívají i toho, že jsou tyto osoby špatně pohyblivé a v neposlední řadě sází i na jejich bezbrannost,“ vysvětlil vedoucí krajských kriminalistů Vladimír Lukášek. Další jednání budou následovat.

V kraji je 10 zdravých škol

Celá čtvrtina 15letých chlapců a 13 procent stejně starých dívek v ČR trpí nadváhou nebo obezitou. Řešit problém by měl i projekt Skutečně zdravá škola, který se inspiroval ve Velké Británii, a který se zaměřuje na správnou skladbu jídla, větší podíl ovoce a zeleniny. Během dvou let se do něj přidalo už na 300 mateřských a základních škol. V Libereckém kraji jich je 10. Na Liberecku ZŠ Kaplického, MŠ Pastelka a univerzitní ŠkaTulka, dále třeba ZŠ a MŠ v Bílém Kostele.