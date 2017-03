KRÁTCE: Hrady a zámky mírně podraží. Posty opustí ředitelé dvou středních škol

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

PAMÁTKY

Hrady a zámky mírně podraží

Pět z osmi státních hradů a zámků v Libereckém kraji od nové sezony zdraží vstupné. Ceny vzrostou o 10 až 20 Kč. Naposledy se zdražovalo v roce 2011. Změna se týká Bezdězu a Trosek, kde bude vstupné 80 Kč (dosud 70) a zámků Hrubý Rohozec, Grabštejn a Zákupy, kde se cena zvýšila na 120 Kč, aby se srovnaly ceny s Lemberkem. Rozšíří se ale systém slev pro návštěvníky, zájemci se mohou zapojit i do věrnostního programu Klíč k památkám, kdy je po absolvování základní prohlídky na pěti objektech šestý vstup zdarma. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji měly loni rekordní sezonu. Navštívilo je 472.318 lidí, což je o desetinu více než v roce 2015. Památky se letos poprvé otevřou návštěvníkům 1. dubna.

ŠKOLSTVÍ

Posty opustí ředitelé dvou středních škol

Na Českolipsku se letos změní vedení tří škol. Jedná se o dvě školy střední a jednu základní. Důvodem je odchod stávajících ředitelů do důchodu. Po skoro dvaceti letech odejde ze své funkce ředitelka Gymnázia v Mimoni. Náhrada za ní bude vybrána pomocí výběrového řízení, které nechal vyhlásit Liberecký kraj. Stejný postup je u ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě. Třetí změna nastává u Základní školy Šluknovská v České Lípě, kde odchází stávající ředitel Jaroslav Javůrek a po výběrovém řízení byl zvolen novým ředitelem Radek Častulík, který poměry na základní škole dobře zná, protože tu od roku 1991 vyučuje zeměpis.

ČESKÁ LÍPA

Za podnikatelské prostředí brali bronz

Město Česká Lípa se v rámci Libereckého kraje umístilo na třetím místě ve výzkumu „Město pro byznys", který provedla agentura Datank. Ve výzkumu se hodnotí kvalitní podnikatelské prostředí a vstřícný přístup veřejné správy „Z analýz agentury vyplývá, že Česká Lípa nejenže dobře hospodaří, ale také skvěle komunikuje. Náš živnostenský úřad byl totiž ve fiktivním testování komunikace vyhodnocen jako jeden z nejlepších v celém regionu. To nás velmi potěšilo," říká starostka města Romana Žatecká. Českolipská radnice má otevřený přístup. Pořádá Hodiny pro veřejnost, kdy občané mohou za vedením města přijít bez objednání řešit své problémy týkající se například dopravní obslužnosti. Městem pro byznys se v kraji stal Jablonec nad Nisou, druhý skončil Želený Brod. Krajský Liberec bral až čtvrté místo.

Seniorka cestovala po městě. Strážníci ji dovedli domů

Zmatená žena jezdila po České Lípě městskou autobusovou dopravou sem a tam. Naštěstí řidiči autobusu nebyl její život lhostejný, a proto jí pomohl. „Seniorka ráno vyjela na lékařskou prohlídku do nemocnice. Když ji absolvovala, chtěla jet zase domů. Bohužel zapomněla, do kterého autobusu má nastoupit a na které zastávce zase vystoupit," popsala Eva Vlastníková, tisková mluvčí českolipské městské policie. Když žena jela po několikáté z konečné na konečnou stanici, řidič se jí zeptal, kam jede, ale žena mu nebyla schopná odpovědět. „Řidič na konečné na sídlišti Špičák viděl jet kolem hlídku městské policie. Zastavil ji a požádal o pomoc. Strážníci se ženou hovořili, ale ani jim nebyla schopná říct, kde bydlí. Naštěstí měla u sebe občanský průkaz, podle něhož zjistili, že žije v domě s pečovatelskou službou. Prokřehlou ženu vzali do auta a odvezli do místa bydliště," dodala Vlastníková.

RALSKO

Obměnili radu města

Dva nové členy má rada města Ralsko. Na své posty rezignovali Miloslav Tůma a František Procházka, kteří pracují pro radnici jako referenti. V radě je nahradí Ján Golier a Michal Šerý. „Negativní na této funkci v případě zaměstnance města je to, že z každého problému v práci se stává problém politický. Proto kvituji, že nadále setrvám pouze v širším vedení města jako řadový zastupitel. V Ralsku jsou jedinečné možnosti pro rozvoj, kam se podívám, tam vidím možnosti budovat nové věci. Právě tento rozhled mě bude nadále ještě více motivovat k tomu, abych čas, který jsem věnoval radě města, využil k dalšímu rozvoji města," uvedl dnes už bývalý radní Miloslav Tůma.

Místo ubytovny bude park. O jeho podobě rozhodne anketa

Na místě bývalé ubytovny, která byla zbourána, mají v Ralsku v plánu vybudovat odpočinkový park. Na projekt získalo město dotaci. „Oproti původním propočtům byla stavba provedena za méně jak poloviční náklady, takže se městu podařilo ušetřit spousty prostředků, které využijeme na jiné možnosti rozvoje," řekl Miloslav Tůma za oddělení rozvoje, místního hospodářství a životního prostředí ralské radnice. Přesná podoba parku se momentálně řeší. „Jedna část obyvatel si stěžuje, že pokud vykácíme vysoké stromy, půjde jim do bytů moc slunce. Druhá část si stěžuje, že kvůli vysokým stromům má v bytech chlad. O tom, jak se stromy naložíme, rozhodne pravděpodobně anketa," uvedl starosta Ralska Miloš Tita. V případě, že by město do budoucna sehnalo finanční prostředky, bude zvažovat možnost výstavby parkoviště, ovšem až po skončení doby udržitelnosti dotace.

DOKSY

Začala oprava Luční ulice. Pozor na uzavírky

Doksy Tento týden začne v Doksech první ze dvou etap plánované rekonstrukce komunikace v ulici Luční. Ta bude zahrnovat úpravu povrchu od ulice Nerudovy po nově zrekonstruované schodiště. Opravy jsou naplánované na sedm týdnů. Po tuto dobu bude rekonstruovaný úsek komunikace uzavřen. „Úsek od Josefské ulice bude v době realizace I. etapy možno využívat pouze jako slepou ulici. Prosíme účastníky provozu, aby po dobu rekonstrukce sledovali přechodná dopravní značení," uvedla na webu města Lenka Lebedová, vedoucí vnitřního a správního odboru Městského úřadu v Doksech. Nového povrchu se letos v Doksech dočkají tři ulice. Kromě Luční ulice se bude pracovat také v Družstevní a Lesní ulici. V plánu jsou i rekonstrukce chodníků, a to v ulicích Mimoňská a Hálkova a rovněž chodníku na pláž na Jarmilině stezce ve Splavech.

DUBÁ

Pomáhají s revizí kotlů

V Dubé na konci roku nabídlo město občanům pomoc při zařizování revizí kotlů. Nabídky využili nejen občané Dubé. O pomoc při zařizování povinné revize se přihlásila necelá sedmdesátka lidí. „Občanům jsme nabídli možnost zapsat se do seznamu zájemců, kterým náš úřad pomůže sehnat osobu oprávněnou k provádění těchto revizí. Připomínáme občanům, že povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, mají majitelé kotlů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně," uvedla Zuzka Martínková z oboru životního prostředí města Dubá. Pomoc nejen občanům Dubé platí stále dál, město zařídilo čtyři revizory, kteří zájemcům kotle zkontrolují.

CVIKOV

Zahájili výstavu, kde jsou k vidění i dámské akty

Fotografickou výstavu na téma žena a vše kolem ní zahájil v pátek v Galerii Kulturního centra Sever ve Cvikově Petr Štoska. Ve vystavených fotografiích tento talentovaný fotograf z Liberce zachytil ženské akty, ale i ženy v běžném životě. Výstava je nazvaná „FEMINA" a fotografie si zájemci mohou ve Cvikově prohlédnout až do 8. dubna.

LIBERECKÝ KRAJ

Na Českolipsku řidiči natankují nejlevněji

Pohonné hmoty v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnily. Natural 95 i nafta klesly shodně o deset haléřů na litru. Benzin natankují aktuálně řidiči v kraji v průměru za 31,09 Kč za litr. Před rokem byl ale podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, ještě o 4,87 Kč na litru levnější. Nafta zlevnila na 30,25 Kč za litr. Loni ji ale čerpací stanice prodávaly ještě o 5,35 Kč na litru levněji. V Libereckém kraji se ceny dlouhodobě drží pod celostátním průměrem. Nejlevněji natankují motoristé na Českolipsku, kde se aktuálně benzin prodává v průměru po 30,90 Kč za litr a za naftu řidiči zaplatí průměrných 29,99 Kč.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Začala výstava v zámečku

Na necelé dva týdny se v pondělí otevřela výstava Velký vlastivědný obraz severních Čech, která bude k vidění v zámečku Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí, a to až do 1. dubna v době od 10:00 do 17:00 hodin. Výstava představuje fotografie Bohumila Kinského (1898 1987), českolipského učitele a nadšeného fotografa a turisty. Na výstavě budou k vidění fotografie známých panoramat nejen Českolipska, ale celých severních Čech (Ještěd, Ralsko, Lužické hory, Dubsko), známé hrady a zámky nebo Máchovo jezero. Zdařilé jsou snímky údolí Pekla a Panské skály.