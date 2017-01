KRÁTCE: Kino v Boru slaví rekord, paliva podražila

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

Kino v Boru slaví rekord

Nový Bor - Padl rekord. Městské kino v Novém Boru navštívil v letošním roce rekordní 20 000. návštěvník. Byla tak překonána hranice největší návštěvnosti za posledních patnáct let. Jubilejním návštěvníkem se stala Kateřina Kudelková, která přišla ve středu 27. prosince na český film Pohádky pro Emu spolu s celou rodinou. „Všem divákům děkujeme za přízeň," říká Ilona Rejholcová, jednatelka Kultury Nový Bor.

Muž okradl bývalou přítelkyni

Česká Lípa - Padesátiletou ženu okradl o tablet její bývalý přítel. Rozešla se s ním, ale z dobré vůle ho nechala ještě přespat na jedné z českolipských ubytoven, kde bydlí. Muž situace využil a nejen, že se v teple vyspal, ale během doby, co spala ona, jí z nočního stolku odcizil tablet značky Huawei s nabíječkou, sluchátky a originální krabicí v hodnotě čtyři tisíce korun. Ihned s ním spěchal do jedné z místních zastaváren, kde za něj dostal tisíc korun, které obratem ruky utratil. Žena vše nahlásila na policii, muži nyní za tuto krádež hrozí odnětí svobody až na tři roky.

Na masopustu v Boru vystoupí Slováček

Nový Bor - Masopust v duchu brazilského karnevalu, který na březen chystá Nový Bor, letos slibuje také nevšední hudební zážitek. Poprvé společně zahrají saxofonista Felix Slováček a bubeníci Tam Tam Batucady, kteří jsou už nedílnou součástí novoborského masopustu. Vystoupení proběhne 10. března v Městském kině na vernisáži výstavy fotografií a textu z připravované knihy Brazílie město sen a chybět nebudou ani brazilské tanečnice. Hlavní program masopustu se chystá na 11. března a kromě tradičního karnevalového průvodu městem se návštěvníci mohou těšit na závod na běžkách Historická lyže.

Konec povalujících odpadků

Sloup v Čechách - V příštím roce budou ve Sloupu v Čechách platit změny ve svozu komunálního odpadu. Od nového roku nebudou pro chataře a chalupáře vydávány plastové pytle v rámci poplatku za popelnice. Každý objekt bude mít svou vlastní popelnici, případně po dohodě více objektů bude v jednom místě společný kontejner, který bude uzamčen. Jedná se zhruba o 40 případů, kdy doteď chataři využívali možnost získat pytle. Důvodem je fakt, že naplněné pytle s odpadem chataři umísťovali k cestám, a než je firma na odvoz stihla odvézt, tak mnohdy byly roztrhány toulavou zvěří.

Doksy se starají o památky

Doksy - V Doksech se starají o své památky, hodlají v tom pokračovat i v příštím roce. Obnovy se dočká i sousoší na náměstí. V tomto roce obnovou prošel mimo jiné ústřední kříž na městském hřbitově. Pískovcový kříž, na kterém došlo k poškození vlivem klimatických změn, byl kompletně očištěn a byl obnoven barevný nápis. V roce 2017 město Doksy plánuje restaurování mariánského sousoší na náměstí Republiky a kapličky v Oboře.

Útočil na ležícího muže

Česká Lípa - Na pomoc napadenému a zraněnému muži do Lužické ulice vyjela v úterý v poledne hlídka českolipské městské policie. Útočník se měl stále zdržovat v okolí domu, kde k útoku došlo, a tak zraněný kontaktoval tísňovou linku 156. Strážníci nalezli muže, který krvácel z nosu, měl podlitiny v obličeji a zdeformovaný nos. Útočit měl silně podnapilý asi o patnáct let mladší muž, který nejprve spustil salvu urážek. Pak následovala rána pěstí do obličeje. Když otřesený a zraněný muž ležel na zemi, schytal ještě kopanec do obličeje. Strážníci prohledali okolí, ale útočníka nenalezli. Zraněný musel vyhledat lékařskou pomoc.

Hasiči ve Stráži mají nové úbory

Stráž pod Ralskem - Přestože se členové dobrovolné jednotky hasičů ve Stráži pod Ralskem o svěřený majetek vzorně starají, je nutná jeho občasná obnova. Město proto letos pro své hasiče požádalo Liberecký kraj o dotaci, aby mohlo členům nakoupit tři nové kompletní hasičské obleky. Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo dotaci ve výši 43 000 korun, stejnou částku dodalo město a hasiči se tak dočkali nových obleků.

Paliva zdražila o dalších 20 haléřů

Liberecký kraj - Pohonné hmoty zdražily v kraji od minulého týdne o dalších 20 haléřů. Nejprodávanější Natural 95 se prodává v průměru po 30,47 Kč za litr, před týdnem byl o 19 haléřů levnější. Podle údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje, byl před rokem litr benzinu v kraji o 2,36 Kč levnější. Nafta od minulého týdne zdražila o 21 haléřů, prodává se v průměru po 29,55 Kč. Před rokem za ni motoristé platili o 2,26 Kč méně. V Libereckém kraji se ceny benzinu i nafty drží pod celostátním průměrem. Nejlevněji natankují řidiči na Českolipsku, kde je litr benzinu v průměru po 30,35 Kč a naftu prodávají tamní čerpací stanice po 29,39 Kč za litr. Nejdražší paliva jsou v kraji na Semilsku. Za litr benzinu tam motoristé zaplatí v průměru 30,69 Kč a za naftu 29,75 Kč.

Dobrá zpráva pro lyžaře

Českolipsko - Ráno pohodlnými autobusy do Harrachova přímo ke sjezdovce a odpoledne zase zpátky domů tak ve zkratce probíhá provoz skibusu, který zajišťuje harrachovský Skiareál s autobusovým dopravcem BusLine a.s. Autobusy jsou vypravovány z Prahy Černý Most, Mladé Boleslavi, Liberce a České Lípy. Odjezd do Harrachova je vždy kolem 6.50 hodin, plánován je tak, aby příjezd byl kolem deváté hodiny. Autobusy zpět odjíždí ze stejného místa v 17 hodin. Spoj z České Lípy jede přes Mimoň a Jablonné v Podještědí. Provoz lyžařských autobusů je plánován celou zimní sezonu. Podmínkou pro vyjetí autobusu je zájem alespoň 20 lidí. Zájemci si pomocí rezervačního formuláře nebo telefonicky zarezervují místo v autobuse. Více informací na webu skibusharrachov.cz.

Sosnovští si projdou školou smyku

Sosnová - Obyvatelé Sosnové mají možnost si zdarma vyzkoušet školu smyku na Autodromu. Akce se uskuteční 14. ledna a jedná se již o devátý ročník této akce. Program začne od 9 hodin, účastníci si vyslechnou jak teoretickou přednášku, tak si vyzkouší praxi, jako například slalom, kluzná plocha v zatáčce, kluzná plocha na rovině. Více na webu obce.

Energetici před zimou nakoupili sněžné skútry

Liberecký kraj - Poruchové čety Skupiny ČEZ čekají v následujících dnech a měsících nástrahy zimního období, které s sebou mnohdy nesou zvýšený počet poruch a následných výjezdů. Těch už letos jednotlivé čety na severu Čech absolvovaly přes 12 tisíc. K dobře a rychleji odvedené práci by měly přispět investice do modernizace vybavení montérů i samotné techniky. „Za uplynulé období jsme ve vozovém parku obnovili sněžné skútry a čtyřkolky v horských oblastech oddělení Louny, Liberec a Ústí nad Labem," uvedl Jiří Zapadlo, vedoucí odboru Sítě ČEZ Distribuční služby.

Lípa hostí turnaj mladších žáků

Česká Lípa - Mezinárodní turnaj fotbalových nadějí bude v neděli 8. ledna od 9:00 hostit Sportovní hala v České Lípě. Účast na pátém ročníku mezinárodního Novoročního fotbalového turnaje přislíbily například týmy FK Jablonec, FA Lwówek Slaski (Polsko) či FK Varnsdorf. Turnaj je určen pro mladší žáky v kategorii U 12 (roč. 2005 a mladší) a nebudou na něm chybět domácí naděje českolipského Arsenalu.