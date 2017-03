KRÁTCE: Klus zahraje v Lípě i na Bezdězu. Bohatice se dočkají vodovodu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

KULTURA

Tomáš Klus zahraje v Lípě i na Bezdězu

Hned dvakrát během letošního léta zavítá na Českolipsko oblíbený zpěvák Tomáš Klus. Na konci června zahraje se svou kapelou v KD Crystal v České Lípě v rámci Recyklus TOUR 2017. Myšlenkou série koncertů je podle Kluse recyklování, a to nejen ve smyslu oživení starších hitů v novém aranžmá, ale i výtvarným pojetím foyer a pódia s odpadkovými kontejnery. Kdo má radši koncerty pod širým nebem, bude mít šanci užít si Klusovy písně i tam. Zpěvák se letos objeví na festivalu Hrady CZ, který se koná pod Bezdězem první zářijový víkend.





ČESKÁ LÍPA

Nemocnice chce více spolupracovat s městem

Dialog o podpoře českolipské nemocnice zahájilo vedení NsP s městem Česká Lípa. Jakých oblastí by se užší spolupráce mohla týkat, je zatím otevřené. Nabízí se ekonomická podpora v podobě finanční výpomoci na nákup konkrétních zdravotnických zařízení, ale také pomoc v oblasti personalistiky, například spolupráce v oblasti ubytovávání zdravotního personálu na území města Česká Lípa, nebo umísťování předškolních dětí zaměstnanců nemocnice do městských zařízení. „Výsledky tohoto společného jednání předložím ke zvážení zastupitelům na červnovém zasedání," říká starostka města Romana Žatecká.

Ochotníci z Jiráska jsou o krok blíž k Hronovu

Se svojí nejnovější hrou, Commedií à la carte, vyrazili členové DK Jirásek do již v minulosti probádaných vod divadelních přehlídek. Podobně jako před dvěma lety s předchozí hrou Maratův Sade, opanoval českolipský soubor přehlídku Lounské divadlení, a vysloužil si tak zasloužený postup do Volyně. Tamní přehlídka je posledním mezistupněm před nejvýznamnější akcí svého druhu, Jiráskovým Hronovem. Lounská porota na souboru oceňovala kolektivní herectví, pohyb na jevišti, režii či kostýmy. „Velkou radost nám udělala hlavně divácká cena," říká Dita Krčmářová z DK Jirásek s tím, že se divadelníci do Volyně budou připravovat tak, aby se za předvedený výkon následně nemuseli stydět.

Mladík předstíral sebevraždu

Půlhodina chyběla do sobotní půlnoci, když se dvaadvacetiletý mladý muž rozhodl přivolat si záchranku. Dispečerce oznámil, že je v telefonní budce na českolipském náměstí, že požil alkohol a pořezal se na rukou. Zkušené dispečerce se telefonát nezdál, a tak kontaktovala místní strážníky. Operátor u kamer potvrdil, že poblíž budky sedí na schodech u domu muž a drží se za ruku. Zdravotníci v něm poté poznali mladíka, který se demonstrativně a opakovaně poškozuje, aby se dostal do nemocnice, kde se ohřeje a dostane najíst. Mladík byl opilý, jak oznámil, nicméně na rukou měl spíš škrábance než řezné rány. Sanitkou se přesto svezl do nemocnice, odkud měl být po ošetření propuštěný. Patrně po zprávě, že si ho tam nenechají, se ale začal chovat agresivně. Lékař se proto rozhodl přivolat na pomoc strážníky, kteří opilce převezli do záchytné stanice v Liberci.

Snažila se svést vinu na matku

„Dostane világoš, že na to nezapomene!" Taková byla reakce matky sedmnáctileté dívky, která kouřila u učiliště 28. října v České Lípě. Na otázku, odkud má cigaretu, prohlásila, že ji dostala od své matky. Strážníci ženu okamžitě kontaktovali s dotazem, zda své nezletilé dceři dává cigarety. Matka to důrazně odmítla s tím, že si dcera patrně vzala cigaretu bez jejího vědomí. Slíbila také, že s dcerou vše řádně probere.

Exponátem měsíce je kniha Olympiada v zemi skřítků

Prvním letošním přírůstkem do fondu sbírkových knih Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa je kniha od Josefa Brtka Olympiada v zemi skřítků. První díl s názvem Zimní olympiada vydal v České Lípě v roce 1936 Edvard Kaiser. Středoškolský profesor Josef Brtek bydlel a učil na gymnáziu a reálkách v České Lípě, Starých Splavech i v Praze. Narodil se 19. 11. 1891 v rakouském Villachu. Půvabnými ilustracemi doprovodil veršovaný příběh Arnošt Kutzer, který také ilustroval i druhý díl Letní olympiadu. Kromě knih pro děti a mládež sepsal a vydal více než dvě desítky učebnic češtiny pro obecné a měšťanské školy. V roce 1932 vydal u českolipského nakladatele Johanna Künstnera příručku mluvnice českého jazyka.

Pacientky z Rumburku přijmou na gynekologii v Lípě

V Lužické nemocnici v Rumburku kvůli personální situaci hrozí již tento měsíc uzavření gynekologicko porodnického oddělení. Na konci března končí porodník a nového se nemocnici nedaří sehnat. Pacientky se mohou obrátit na nemocnici v České Lípě. „Množí se nám dotazy budoucích rodiček na možnost využít naši porodnici. Chtěli bychom nastávající maminky z této oblasti uklidnit. Ano, jsme připraveni jim poskytnout maximální zdravotní péči," říká primář gynekologicko-porodnického oddělení českolipské nemocnice Miloš Volek. Sepsat porodopis mohou v českolipské nemocnici všechny nastávající maminky od 34. týdne těhotenství, a to v 8. patře budovy nemocnice každý všední den v dopoledních hodinách.

Projednávali Strategický plán

O podobě nového Strategického plánu jednali tento týden zastupitelé České Lípy. Do přípravy dokumentu byla a zase znovu bude zapojena i veřejnost. Veřejné projednávání je naplánováno na úterý 4. dubna od 17 hodin v KD Crystal. Plán by měl platit do roku 2023 a měl by přesahovat dvě volební období. Zastupitelé se shodli, že poměrně obecný plán dobře pokrývá oblasti, které může samospráva reálně ovlivnit. Další připomínky mohou zastupitelé uplatnit prostřednictvím připomínkovacích formulářů do 27. března. Přijetí Strategického plánu má zásadní význam i pro čerpání dotací.

DUBÁ

Podepsali smlouvu o spolupráci s polským městem

Podpisem smlouvy oficiálně stvrdili představitelé Dubé a polského města Mirsk přeshraniční spolupráci. Zatím co větší města spolupracují i s několika zahraničními městy najednou, pro Dubou to bude zcela nová zkušenost a starostka Zdeňka Šepsová věří, že bude přínosná pro obě strany. „Prvním projektem, na kterém začínáme pracovat, je výměna zkušeností našich úředníků a spolupráce infocenter. Výhledově ovšem máme větší cíle. Přeshraniční spolupráce totiž umožňuje společně žádat o nemalé dotační prostředky. V plánu máme také výměnné pobyty, do nichž bychom rádi zapojili nejen předškolní a školní děti, ale třeba také naše občany a seniory," říká dubská starostka.

BOHATICE

Obec se dočká vodovodu

Předáním staveniště začala dlouho očekávaná výstavba vodovodu v Bohaticích. Obec na akci získala dotaci bezmála 13 a půl milionu korun od ministerstva zemědělství. Práce by měly skončit letos v říjnu.

JEZVÉ

Ekofarma zve školáky ke včelám

Do fascinujícího světa včel mohou na ekofarmě v Jezvé již šestým rokem nahlédnout děti z mateřských i středních škol. Farma nabízí školákům exkurze zdarma, od letošního roku navíc v zrekonstruované výukové včelnici. „Děti mají možnost se v souladu se zážitkovou pedagogikou doslova na vlastní kůži seznámit s trubci, zblízka vyslechnout zvuky desetitisíců včel, zahlédnout, jaký pyl zrovna včelky nosí do úlu, ochutnat různé druhy medů přímo z úlů, případně podle aktuální možnosti si vytočit med nebo strávit zbytek času opékáním dobrot," říká Katarína Štáglová z ekofarmy v Jezvé. Ideálními měsíci k návštěvě jsou podle ní květen až červen. Návštěvu si mohou nejen školy domluvit na čísle 775 690 531.

KRIMI

Policisté hledají svědky nehody

Hledají se svědci nehody z minulého roku. Dne 25. srpna loňského roku došlo krátce před tři čtvrtě na osm ráno k vážné dopravní nehodě na silnici číslo 38, ve směru jízdy od České Lípy na Mladou Boleslav. Na 21,5 kilometru uvedené silnice došlo v levém odbočovacím pruhu ke střetu dvou osobních vozidel VW Golf a Audi A4. „Za jedním z řidičů následně přišli dva svědci, kteří mu sdělili, že viděli důležité okolnosti této dopravní nehody," uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková a dodala: „Žádáme tyto osoby i další případné svědky, kteří dopravní nehodu viděli, aby kontaktovali mobil 725 037 186, linku 158, nebo se případně dostavili na nejbližší policejní služebnu. Jejich svědectví by mohlo významně napomoci mladoboleslavským policistům při vyšetřování příčin a okolností dopravní nehody," doplnila Nováková.