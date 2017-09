KRÁTCE: Lípa zjišťuje, kde lidem chybí lavičky. Školáci poletí balonem

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

ČESKÁ LÍPA

Radnice zjišťuje, kde lidem chybí lavičky

Vedení České Lípy chce, aby se občané do konce listopadu formou jednoduché ankety vyjádřili, kde postrádají a kde jim naopak na veřejném prostranství přebývá laviček. „Umístění laviček patří k častým podnětům, které přicházejí na radnici. Rozhodli jsme se proto, že v rámci přípravy rozpočtu na příští rok vyzveme veřejnost, aby se k tématu laviček sama vyjádřila,“ uvedla starostka České Lípy Romana Žatecká a na vysvětlenou dodala, že ani žádosti na odstranění lavičky nejsou ze strany občanů ojedinělé.

S taškou marihuany se vydala do baru

Podivné chování devětadvacetileté ženy před barem Moskva v ulici Jindřicha z Lipé v centru České Lípy zaznamenala obsluha městského kamerového systému. Žena měla u sebe tašku a její obsah se jevil jako podezřelý. Hlídka strážníků městské policie vyjela na místo, aby podezření prověřila. U jednoho z hracích automatů strážníci přistihli ženu, která si balila jointa. Neměla doklady, zato měla tašku plnou marihuany. Je podezřelá z trestného činu přechovávání omamných a psychotropních látek a nyní ji vyšetřuje Policie České republiky.

Za odměnu poletí balonem

Žákyně a žáci, kteří na základní škole dosahují nejen výborného prospěchu, ale navíc se úspěšně účastní vědomostních olympiád či jsou sportovně nadaní a kladně ovlivňují kolektiv i chod školy, poletí za odměnu horkovzdušným balonem. Žáka z každé českolipské základní školy vybírali ředitelé a po poradě s učiteli, vesměs se jedná o ty nejstarší, z 8. a 9. tříd. Vedení města si pro tyto žáky připravilo překvapení. „Chtěli jsme ty nejlepší žákyně a žáky odměnit něčím, na co budou vzpomínat celý život. Let horkovzdušným balonem nám přišlo jako zajímavé ocenění jejich školní práce,“ uvedla starostka Romana Žatecká. Město navíc dalo ještě šedesát palubních lístků do prodeje pro občany. A tak se balon nad Českou Lípou bude vznášet v neděli 1. října od 17 do 18 hodin.

V parku se tančilo naposledy

Poslední z řady letních Tančíren v České Lípě i přes deštivé počasí přilákala několik tanečních párů. Během akce si tanečníci zopakovali kroky z předchozích akcí, ale naučili se i kroky nové. Nechybělo vystoupení báječných seniorek ze Žandova, které si přezdívají Babety. K tanci i poslechu hrál Big Band CL. Začátečníky i pokročilé naučila taneční kroky Monika Vojáčková se svými kamarády a někteří z tanečníků přišli v dobových převlecích.

V knihovně čtou Václava Havla

Knihovna Václava Havla spustila kampaň Číst Havla, která chce žákům základních a středních škol pomoci poznat Václava Havla jako čtivého a podnětného spisovatele. Jádrem kampaně jsou ukázky z díla Václava Havla, které načetli mladí herci, youtubeři, bloggeři. Pohádkové, vtipné, dojemné i vážné videospoty se na webových stránkách www.cisthavla.cz budou objevovat postupně, od září do prosince, vždy dva za měsíc. Do projektu se zapojila i českolipská knihovna.

NOVÝ BOR

Rekonstrukce kanalizace uzavřela Husovu ulici

Kvůli rekonstrukci kanalizace je od pondělí 25. září uzavřená Husova ulice v Novém Boru. Omezení potrvá do konce října a jsou s ním spojené nejen objížďky ale i změny jízdních řádů autobusových linek 481 (Okrouhlá - Nový Bor - Sloup - Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá) a 482 (Nový Bor - Polevsko - Kytlice). „Uzavírka bude rozdělena na dvě etapy. První od křižovatky s ul. Kpt. Jaroše cca do poloviny úseku a druhá etapa zhruba od poloviny úseku po křižovatku s ul. Brigádníků,“ upřesňuje vedoucí odboru dopravy Libor Lamata. Podle informací SVS, a.s. tvoří kanalizaci v Husově ulici různé materiály a profily. Stoka neznámého stáří je ve špatném stavu: staticky narušená, popraskaná a s netěsnými spoji, takže kamerou ani nelze projet v celé její délce. Stoka je navíc uložena velmi mělce, což je nevyhovující při křižování vodovodu a plynovodu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci části stoky s jejím vymístěním do nové trasy.

DOKSY

Kotelna jde k zemi. Nahradí ji parkoviště nebo park

Jen komín a nová kotelna zůstanou na místě bývalé kotelny v Doksech. Tento týden čeká léta nevyužívaný objekt demolice. Na jeho místě by v budoucnu mělo vzniknout parkoviště, ve hře je ale i parčík nebo hřiště pro děti. Těsně u kotelny se totiž nachází mateřská škola a řada rodičů by lepší parkování uvítala. Teplo pro Doksy se v kotelně na křižovatce ulic Pražská a Valdštejnská vyrábělo od 70. let minulého století. Na přelomu tisíciletí, po výstavbě modernější plynové kotelny, přestala sloužit původnímu účelu a od té doby tvoří pouze nehezkou dominantu při vjezdu do města. Jako nevyužívané území s ekologickou zátěží se kotelna dostala i do národní databáze brownfieldů.

Z REGIONU

Lípa Musica nabídne další koncerty

Třetí týden 16. ročníku festivalu Lípa Musica nabídne setkání s německými hosty. V úterý jej v Litoměřicích zahájil varhanní recitál renomovaného německého umělce Albrechta Kocha, který složil poctu Johannu Sebastianu Bachovi a dalším světovým mistrům. Na svátek sv. Václava zavítá festival do Jezvé, kde v kostele sv. Vavřince vystoupí přední německý tenorista Marcus Brutscher za doprovodu varhanice a cembalistky Barbary Marie Willi s programem věnovaným osobnosti Johanna Sebastiana Bacha. V sobotu 30. září je v Centru textilního tisku v České Lípě připraveno setkání s flamencem v podání dua významných německých kytaristů Café del Mundo. Tento koncert je již zcela vyprodán.