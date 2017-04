KRÁTCE: Na Špičák povede nová cesta. Agresor musel z domu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

ČESKÁ LÍPA

Na Špičák povede nová cesta

Na začátku turistické sezony se českolipské Městské lesy pustily do stavby nové cesty v okolí kopce Špičák a do pročištění kopce Velká hůrka na Svárově, aby měli lidé lepší výhled na město. „Na vrcholu přibude malá plošina se zábradlím a informační panel s popisem okolí. Pokud budou občané tuto lokalitu hojně navštěvovat, chtěli bychom zde v příštím roce vybudovat krátkou naučnou stezku," vysvětluje Petr Kreisinger, jednatel společnosti Městské lesy Česká Lípa. Stezku na Špičák začnou lesníci stavět v úseku pod horní vodárnou směrem k zahrádkářské kolonii až k prvnímu odpočívadlu ve směru od kolonie. Pěší by tak měli počítat s přítomností těžké techniky. Nová cesta vznikne z přírodního kamene a na její stavbu se podařilo získat dotaci ve výši cca 500 000 korun. Její stavba potrvá asi dva měsíce.

Přesun zastávek městské hromadné dopravy

Dobrá zpráva pro cestující. Od pondělí 10. dubna zastavují všechny autobusy Městské hromadné dopravy (MHD) Česká Lípa přímo před nádražní budovou Českých drah. Nové zastávky jsou již před budovou hlavního českolipského nádraží připravené včetně označníků a vodorovného značení a v pondělí dopoledne bude přesunuta také informační tabule s jízdními řády. Původní označníky MHD Česká Lípa budou nejprve zakryty a poté odstraněny dopravcem. Na místě dál zůstane funkční pouze zastávka pro meziměstskou dopravu, kterou využívají různí dopravci.

Tradiční Pašijové hry budou na vodním hradě

Již po třinácté se v České Lípě odehrají Pašije. Tradičně to také bude na Vodním hradě Lipý na Velký pátek 14. dubna. Pašijové hry na Vodním hradě poprvé zorganizoval Petr „Brambor" Nárovec v roce 2004. Byl v tu dobu kastelánem hradu a počátkem této oblíbené tradice jeho tehdejší podobu značně oživil. Dnes je hlavním organizátorem Pašijových her Ochotnický spolek Lípa neboli OSLI. Do hry se zapojuje něco kolem 40 zkušených i začínajících herců z Českolipska, ale i ze zahraničí. Scény se odehrávají na různých částech hradeb nebo na nádvoří. Celou atmosféru vždy doplňuje živý hudební doprovod v podání Příležitostného orchestru ZUŠ Česká Lípa. Během her budou také probíhat na hradě prohlídky hradu a Centra textilního tisku.

Platil dvakrát na stejném místě

Jízda českolipskou ulicí Jindřicha z Lipé v protisměru je častější, než by si lidé mohli myslet. A nebloudí tudy jen návštěvníci z jiných měst, kteří nevědí, jak se dostat jednosměrkami na náměstí. Velmi často zachytí řidiče směřujícího na náměstí městský kamerový systém nebo pěší hlídky strážníků Městské policie Česká Lípa. V noci ze soboty na neděli zastavila auto jedoucí ulicí Jindřicha z Lipé pěší hlídka. Následovala pokuta za porušení zákazu vjezdu. To ale nikdo netušil, že za dvě hodiny na stejném místě a ve stejné situaci ho přistihnou strážníci znovu. Řidič si byl přesně vědomý, co porušil. Když ale už v tu noc zaplatil pokutu jednou, tak si myslel, že má „smůlu vybranou" a podruhé už si přestupku nikdo nevšimne.

Kontrola toků přinesla nedostatky

Na konci března proběhla nutná kontrola vodních toků v České Lípě. „Každoročně se zajímáme o stav vodních toků v České Lípě a jejím okolí. Chceme, aby vodní toky občany a jejich majetky nijak neohrožovaly," říká místostarosta Juraj Raninec. Prohlídka proběhla na všech vodních tocích na území města, především na Častolovickém potoce, vodním toku Šporka a Dobranovském potoce. Řešila se nekapacitnost propustků pod krajskou komunikací v Častolovicích a dále náplavy na Šporce a hlavně pod mostem v Písečné. Vedení města trvá na nutnosti pravidelného čištění koryt toků a usazovacích nádrží. Důležité je zkapacitnit propustky tak, aby se při zvednutí hladiny nestaly povodňovou překážkou, kvůli které se voda vylévá z koryta a zaplavuje okolní nemovitosti.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Rusko chce nechat opravit pomník

Nový lesk by měl letos dostat pomník Padlých Rudoarmějců, který se nachází na hřbitově v Jablonném v Podještědí. Místní radnice dostala oznámení o plánované kompletní rekonstrukci pamětního místa z velvyslanectví Ruské federace. Nový pomník bude zhotoven z leštěné žuly, místo a rozměry zůstanou stejné. Úpravy v okolí pomníku chystá na letošní rok také město Jablonné. „Jedná se zejména o odstranění dožitých tújí a následnou obnovu trávníku v bezprostředním okolí pomníku a vysázení nových stromů na místo stávajících keřů," informovala ve zpravodaji města Marcela Žitná z odboru stavebního úřadu. V první etapě nechá město nové stromy vysázet na pravé straně aleje podél centrální komunikace na hřbitově.

NOVÝ BOR

Agresor musel na pár dní z domu

Smrtí vyhrožoval sedmatřicetiletý muž z Novoborska své o dvanáct let starší manželce, kterou minulý týden fyzicky napadl v jejich rodinném domě. Žena si na pomoc přivolala policisty, kterým svěřila, že podobné incidenty v poslední době prožívala opakovaně a agresitiva jejího muže se den ode dne stupňuje. Když přišel o uplynulém víkendu domů z restaurace opilý, cítila, že budou zase problémy. A nespletla se. Manžel si opět našel záminku k tomu, aby ji urážel a fyzicky napadal. Ten den ji dokonce držel pod krkem tak pevně, že nemohla pořádně dýchat, a přitom jí hrozil smrtí. Policisté násilníka téhož dne vykázali z jejich společného obydlí, kde se teď nesmí po dobu deseti dnů zdržovat. „Zahájili také úkony trestního řízení pro podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování," dodala mluvčí policie Ivana Baláková.

I letos se půjde po stopách Rumburské vzpoury

Celých 35 kilometrů budou v květnu opět zdolávat nadšenci z Nového Boru, Rumburku a okolí. Jedná se již o druhý roční dálkového pochodu Po stopách Rumburské vzpoury. Nadšenci se vydají z Rumburku směrem do Nového Boru, ať už pěšky či na kolech. Registrovat se zájemci mohou do 21. dubna na školském odboru novoborské radnice. Loni se zapojilo celkem čtyřicet lidí. Cíl trasy je koupaliště v Novém Boru, kde bude připraveno občerstvení pro všechny účastníky.

Z REGIONU

Učitelé převzali ocenění

Trojice pedagogů z Českolipska převzala ve středu ocenění, které Liberecký kraj každoročně uděluje u příležitosti Dne učitelů. Za přínos pro rozvoj školství kraj poděkoval Milanu Bártovi z Gymnázia Česká Lípa. Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost získali Vasil Dogaru ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově a Květoslava Hradecká ze ZŠ 28. října v České Lípě. Krajský Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z nominovaných vybral a ocenil celkem dvaadvacet pedagogů z celého Libereckého kraje.

Na silnicích zemřeli letos při nehodách už čtyři lidé

Podle předběžných policejních statistik letos v Libereckém kraji proti loňskému roku za leden až březen poklesl počet zdravotních následků dopravních nehod. Přesto už od začátku roku vyhasly na silnicích čtyři lidské životy. Dva lidé zemřeli během prvních tří měsíců v Libereckém kraji na Semilsku, dva mrtvé evidují dopravní policisté na Českolipsku. Statistiky ale neevidují, pokud po dopravní nehodě těžce zraněný člověk na následky zemře později v nemocnici. Poslední tragická nehoda se stala minulý čtvrtek v Jestřebí. Pod vlivem alkoholu způsobilo nehodu přes 50 řidičů v Libereckém kraji. Proti 1. čtvrtletí loňského roku to znamená pokles o více než 10 procent.