KRÁTCE: Obnova aleje ve Sloupu začala. Prysk dostal miliony na demolici

První etapou začala obnova aleje ve Sloupu v Čechách, která vede ke kapli Jana Nepomuckého. Foto: Deník/Vít Černý

SLOUP V ČECHÁCH

Obnova aleje ve Sloupu začala

První etapou začala obnova aleje ve Sloupu v Čechách, která vede ke kapli Jana Nepomuckého. Z aleje zmizí deset stromů, které už jsou v havarijním stavu, a přibude zde téměř třicítka nových dřevin. U dalších stromů pak odborná firma snížila jejich korunu. Podle vedení obce zásahem dojde k prodloužení životnosti této významné aleje. Zámecká alej ve Sloupu v Čechách byla vysazena při založení kaple v roce 1740 a patří k nejstarším dochovaným alejím v Libereckém kraji. Na projekt získal Liberecký kraj dotace z Operačního programu Životní prostředí.

PRYSK

Dostali miliony na demolici

Pět milionů korun získala obec Prysk na plánovanou demolici části budovy bývalé školy v přírodě. Dotaci poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj. Dominantní přístavba vznikla v 70. letech minulého století. Místo ní vznikne veřejné prostranství s trávníkem. Obec chátrající komplex budov školy v přírodě před dvěma lety odkoupila a má v plánu jej postupně revitalizovat. „V první fázi zbouráme přístavbu a objekty okolo, následně bychom si chtěli dát žádost o příspěvek na rekonstrukci té zbývající nejstarší budovy," říká starosta Prysku Jan Sviták. Podle plánu by měla v objektu najít své místo stálá expozice o historii Prysku a přírodních zajímavostech v okolí.

KRIMI

Dobré skutky se nevyplácejí

Pravdivost rčení „pro dobrotu, na žebrotu" okusil muž z České Lípy, kterého v neděli kolem 23. hodiny oslovil v Zoubkově ulici u jeho dodávky neznámý cizinec a lámanou češtinou se ho dotazoval na cestu do Prahy. Českolipan mu chtěl pomoci, přičemž si pro lepší názornost došel do zadní části vozidla pro mapu. Cizinec u něj chvíli postával, náhle však popadl mobilní telefon, který ve vozidle uviděl, a utekl s ním. Hned na to oznamovatel uslyšel, jak se za rohem rozjelo nějaké auto tak rychle, že mu hvízdaly gumy. S ním nejspíš cizinec i s jeho mobilem za 5 500 korun ujel.

V ruce mu zůstaly jen popruhy od tašky. Zloděj ji odřízl

Kuriózní krádež v autobuse vyšetřují novoborští policisté. Ohlásil ji sedmadvacetiletý muž, který v pátek cestoval večerním autobusovým spojem z Prahy do Nového Boru. Během jízdy usnul, a když se za Českou Lípou vzbudil, zjistil, že mu někdo odcizil jeho sportovní tašku značky Adidas, která mu předtím ležela na zemi u nohou. Kuriózní na celém případu je to, že si tašku celou cestu držel za její popruhy a ty mu také v ruce zůstaly. Během doby, kdy tvrdě spal, totiž někdo z cestujících popruhy přeřezal a pak i s jeho taškou vystoupil. Měl v ní notebook značky, IPad, platební kartu a peníze. Škodu vyčíslil na 38 400 korun.

HRADČANY

Pláž bude jako nová

Obyvatelům Hradčan chce město Ralsko v letošním roce odbahnit a rekonstruovat Hradčanský rybník, který je od loňska majetkem města. Realizace proběhne za předpokladu čerpání dotace, už nyní však začaly práce na pláži. Kromě terénních a parkových úprav je v plánu oplocení areálu, aby navazoval na loni opravenou přístupovou bránu. Současně s úpravou terénu město instalovalo i zpomalovací prahy, aby se předešlo nehodám spojeným s velkým výskytem dětí kolem pláže a přilehlé silnice.

ČESKÁ LÍPA

Radnice přesunula kanceláře

Na finančním odboru Městského úřadu Česká Lípa došlo v březnu k přesunu kanceláře místních poplatků a kanceláře vymáhání pohledávek. V místnosti 225 je nyní kancelář místních poplatků. Zde se provádí zejména přihlašování a odhlašování psů k místnímu poplatku a ohlašování záborů veřejného prostranství. Kancelář je na konci chodby v 1. patře budovy čp. 2. Telefonický kontakt i úřední hodiny se nemění. V místnostech č. 215 217 nově sídlí úsek vymáhání pohledávek, což je na začátku chodby v 1. patře, čp. 2. Zde je možno požádat o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o povolení splátek pokuty, popřípadě řešit nedoplatky na místním poplatku za odpad z minulých let.

KAMENICKÝ ŠENOV

Ceny pro učitele vznikly v Šenově

Čtyřiačtyřicet učitelů, které v úterý v Praze ocenila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, si ze slavnostního aktu odnesli nejen medaile, ale také originální broušené čočky. Ty vyrobila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově. Ve školních dílnách vznikla také plaketa, kterou ministryně udělila In memoriam šikanované učitelce Ludmile Vernerové, která zemřela loni v lednu. Ocenění převzala její dcera. Učitelce z pražské průmyslové školy MŠMT plaketu udělilo jako výraz odhodlání bojovat se šikanou a přispět k bezpečnějšímu prostředí ve školách.

Průzkum odhalí případné problémy bývalé skládky

Ohrožení povrchových a podpovrchových vod v oblasti čtyřicet let nepoužívané skládky na Práchni v Kamenickém Šenově, má odhalit plánovaný průzkum. Ten začne v dubnu letošního roku. Město má zájem odejmout z oblasti štítek „ekologická zátěž", aby mohlo prostor dále využít například jako sportoviště. „Vloni jsme si na jednom z toků, které oblastí vedou, nechali udělat nezávislý posudek, který dopadl výborně. Doufáme, že nynější průzkum dopadne rovněž tak," říká starosta Kamenického Šenova František Kučera. Dalším přínosem projektu za 1,4 milionu korun bude klid místních obyvatel necelý kilometr pod skládkou se nacházejí jímací vrty pitné vody pro Kamenický Šenov. Analýzu z většiny financuje operační program Životní prostředí Fondu soudržnosti Evropské unie. Kamenický Šenov se na ni spolupodílí necelým čtvrt milionem korun.

LIBERECKÝ KRAJ

Pohonné hmoty opět zlevnily

Levněji než před týdnem natankují motoristé v Libereckém kraji. Nejprodávanější Natural 95 zlevnil o dalších 21 haléřů a aktuálně za litr motoristé platí v průměru 30,73 Kč. Nafta se dostala pod hranici 30 korun za litr. Nejlevněji natankují motoristé na Českolipsku, kde mají u čerpacích stanic litr benzinu v průměru po 30,54 Kč a naftu za 29,53 Kč. Před rokem stály pohonné hmoty o přibližně čtyři koruny méně.

Podpoří rozvoj cyklodopravy

Na rozvoj cyklodopravy v Libereckém kraji letos půjde 12 milionů korun. Krajský úřad již vyhlásil dva dotační programy. Částka je o sedm milionů korun vyšší než v předchozím roce. Na spolufinancování výstavby a opravy komunikací pro cyklodopravu má kraj vyčleněno pět milionů, dvěma miliony formou dotace podpoří počáteční projektové přípravy cyklistických tras. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 1. do 25. dubna 2017. Dalších pět milionů korun je vyčleněno na projektovou přípravu páteřních cyklotras, které objedná přímo Liberecký kraj.

SPORT

Jokeři ovládli přebor

Jasným vítězem okresního přeboru futsalistů Českolipska v sezoně 2016/ 2017 se stal favorizovaný celek FT Jokers Česká Lípa. „Blahopřejeme mužstvu k prvenství a k postupu do krajského přeboru Libereckého kraje," konstatoval předseda Okresní komise futsalu Kamil Manda. Jokeři vyhráli celou soutěž suverénně s desetibodovým náskokem před rezervou FK Yankees Warriors N. Bor. K tomu navíc ovládli i tabulku střelců, v níž dominuje Pavel Záleský (47 gólů), na 2. místě je Pavel Kulha (39) a čtvrtý Petr Lebduška nastřílel 30 branek. Před ním je třetí Petr Dřevínek z Yankees (36).