KRÁTCE: Obnovu sušárny chmele podpořilo ministerstvo. Začíná svoz bioodpadu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

DUBÁ

Obnovu unikátní sušárny podpořilo ministerstvo

Bezmála tři miliony bude moci město Dubá letos investovat do záchrany unikátní sušárny chmele. Po milionové podpoře od Libereckého kraje získalo město příslib dotace ve výši 800 000 korun z Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví. Další peníze přidá Dubá ze svého rozpočtu. „Prostředky od ministerstva budou z větší části použity na plánované odvodnění celého objektu. V plánu máme také vyčištění budovy od starých omítek, likvidaci novodobých vestaveb, vybudování vnitřní kanalizace a vodovodu a rovněž počítáme s první etapou statického zajištění," uvedla Zdeňka Šepsová, starostka Dubé. Město chce sušárnu chmele, která je chráněnou technickou památkou, postupně proměnit v muzeum a společenské centrum.

ČESKÁ LÍPA

Skupina žen napadla dvě dívky

Nepříjemné setkání za bílého dne zažily dvě šestnáctileté slečny v sobotu odpoledne v České Lípě. Procházely parčíkem u autobusového nádraží a v dobré náladě se smály na svět až do chvíle, kdy míjely skupinu dalších žen. Ty je začaly nejprve slovně napadat za to, že se jim dívky posmívaly. Snaha vše urovnat a vysvětlit nebyla nic platná, dívky se dostaly do hádky a pak je ženy napadly. Útoky byly vedené na hlavu. Jedna z dívek měla oteklý nos, druhá pak bolesti v oblasti spánku. Případ bude řešit policie.

Školy přivítají budoucí prvňáčky

Rodný list dítěte a doklad o místě trvalého bydliště musí předložit zákonní zástupci, kteří v pátek 7. dubna od 14.00 do 18.00 hodin přivedou své dítě k zápisu do českolipských škol. Do 1. ročníků budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. „Zápisu se určitě nemusí nikdo bát. U nás na děti budou čekat princezny, vodníci a další pohádkové bytosti, aby je zápisem doprovodili. Je to slavnost, na konci které budoucí prvňáčci dostanou pamětní list s fotografií jako památku na tento den. Navíc od dubna do června každou středu chystáme léty osvědčenou Školičku pro předškoláky," říká Jan Policer, ředitel ZŠ a MŠ Jižní.

Začíná sezonní svoz bioodpadu

Od pátku bude v České Lípě opět zahájen svoz bioodpadu (hnědých popelnic) v lokalitách, které jsou do tohoto svozu zapojeny. Od uvedeného data bude potom svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu probíhat po celou sezonu každý pátek, až do posledního pátku v měsíci listopadu. Bezplatná služba se v Lípě ve vybraných lokalitách rozvíjí od roku 2007, kdy město z dotace zakoupilo prvních 250 kusů hnědých nádob určených pro biologicky rozložitelný odpad. Od loňska se bioodpad sváží také v centru města.

Vodohospodáři ocení kresby dětí ze školních družin

Šestnáct školních družin z Českolipska se zapojilo do výtvarné soutěže, kterou vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) u příležitosti Světového dne vody. Do družin vodohospodáři zaslali knihy s názvem Příběh vody. Úkolem žáků prvních a druhých tříd bylo namalovat obrázek na téma příběhu, který jim v družinách četly vychovatelky z dodané knihy. Vyhlášení vítězů proběhne tento pátek v KD Crystal v České Lípě. „Soutěž vzbudila velký zájem a vzhledem k počtu soutěžících a obrázků nebude stanoven pouze vítěz za Ústecký kraj a Liberecký kraj, ale nejhezčí obrázky budou odměněny v rámci zúčastněných okresů," uvedla Iveta Kardianová, mluvčí SčVK.

S úklidem může pomoci každý

Celý měsíc duben se mohou Českolipané zapojit ke Dni Země do celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko" spojené se soutěží o ceny. Městský úřad v České Lípě jim k tomu pomůže poskytnutím pracovních pomůcek a svozem nasbíraného odpadu. Zapojit se mohou všichni, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Občané mohou vytipovat oblast s nepořádkem, příp. lokalitu černé skládky a zaslat na odbor technické správy majetku města. K úklidu je třeba přihlásit se na odboru životního prostředí, který zajistí nezbytné pomůcky k úklidu a po vzájemné dohodě i odvoz sesbíraného odpadu. Koordinátory akce jsou Radka Ujková a Růžena Konvalinová.

ZÁKUPY

Odemknou studánku, aby měli vody do džbánku

Každoroční tradici odemykání studánek drží také skautský oddíl Medvědi a přidružený klub dospělých Orli v Zákupech. V pátek 7. 4. od 16 hodin se u pramene Tří Svatých uskuteční slavnostní akt, během něhož se vodním pramenům přeje, aby měly hodně dobré vody, aby je nikdo neničil a aby kolem nebyl nepořádek. Podle skautů v pátek nebude chybět ani zpěv, ani dobrá nálada. Bude-li přát počasí, měli by se účastníci dočkat také opékání všemožných pochutin na ohni. Podle statistik skautů celorepublikově přibývá, za posledních 11 let vzrostl počet členů z 42 tisíc na téměř devětapadesát tisíc.

NOVÝ BOR

Opraví výtluky v Boru a v Pihelu

Krajská správa silnic Libereckého kraje zahájí opravy výtluků v Novém Boru zhruba v polovině května. Podle Jana Jelínka, inspektora silniční sítě KSS LK, se budou opravy v centru města týkat zejména úseku od kruhového objezdu v Liberecké ulici ke kruhovému objezdu na náměstí Míru, pokračovat by pak měly ve Sloupské ulici. Silničáři by měli rovněž opravit komunikaci III/26845 v Pihelu, a to od „Sedmi trpaslíků" přes dolní Pihel až ke křižovatce s hlavním tahem I/9. Po opravách by měl následovat úklid zmíněných krajských komunikací. Práce by mohly skončit na přelomu května a června.

Na řemeslníka podal trestní oznámení

Od loňského prosince čeká na svou zakázku nespokojený zákazník z Rumburku. U truhláře z Novoborska si tehdy při osobní schůzce objednal dětskou palandu. Zaplatil mu za ni zálohu 9 500 korun a hotová měla být do konce roku. Když se mu řemeslník v domluvené lhůtě neozval, snažil se ho sám telefonicky kontaktovat. Bylo to ale téměř nemožné, protože mu řemeslník nezvedal telefon. A pokud jeho telefonát po nějaké době přece jenom přijal, jen se vymlouval na kdeco. Zákazník teď nemá ani peníze ani palandu. Protože mu došla trpělivost, podává na něj trestní oznámení pro podezření z podvodu.

Putovní galerie zamířila do Boru

Ta nejlepší díla žáků šesti základních uměleckých škol z Českolipska putují už od loňského září po městech regionu. Od čtvrtka je výstava Putovní galerie k vidění v Městském divadle v Novém Boru. „Chceme touto výstavou dát našim žákům možnost představit svou tvorbu najednou spolu s ostatními mladými výtvarníky okresních základních uměleckých škol. Putovní galerie umožňuje našim žákům vystavovat i v jiných místech, než jsou prostory vlastní ZUŠ nebo vlastního města," říká ředitel Základní umělecké školy v České Lípě Marek Kučera. Poslední zastávkou galerie bude v červnu Žandov.

Úspěch v recitační soutěži

V celostátním kole recitační soutěže Čtvrtlístek 2017, bude Liberecký kraj reprezentovat Adriana Ksandrová, studentka 1. ročníku oboru design interiéru VOŠ a SŠ sklářské v Novém Boru. Adriana vyhrála krajské kolo, které proběhlo nedávno v Liberci a o další úspěch bude bojovat 20. dubna v Děčíně. Tato přehlídka uměleckých textů je věnována památce herce a dabéra Rostislava Čtvrtlíka.

REGION

O dotaci na kotle požádalo dalších 300 lidí

O dotaci na výměnu kotle za ekologičtější požádalo v Libereckém kraji od pondělí více než 300 lidí. K dispozici je ale jen 14 milionů korun, a podle odhadu úředníků se tak dostane jen zhruba na 117 žadatelů. Ostatní žádosti skončí v zásobníku pro případ, že peníze zbudou. „Peníze jsou prakticky vyčerpány, lidé se ale nemusí bát, že se na ně nedostane. Už na podzim připravuje kraj další výzvu, ve které bude k dispozici zhruba desetinásobek téměř 140 milionů korun," řekl hejtman Martin Půta.

Na přejezdech a u nádraží hlídkovali policisté

V minulých dnech probíhala na železničních přejezdech a železničních stanicích společná akce policistů a zástupců Správy železniční a dopravní cesty. Hlídky dopravní policie hlídaly například v Zákupech u České Lípy nebo v Jablonném v Podještědí. V průběhu akce policisté v celém kraji zkontrolovali 136 vozidel, zjištěno bylo 44 přestupků. „Při plánování akce jsme zohlednili především ty železniční přejezdy, na nichž v minulosti došlo k dopravním nehodám, nebo na kterých jsou ze strany policie registrovány případy páchání protiprávních jednání," uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.