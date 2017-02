KRÁTCE: Opilec se chtěl dostat do paneláku. Centrum zahajuje sezonu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

ČESKÁ LÍPA

Muž chtěl do tepla paneláku

Silně opilý muž se snažil dostat do jednoho z paneláků na českolipském sídlišti Špičák. Jeden z obyvatel domu přivolal hlídku městské policie, která se snažila dostat muže od vchodových dveří pryč. Strážníci se pokusili zjistit jeho totožnost, to se ale nepodařilo ani pod hrozbou předvedení na policii. Naopak se muž začal aktivně bránit nástupu do služebního auta, a tak jej strážníci museli zpacifikovat a na policii už šel s pouty na rukou. Ani policistům se nechtěl svěřovat a zarytě mlčel. Po zjištění totožnosti následovala dechová zkouška, která prokázala 2,33 promile alkoholu v dechu. Muž putoval na záchytnou stanici do Liberce, kde si jej převzali lékaři, aby neublížil někomu druhému nebo sobě.

Centrum textilního tisku zahájí novou sezonu

Dnem otevřených dveří odstartuje ve čtvrtek 16. února už sedmá sezona v Centru textilního tisku v České Lípě. Prostory u vodního hradu se veřejnosti otevřou v 10 hodin a návštěvníci se mohou těšit na prohlídky s průvodcem, které jsou nachystané na každou celou hodinu až do 15.00. K vidění bude také ukázka sítotisku a tisku unikátními historickými formami, kterou si bude moci každý vyzkoušet.

ADRA shání dobrovolníky

Dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory, hledá Dobrovolnické centrum ADRA Česká Lípa ve spolupráci s Domovem důchodců a domem s pečovatelskou službou Zákupy. Dobrovolníci by za seniory měli docházet každý týden alespoň na hodinu. Jejich úkolem je si s klienty povídat, číst jim, věnovat se ručním pracím a hrám nebo je doprovázet na procházky. Školení dobrovolníků proběhne 2. března od 16 hodin ve společenské místnosti DD a DPS Nové Zákupy. S ohledem na omezený počet míst se na školení mohou zájemci přihlásit telefonicky na čísle 777 088 871 nebo e-mailu p.maska@tiscali.cz.

KRIMI

Policisté zadrželi agresory bezprostředně po činu

V minulém týdnu se vraceli dva šestnáctiletý mladíci domu, když se najednou stali terčem opilých agresorů. Celý incident se stal v parčíku Dr. Milady Horákové v České Lípě. Poté, co tři opilci na mladíky vulgárně pokřikovali a ti to ignorovali, se dva z nich zvedli a jednoho z mladíků napadli kopanci a údery pěstí. Když se snažil bránit a řekl jim, že zavolá policii, pohrozili mu, že ho zastřelí. To ho vyděsilo natolik, že se mu podařilo utéct. Na místě napadení mu z kapsy vypadl mobilní telefon v hodnotě 28 000 korun, který pak jeden z útočníků sebral a hodil do řeky. Napadený mladík se doma svěřil matce, která okamžitě informovala policii. Policie muže na místě zatkla. Agresoři jsou podezřelí z výtržnictví a krádeže.

Pozor na internetové podvodníky

Českolipsko Na policii se minulý týden obrátil šestnáctiletý mladík z Českolipska, který si na začátku února vyhlédl na internetovém bazaru mobilní telefon. Prodejce za něj požadoval částku 9 000 korun, kterou mladík obratem přeposlal na jeho účet. Zakoupeného zboží se ale do dnešního dne nedočkal a navíc s ním prodávající úplně přestal komunikovat. Policisté v této souvislosti doporučují, aby lidé nakupovali zboží z druhé ruky přes internet bezpečněji, čehož například docílí tím, že se s prodejcem osobně sejdou, a nebo si alespoň zboží nechají zaslat poštou na dobírku.

ŽANDOV

Do kapličky se vrátila socha, letos dostane oltář

Oprava kapličky ve Velké Javorské bude pokračovat i letos. Město Žandov loni nechalo opravit fasádu i vnitřní omítky památka dostala i novou cihelnou podlahu a rovněž strop. Na tyto práce získalo město dotaci 600 000 z ministerstva pro místní rozvoj a další půl milion investovalo ze svého. Třešničkou na dortu bylo osazení zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého, který byl před zahájením oprav ve velmi žalostném stavu, neměl hlavu ani žádný z atributů. Letos by mělo přijít na řadu doplnění interiéru kapličky oltářem a dalším vybavením. Na jaře dozná změn také prostranství okolo kaple.

NOVÝ BOR

Bor řeší nepořádek u kontejnerů

Staré televize nebo nepotřebné kusy nábytku, které zabírají místo v popelnicích nebo se rovnou vedle nich jen tak povalují. S takovým nepořádkem okolo kontejnerů na komunální a separovaný odpad se při svých kontrolách poměrně často setkávají pracovníci odboru správy majetku novoborské radnice. „Chtěli bychom proto požádat, aby obyvatelé odváželi objemnější předměty z domácností do sběrného dvora. Odevzdat je mohou zdarma a přispějí k udržení pořádku ve městě," apeluje na obyvatele Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu. „U stavebního odpadu je limit sto kilogramů na občana a rok, po jeho přesáhnutí je příjem odpadu zpoplatněný," upřesňuje Petr Škop.

Muzeum otevřelo novou výstavu

Komorní výstava Art Deco, která v pátek odstartovala ve Sklářském muzeu v Novém Boru, připomene dobu 20. a 30. let minulého století. K vidění jsou elegantní dobové návrhy a sklo z místních rafinérií, které dodnes obdivujeme pro jejich precizní řemeslné zpracování. Návštěvníci se budou moci přesvědčit i o zručnosti studentů sklářských škol v Novém Boru a Kamenickém Šenově v době první republiky. Výstava potrvá do konce května.

MIMOŇ

Muzeum chystá velikonoční výstavu

Velikonoční výstavu kraslic chystá na březen Městské muzeum v Mimoni. Exponáty může poskytnout každý, kdo má schované kraslice nebo další předměty s velikonoční tematikou a chtěl by je na výstavu zapůjčit. Výrobky mohou lidé nosit do muzea až do čtvrtka 9. března.

NEHODY

Následků dopravních nehod bylo v lednu méně než loni

Proti lednu 2016 letos v lednu dopravní policisté v Libereckém i v Ústeckém kraji evidovali méně zdravotních následků dopravních nehod než loni. Nikdo při nehodách nezemřel. V Libereckém kraji při nehodách byli těžce zraněni jenom dva lidé, tedy o pět méně než loni. Podle vedoucího krajské dopravní policie Jiřího Ušáka sice pojišťovny zažily během ledna mimořádný nápor případů dopravních nehod a havárií řidičů v důsledku ledovky, ale v drtivé většině šlo jenom o tzv. pokřivené plechy. V Libereckém kraji dopravní policie eviduje 75 lehce zraněných, což je o 12 více než loni v lednu. Policie vyšetřovala 384 nehod, z toho ve 156 případech k nim došlo na náledí.

LIBERECKÝ KRAJ

Pekařství nakonec nezavře

Pekařství Šumava kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) žádnou ze svých 150 prodejen nezavře, i když o tom vedení původně uvažovalo. Ohroženy byly hlavně prodejny na venkově, které jsou na hranici rentability. Jejich zavření by ale image pekařství neprospělo a připravilo by o práci řadu lidí. Firma proto zvolila to nejlevnější řešení EET, i tak ji bude stát ročně tři miliony korun. Některé druhy pečiva proto musí zdražit, běžného chleba a rohlíků se to ale nedotkne, uvedl předseda představenstva Ivan Šnajdr. Pekařství Šumava má prodejny po celém Libereckém kraji. Zatím má EET u dvou bister, do března ale musí elektronickými kasami vybavit i zbylé prodejny. „Vybavujeme je terminály, které fungují jako kalkulačka, zároveň mohou sloužit pro bezhotovostní platby kartou," dodal Šnajdr.

Při nálezu uhynulého ptactva volejte veterinární správu

Z médií ustavičně proudí informace o nových výskytech ptačí chřipky. Veterináři radí, jak postupovat v případě nálezu hromadného úhynu volně žijících ptáků. Mrtvých těl se nedotýkejte a dětem k nim zamezte přístup Informujte o výskytu uhynulých ptáků a jejich umístění Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Liberecký kraj na telefonu 720 995 207. Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne o dalším postupu, spočívajícím buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem, nebo ve výjezdu inspektora krajské veterinární správy na místo nálezu. Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejhož jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá.

SPORT

Karatistka Košíková vybojovala na Národním poháru stříbro

Národní pohár karatistů v kategorii seniorů a dorostu se konal uplynulou sobotu v našem hlavním městě Praze. Na toto prestižní soutěži nechyběla ani Karin Košíková z českolipského klubu Sport Relax, která při svém prvním letošním startu vybojovala stříbrnou medaili. Zmiňovaná svěřenkyně šéftrenéra českolipského karate klubu Pavla Znamenáčka figuruje v předběžném návrhu nominace na letošní mistrovství Evropy JKA, které se bude konat v nizozemském městě Sittard.