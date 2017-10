KRÁTCE: Opraví Purkyňovu ulici, za parkoviště se bude moci platit kartou

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.



ČESKÁ LÍPA

Purkyňovu opraví během dvou týdnů

Velké díry v Purkyňově ulici ve směru od kruhového objezdu kolem Lidlu ke světelné křižovatce zmizí během tří neděl. Ulice, která byla vystavena silnému náporu vozidel při loňské opravě mostu přes Moskevskou ulici, dostane nový povrch. Opravu provede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako kompenzaci za objízdnou trasu během rekonstrukce mostu, kterou řešilo město právě Purkyňovou ulicí. Práce již začaly v Moskevské ulici, na ně ihned naváže oprava ulice Purkyňova tak, aby vše bylo hotovo do dvou neděl.

Za parkoviště se brzy bude moci platit kartou

V České Lípě bude brzy moc zaparkovat, aniž byste museli v peněžence hledat drobné. Město se rozhodlo řidičům umožnit bezhotovostní platbu parkovného. Momentálně se vybírá firma, která zajistí řidičům úhradu parkovného buď pomocí SMS, nebo jim strhne platbu z bankovního účtu prostřednictvím speciální aplikace v mobilu. Novinku bude možné spustit, až si radnice na základě proběhnutého zadávacího řízení vybere dodavatele, se kterým následně uzavře smlouvu. Zavedení nové služby proto vedení Lípy odhaduje na začátek příštího roku.

V nemocnici se bude učit bránit agresorům

V měsíci říjnu proběhne v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa několik odborných kurzů určených pro zdravotníky, takzvané nelékaře. Odborné kurzy se budou týkat dvou témat, periferní žilní kanylace a také komunikace s agresivními nebo závislými pacienty. „Kurz komunikace s agresivním pacientem obsáhne nácvik komunikace s agresivními pacienty a s pacienty, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Nemocnice v České Lípě tak chce přispět k ochraně svého personálu, protože počet agresivních pacientů stále narůstá,“ popsala mluvčí nemocnice Kateřina Amrichová.

Seminář ke kotlíkovým dotacím

Celkem 135 milionů korun rozdá Liberecký kraj žadatelům na nové ekologické kotle. Českolipané se už brzy dozvědí, jak o dotaci zažádat. Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace, který se uskuteční 23. října od 15 do 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v České Lípě. Na semináři se dozvíte, jak vyplnit žádost o dotaci, co musíte doložit, jaké jsou potřebné doklady k vyúčtování dotace a tak dále. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se dopředu registrovat.

Agentura zvýšila hodnocení města

Velmi dobré hospodaření města, jeho nadprůměrné přebytky a dlouhodobě klesající zadluženost, to jsou hlavní důvody, proč mezinárodní ratingová agentura Moody´s zvýšila rating České Lípy ze stupně A2 na A1. Podle odhadů agentury by město mělo i nadále vykazovat dobré výsledky hospodaření. Vyrovnaný rozpočet a průběžné snižování zadluženosti dnes není zdaleka obvyklé. „Díky rezervám zaujímá město výjimečné postavení jak v národním, tak i mezinárodním měřítku,“ uvádí Moody´s ve zprávě.

V Lípě se dozvědí, co dýchají

Po několika odkladech už Liberecký kraj zná termín ohlášení výsledků měření kvality ovzduší v České Lípě, které proběhlo na konci října loňského roku. Tisková konference je naplánovaná na listopad, tedy více než rok po samotném měření. Podle prvních odhadů měly být výsledky zveřejněné v prvním čtvrtletí letošního roku, zpoždění způsobilo technicky náročné dosazení sebraných dat do mapy města.

Nemocnice má nové členy dozorčí rady

Na konci týdne zaměstnanci Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa volili ze svých řad dva nové členy dozorčí rady. Nejvyšší počet hlasů obdrželi Lenka Caklová, vrchní sestra LDN a OSL, a Miloš Volek, primář Gynekologicko porodnického oddělení českolipské nemocnice. Ve stávající radě ještě zasedá její předsedkyně a starostka Doks Eva Burešová, statutární náměstkyně hejtmana a zastupitelka České Lípy Jitka Volfová, starosta Zákup Radek Lípa a Roman Hejna, obchodní ředitel Pivovaru Cvikov.

KIRMI

Cizinec si dělal, co se mu zachtělo

V Hrnčířské ulici v České Lípě se pohyboval cizinec, který v důsledku opilosti ohrožoval dopravu a pokřikoval na kolemjdoucí. Hlídka strážníků městské policie jej nalezla u OD Banco. Muž nedokázal prokázat svoji totožnost, a tak jej strážníci museli odvézt na služebnu obvodního oddělení Policie České republiky. Jenže když cizinec zjistil, že jej chtějí posadit do auta, začal se bránit a nadávat ve svém rodném jazyce. To mu ale nepomohlo a dalších úkonů se ujali policisté z PČR. Tentýž muž se následujícího dne dostal strážníkům, respektive policistům, do rukou znovu poté, co v nákupním středisku Paráda Shopping v obchodu s obuví odcizil boty. Prodavačky si jej všimly, jak zboží vynáší a viděly, že se zdržuje na parkovišti. Strážníci jej díky popisu rychle zadrželi. Cizinec opět nebyl schopný prokázat svoji totožnost, a tak putoval na obvodní oddělení Policie České republiky. Policie muži udělila pokutu ve výši 5 000 korun.

Utíkal, protože byl v hledáčku policie

Při běžné kontrole vlakového nádraží v České Lípě kontrolovali strážníci městské policie muže, který kouřil v prostoru zastřešeného vstupu do budovy. Neměl u sebe doklady, své údaje uvedl pouze ústně. V době, kdy operační strážník muže lustroval, se kontrolovaný dal na útěk. Krátce nato bylo jasné, proč muž utíká. Byl totiž hledaný Policií ČR. Muž se snažil ukrýt ve vnitrobloku domů v Kozákově a Mánesově ulici. Strážníci ho ale nenechali utéct, zadrželi jej a předali státní policii.

ZÁKUPY

Peníze na další hasičské auto schválili

Flotily zásahových vozidel jednotek dobrovolných hasičů na Českolipsku procházejí v posledních letech výraznou obnovou. Příčinou je nadprůměrný úspěch zřizovatelů a samotných jednotek při žádání o dotace, které pokrývají většinu ceny techniky. Nejnověji se mohou těšit v Zákupech, kde už mají peníze na další vůz schválené.

SLOUP V ČECHÁCH

Sloupská vyhlídka je oplocena jen dočasně

V minulých týdnech několik obyvatel Sloupu v Čechách a okolí zvedlo ze židle oplocení Sloupské vyhlídky, respektive soukromého objektu, který je mezi rozhlednou a vyhlídkou. „Jelikož na budově probíhá stavba oplocení, je tam oplocení dočasně z bezpečnostních důvodů,“ sdělil Deníku majitel objektu Tomislav Procházka. Během příštího roku by měla v objektu začít fungovat restaurace.

ŽANDOV

Hasiči mají nový vůz

Hasiči v Žandově slavili 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Žandov. Během této slávy uvedli do provozu nové hasičské vozidlo, které bylo pořízeno z projektu Evropské unie. Projekt nese název „Naši dobrovolní hasiči zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“. Do projektu jsou zapojení němečtí hasiči, ale i hasiči z Nového Oldřichova a ze Zákup. Dobrovolným hasičům v Žandově přispívá i Liberecký kraj. Loni se z rozpočtu kraj uvolnilo pro místní hasiče 74 105 korun.