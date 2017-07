KRÁTCE: Podvodníci se snaží seniory okrádat po telefonu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

KRIMI

Podvodníci se snaží seniory okrádat po telefonu

Podvodník ve středu telefonem kontaktoval tři seniory z Českolipska a chtěl po nich peníze. „Dopoledne zazvonil telefon v domácnosti třiadevadesátiletého muže, kterému se pak v průběhu rozhovoru snažil neznámý pachatel namluvit, že je jeho vnuk a potřebuje nutně půjčit padesát tisíc korun," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Podobným způsobem podvodník oslovil další dva seniory. Poté, co mu 94letý muž řekl, že doma nemá více než pět tisíc korun a další starší žena ho okamžitě odmítla, pachatel zavěsil a už se neozval. Ani v jednom případě tedy neuspěl. Rodinní příslušníci oslovených seniorů na podvodníka podali trestní oznámení. Policie naléhá na lidi, aby na podobné telefonické žádosti peníze nevydávali a nahlašovali je na lince 158.

DUBÁ

Radnice přispěla na opravu kostela

Město Dubá se rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 96 596 korun pro kostel svatého Václava v Deštné. Účelem dotace je spolufinancování opravy a údržby. Kostel je jedním z nejstarších kostelů v diecézi. Uvádí se již v roce 1352, kdy patřil k mělnickému děkanátu a měl svého faráře. V době pobělohorské patřila Deštná střídavě k Mělníku, Doksům, Dubé, a k Tuhani. Samostatnou farou se stala Deštná teprve roku 1891. Od roku 1945 je Deštná administrována z Dubé.

BRNIŠTĚ

Hvězdami pouti bude Absolonová, Noid a Gipsy CZ

Tradiční Brnišťská pouť, která proběhne už za čtrnáct dní, nabídne řadu zajímavých hudebních vystoupení. Hlavními hvězdami budou zpěvačka Monika Absolonová, zpěvák Václav Noid Bárta a skupina Gipsy CZ. Vystoupí také Pavel Callta nebo kapela Alkehol. Nebude chybět bohatý program pro děti, módní přehlídka a pestrá nabídka pouťových atrakcí a stánků.

MIMOŇ

Teplo v Mimoni bude příští rok o polovinu zdravější

Hradčanská teplárna, která zásobuje v Mimoni téměř dva tisíce domácností a desítky dalších zákazníků, dlouhodobě pracuje na snižování emisí ze svých uhelných kotlů. V letošním roce se v hradčanské teplárně zaměřili na snížení emisí oxidu siřičitého, aby s velkou rezervou dokázali plnit přísnější limity platné od roku 2018. Palivové zkoušky přinesly nejvhodnější řešení v podobě nákupu uhlí s nízkým obsahem síry. V příštím roce tak hradčanské kotle vypustí do atmosféry jen polovinu dnešních, už tak nízkých hodnot oxidu siřičitého. „Zkoušeli jsme při spalování přidávat i vápenec, ale nejpříznivěji nám vyšlo použití nízkosirnatého hnědého uhlí. V létě začneme s jeho navážením a od 1. ledna budeme vyrábět energii už pouze z nově vybraného paliva," řekl Petr Boukal, člen představenstva ENERGIE Holding zodpovědný za techniku a provoz.

KAMENICKÝ ŠENOV

Brusiči se blýskli na sympoziu

Dvě medailová umístění přivezli z třetího ročníku Sympozia broušeného skla ve Světlé nad Sázavou mistři svého řemesla z Českolipska. V ruční kategorii absolutně zvítězil Ivan Pátek z Preciosy v Kamenickém Šenově (na snímku). Jeho skleněný talíř měl v průměru 50 centimetrů a vážil sedm kilogramů, na vnitřní i vnější stranu vybrousil 189 oliv. „Samotný finální brus jsem vymyslel až při práci, ale nápad jsem nosil v hlavě už delší dobu. Původně jsem chtěl brousit jen vnější stranu, spontánně jsem se ale rozhodl vybrousit talíř celý." popisuje soutěž pan Pátek. Druhé místo v kategorii volná tvorba si domů dovezl Petr Slavík z Ground Design. Mimoň.

ČESKÁ LÍPA

Zastupitelé budou diskutovat ohledně Kounicova domu s architektem

Záchrana historické, dva roky vyhořelé památky bude na programu jednání českolipského zastupitelstva v příštím týdnu. Vedení města si k diskuzi přizvalo i místního architekta Miroslava Pavljuka, který navrhuje do poničeného Kounicova domu umístit městskou knihovnu. Svůj návrh zapracoval do studie, kterou poskytl zastupitelům už před několika měsíci. Dům v současnosti vlastní Sdružení sportovních svazů České Republiky, které nepodniká žádné kroky k zajištění stavby. Sdružení nabídlo nemovitost České Lípě k odkupu.

Namol opilý se zranil

Čtyřicetiletý muž se opil tak, že nezvládl chodit, upadl na zem a zůstal ležet v zastávce MHD v Bulharské ulici v České Lípě. Přivolaní strážníci zjistili, že je také zraněný a přivolali mu rychlou lékařskou pomoc. Zdravotníci muže transportovali do českolipské nemocnice. Tento muž patří mezi smutné rekordmany, v dechu mu naměřili 4,2 promile alkoholu. Takto opilý putoval na záchytnou stanici do Liberce.

Netopýry nemohou přestěhovat

Na českolipskou městskou policii se tento týden obrátila žena, které se na verandě rodinného domu usídlili netopýři. Ona i děti se zvířat bojí, proto hledala způsob, jak je dostat z obydlí do volné přírody. Přestože jsou strážníci školení na odchyt zvířat, v tomto případě se obrátili na ředitele českolipského muzea Zdeňka Vitáčka. Ani on ženě nepomohl, protože netopýr je chráněný zákonem, nyní hnízdí, vyvádí mladé a nelze jej přestěhovat. Obyvatelé domu musí tedy počkat na vhodnější období.

Lípa chystá plán rozvoje sportu

Podklady pro Plán rozvoje sportu města Česká Lípa bude zpracovávat výbor pro sport. Navrhuje také oslovit českolipské kluby a veřejnost. „Měli bychom nejprve vytipovat, co ve sportu v našem městě funguje a co by se mohlo vylepšit, ať už se jedná o oblast investiční nebo neinvestiční, o sportoviště v majetku města či sportoviště jiných vlastníků, ale i sportoviště venkovní určené veřejnosti," říká Tomáš Binder, předseda výboru pro sport. Podle něj je potřeba také zvážit, zda se město bude zaměřovat prvotně na podporu sportu dětí a mládeže a tím podporovat prevenci kriminality, nebo se orientovat na posun výkonnosti vybraných sportů. Dotazníkovým šetřením by se mohly kluby a veřejnost vyjádřit k rozvoji různých druhů sportu a k jejich potřebám.

Českolipská firma získala Ocenění českých lídrů

Historicky první ročník soutěže Ocenění českých lídrů zná své vítěze. Porota na základě ekonomických výsledků výhradně českých firem s ročním obratem minimálně 200 milionů korun a více než 50 zaměstnanci ocenila nejlepší společnosti ze všech 14 krajů ČR. V Libereckém kraji zvítězila českolipská firma Krofian, která se specializuje na vývoj a výrobu montážních linek.

Z REGIONU

Dvě střední školy na Českolipsku budou mít nové vedení

Nové vedení bude mít Gymnázium Mimoň a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa. V pondělí je jmenovala rada Libereckého kraje. „Stávající ředitelé těchto dvou škol se vzdali vedoucích míst a po mnoha letech úspěšného vedení škol se chystají na zasloužený odpočinek," vysvětluje Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství. Od 1. srpna se tak ředitelkou Gymnázia Mimoň stane Ivana Netušilová, která nahradí Emilii Ráčkovou. Od 1. října pak bude na místo ředitelky SOŠ a SOU 28. října jmenována Hana Kubátová Ortová za odcházejícího Milana Kubáta. Obě nově jmenované dosud působily na daných školách.

Dopravní hřiště dostala nová kola od silničářů

Jedním z opatření, jak bránit dopravním nehodám dětí, je důsledně prováděná dopravní výchova. S tou se děti setkávají nejen doma, ale také ve školách v rámci výuky a na dětských dopravních hřištích, kterých je v Libereckém kraji v provozu devět. „Výukou na dopravních hřištích projde v Libereckém kraji každoročně projde přes tři a půl dětí," uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje. Aby dopravní výchova fungovala tak, jak má, musí se na její realizaci podílet nejen rodiče, ale také školy a další odpovědné subjekty. Letos se do podpory zapojila také společnost Silnice LK, která na dopravní hřiště v kraji zakoupila osm nových jízdní kol určených k výuce. Dvě kola přibyla i v České Lípě.

Pylu nejvíc produkují trávy a obiloviny

Minulý týden bylo v ovzduší střední množství pylových částic, koncentrace ovšem kolísala. Dominantní pyl je stále pyl trav a obilovin. „Další pylová zrna patřila šťovíku, jitroceli, bezu černému, borovici, smrku a kopřivě, která je málo alergizující, ale četná," uvádí Ludmila Štillerová ze Stanice pylové informační služby Liberec. Podle ní se v nejbližším období nebude měnit skladba pylů. Z ostatních pylů se dá očekávat zmíněný šťovík, jitrocel, kopřiva a bez černý. Přibude lípa. „Koncentrace spór plísní je na vzestupu, obzvláště Cladosporium," dodává Štillerová.

SPORT

Na dětskou olympiádu jede třiatřicet nadějí z Českolipska

Největší mládežnické sportovní hvězdy naší republiky se od soboty do čtvrtka představí v Brně na Olympiádě dětí a mládeže. Ve výpravě Libereckého kraje, která čítá na 250 účastníků, nebudou chybět ani sportovní naděje z Českolipska. Z našeho regionu vyrazí na jih republiky třiatřicet sportovců. Nejpočetnější je tradičně výprava českolipských plavců, kterých bude kraj reprezentovat celá desítka. O medaile bude v Brně bojovat také pět mladých jachtařů, florbalisté, gymnastky, volejbalisté nebo stolní tenisté. Soutěžit se bude ve 22 sportovních odvětvích. Olympiáda dětí a mládeže se bude konat už popatnácté, poosmé pak v letní variantě. Soutěží na ní sportovci ve věku 12 až 16 let.

Nejlepší tipéry čeká pohoštění

Podle konečného pořadí jarní části Fortuna TIP ligy je celkem 13 tipérů oficiálně pozváno na slavnostní posezení s občerstvením, a to v úterý 27. června od 17 hodin, do salonku Restaurace Tankovka Skleník (A. Sovy 3009). Žádáme tímto všechny níže uvedené tipéry umístěné na 1. 13. příčce Fortuna TIP ligy, aby svoji účast potvrdili nebo naopak odmítli na telefonním čísle 724 482 847, popř. emailu: ceskolipsky@denik.cz nejpozději do neděle 25. června! Konečné pořadí: 1. Zdeněk Voženílek (Jablonné), 2. Irena Malá (Č. Lípa), 3. Helena Komárková (Hamr n. J.), 4. Michal Komárek (Stráž p. R.), 5. 7. Václav Versbach, Lenka Versbachová (oba Zákupy), Jindřich Hruška (N. Bor), 8. 10. Iva Pavlasová, Jana Pavlíková (obě Č. Lípa), Jana Cymbálová (Jablonné), 11. Roman Klavík (Doksy), 12. 13. Karel Levý, Roman Kýček (oba Č. Lípa).