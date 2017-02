KRÁTCE: Poslanec řeší holubník. Na Bezděz dorazí i Arakain s Lucií Bílou

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

KRIMI

Z auta ukradl drahou navigaci

Koncem minulého týdne zatím neznámý zloděj rozbil přední boční okénko u osobního vozidla značky Volkswagen Golf, zaparkovaného v ulici Roháče z Dubé v České Lípě. Jediné, co pak z auta odcizil, bylo autorádio s nejnovějším modelem autonavigace, které dostal oznamovatel v prosinci loňského roku jako vánoční dárek. Jeho hodnota činí bezmála 17 000 korun. „I s rozbitým okénkem a odcizeným autorádiem se vzniklá škoda vyšplhala na celkem 20 000 korun. Krádež objasňují policisté místního obvodního oddělení policie," uvedla Ivana Baláková, tisková mluvčí policie.

KRAVAŘE

Poslanec řeší holubník

K setkání na vládní úrovni došlo během uplynulého týdne v Kravařích u České Lípy. Do obce přijel poslanec Parlamentu ČR Martin Komárek. Při setkání se starostou Kravař Vítem Vomáčkou se během společné diskuze zaměřili na dvě témata. Prvním bylo omezování výkonu samosprávy díky přibývajícím legislativním omezením, jako jsou různá nařízení a příkazy, pozitivnějším tématem pak byly turistické projekty, které zvyšují atraktivitu obce. Kromě místního infocentra a plánované rozhledny na komíně školy, je to také vyhlášená Vísecká rychta, kam se delegace následně přesunula. Připojil se i ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček, který poskytl odborný výklad, a nastínil perspektivy rozvoje objektu vlastněného Libereckým krajem. Jak ředitel Vitáček, tak starosta Vomáčka apelovali na pana poslance ve věci opravy zdejšího holubníku. „Dostali jsme od Martina Komárka příslib, že se tímto projektem bude zabývat," říká Vít Vomáčka.

BEZDĚZ

Hrady CZ už znají desítku interpretů. Dorazí i Arakain s Lucií Bílou

Mandrage, Anna K, Tomáš Klus nebo slovenský rapper Majk Spirit se letos objeví na putovním festivalu Hrady CZ, který vyvrcholí na konci srpna pod Bezdězem. Organizátoři už oznámili desítku interpretů, kteří se objeví na všech zastávkách festivalu. Nováčkem na oblíbené akci bude letos skupina Arakain, která vystoupí společně s Lucií Bílou. Festival každoročně nabízí oblíbená jména české i slovenské hudební scény. Fanoušci se mohou letos těšit také na Xindla X, Horkýže Slíže, Mig 21, Rybičky 48 a Vypsanou Fixu. Seznam není kompletní, během dvoudenní akce se na pódiu vystřídá více než dvacet interpretů. Pod Bezděz letos festival dorazí 1. a 2. září.

POLEVSKO

Úpravy tratí skončily

Obleva naplno dorazila do Lužických hor a běžkaři z oddílu SKI Polevsko proto prozatím přestali upravovat běžecké tratě. „Sníh je velmi mokrý, v lesních úsecích je vrstva jehličí a listí. Předpověď počasí slibuje další oteplení, déšť a vítr. Pokud se počasí uklidní a na tratích zůstane nějaký sníh, pokusíme se koncem týdně o úpravu pětky nebo Kočárovky. V současnosti nebudeme tratě upravovat," informoval oddíl na svém facebookovém profilu. Přesto je v plánu ještě jeden lyžařský závod, a to recesistické klání Historická lyže v dobovém oblečení v rámci novoborského masopustu, který se uskuteční 11. března.

ZÁKUPY

Listí a trávu budou vysávat

Nového pomocníka na úklid města mají v Zákupech. Je jím závěsný vysavač, který je určený především k profesionálnímu sběru a nakládání listí a trávy. Ve městě nalezne uplatnění hlavně tam, kde je nutné ruční hrabání listí, tedy především na hřbitovech, koupališti a dalších plochách veřejné zeleně. Jeho pořizovací cena byla cca 100 tisíc korun. Nástavbu na vlek k přepravě nafoukaného materiálu si v současné době vyrábějí Služby místního hospodářství vlastními prostředky.

CVIKOV

Na hřbitově se bude kácet

Během února a března bude na hřbitově ve Cvikově probíhat plánované kácení především keřovitých tújí a vzrostlých jalovců v urnovém háji. V jarním období, až klimatické podmínky dovolí, dojde k opatrnému vykopání hlavních kořenů tak, aby nedošlo k poškození přilehlých hrobů. Každý nájemce hrobového místa byl na tuto akci písemně upozorněn dopisem.

PRYSK

Chtějí obnovit rybníček

Na pozemku za vodárnou v Dolním Prysku, který obec odkoupila od soukromého vlastníka, vznikne rybníček. Na místě se dříve nacházela vodní plocha a vedení obce má v plánu ji obnovit plochu v původní velikosti a zachovat i doposud patrné hráze. Nádrž by sloužila jako klidová lokalita, odpočinkové místo a přírodní koupaliště. Hráz bude po celém obvodu přizpůsobena k chůzi a odpočinku a nebude chybět ani malá „pláž" a dřevěný můstek překlenující přítok. Hloubka rybníčku bude až čtyři metry. Na projekt rybníčku by obec chtěla využít dotaci získanou za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016.

ČESKÁ LÍPA

Průzkum je v plném proudu



Zhruba 20 000 keramických střepů zatím objevili archeologové během průzkumu lokality na ploše u Barvířské a Hrnčířské ulice v České Lípě. Právě druhá jmenovaná získala název po hrnčířské výrobě, která v místě historicky probíhala. Průzkum je součástí plánované stavby spojovací silnice mezi Barvířskou a Wedrichovou ulicí, díky které dojde k zlepšení bezpečnosti křižovatky u kostela Svaté Máří Magdalény. Provádějí jej pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Muž si chtěl ublížit

Dispečerka zdravotnické záchranné služby včera požádala českolipské strážníky městské policie o pomoc s mužem, který z telefonní budky před poštou na náměstí v České Lípě volal na linku 155. Dispečerce se svěřil, že si chce ublížit. Během čtyř minut byli strážníci na místě a s mužem z Děčínska hovořili, respektive naslouchali jeho zmateným větám s náboženskou tematikou. Nemocný setrval na místě až do příjezdu lékaře, který označil mužův stav jako závažný a nařídil převoz na specializované pracoviště psychiatrie v Liberci.

Festival opět pořádá pěveckou soutěž

Dětem a mladým lidem mezi sedmi až pětadvaceti lety z Libereckého a v letošním roce poprvé i Ústeckého kraje je určena pěvecká soutěž, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a ZUŠ Česká Lípa. Jejím smyslem je podpořit zájem mladých lidí o interpretaci písní českých i světových autorů, vytváření příležitostí pro talentované žáky a rozvíjení jejich zájmu o klasický zpěv. Letos soutěž proběhne již počtvrté a předsedkyní poroty bude opět Magdalena Hajóssyová, vedoucí pěveckého oddělení na pražské Akademii múzických umění. Soutěž se bude konat v pátek 21. dubna v Základní umělecké škole Česká Lípa. Přihlášky se přijímají do 5. dubna. Přihlášky a více informací o pravidlech, kategoriích, cenách najdete na webu lipamusica.cz.

Básničky zněly Libertinem

Okresní kolo soutěže mladých talentovaných recitátorů Wolkerův Prostějov hostil minulý čtvrtek Dům dětí a mládeže Libertin v České Lípě. Tradiční soutěže se zúčastnilo dvanáct individuálních recitátorů a jeden soubor. „Účast byla letos menší než vloni, částečně kvůli velké nemocnosti, ale úroveň recitujících byla velmi vysoká," uvedla Zuzana Kroupová z DDM Libertin. Ve svých kategoriích si nejlépe vedli Kristián Bušta z českolipské obchodní akademie a Lukáš Janeček z Gymnázia Česká Lípa, kteří postupují do krajského kola. Celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie, jejíž finále proběhne v červnu v Prostějově, se letos koná už po šedesáté.

VÝZVA

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Již za šest týdnů, v sobotu 8. dubna, proběhne letošní hlavní termín úspěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, zaměřené na dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i drobného nepořádku z naší přírody, vesnic a měst. Jak to funguje? Od nynějška je možné na stránkách projektu UklidmeCesko.cz přihlašovat úklid. „V letošním roce bychom díky podpoře Ministerstva životního prostředí a sponzorů měli mít opět zajištěny pevné pytle pro všechny zájemce, kterým nezbyly zásoby či nemají vlastní zdroje," sdělila, Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody. Do akce se letos na Českolipsku již přihlásilo pět pořadatelů. Uklízet se bude v Mimoni, České Lípě, Zahrádkách nebo ve Stvolínkách.

KAMENICKÝ ŠENOV

U příležitosti masopustu budou promítat v kině

Tento víkend vypukne masopustní veselí také v Kamenickém Šenově. Kromě sobotního masopustu, který začne ve 13 hodin průvodem masek na náměstí a bude pokračovat směrem k Panské skále, se bude k této příležitosti v pátek od 19 hodin promítat v místním kině Hvězda film Dítě Bridget Jonesové. Vstupné je pouhých 30 korun.

SERVIS

Na trati počítejte s výlukami

S výlukami na železniční trati počítejte začátkem března na trati z Liberce do Ústí nad Labem. V úseku Rynoltice Jablonné v Podještědí budou probíhat od 6. do 10. března. „Výluky budou v těchto dnech probíhat vždy od 7:50 do 13:30 hodin. Současně na stejné trati bude probíhat ve dnech 9. března od 17:40 do 10. března 4:30 hodin výluka v úseku Karlov pod Ještědem Křižany," popsal Petr Holub ze Správy železniční cesty. Ve zmíněných termínech budou vlaky nahrazeny autobusy. Důvodem k výluce je kácení dřevin, úprava okolí trati a dále broušení kolejí.

Nový portál pomůže žadatelům snadno projít dotacemi

Dotacemi krok za krokem provede žadatele nový internetový portál Libereckého kraje. Začal fungovat v polovině února a je určen zájemcům o dotaci z krajského rozpočtu. Uživatelé tam najdou všechny potřebné informace i dokumenty pro podání žádostí a zejména podrobný návod, jak při žádání o podporu postupovat. Nové dotační stránky, které najdou žadatelé na adrese http://dotace.kraj-lbc.cz/, jsou především přehlednější a jednodušší. Portál je přístupný hned z hlavní internetové stránky Libereckého kraje. Stačí kliknout na tlačítko DOTACE. Letos má Liberecký kraj v dotačním fondu pro žadatele připraveno přes 129 milionů korun.

SPORT

Změny v Komisi rozhodčích OFS

Novým předsedou Komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu Česká Lípa byl jmenován Lubomír Řeháček mladší, sekretářem se stal Jakub Ujka. Jejich prvořadým úkolem bude zvýšit počet okresních rozhodčích a na jarním semináři (14. března od 17.00 na Slovance) je seznámit s dalšími změnami a úpravami Pravidel fotbalu. „Zároveň velmi děkujeme bývalému předsedovi Ladislavu Böhmemu za dlouholeté vedení naší komise rozhodčích a za spolupráci a činnost s okresními arbitry," uvedl předseda VV OFS Česká Lípa Karel Fischer.

Juniorky Lípy těsně prohrály

Porážku o osm bodů utrpěly hráčky BK Česká Lípa v předehrávce 12. kola basketbalového play-out Ligy juniorek. Svěřenkyně trenéra Petra Ekrta i přes porážku 60:68 (16:18, 35:40, 51:54) zůstávají v tabulce skupiny B na první příčce, kde mají 21 bodů. Druhý Jičín má o tři body méně, ovšem dva zápasy k dobru. Další duel odehrají českolipské basketbalistky v neděli 5. března na palubovce liberecké Lokomotivy.