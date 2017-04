KRÁTCE: Prezident navštíví Českolipsko, v Dubé budou úřadovat policisté

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

ČESKOLIPSKO

Začaly výluky. Vlaky nejezdí na Mimoň a Blíževedly

Pokračující modernizace hlavního nádraží v České Lípě a také okolních tratí si od tohoto týdne vyžádala výluky na železnici. Místo vlaků jezdí autobusy na trase Česká Lípa - Úštěk. S další výlukou musí cestující počítat také na trase Mimoň - Česká Lípa hlavní nádraží, která potrvá až do 15. května. „Všechny rychlíky, spěšné a osobní vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy může dosáhnout cca 5-10 minut," informoval Jiří Holub, systémový specialista Českých drah.

Prezident navštíví Doksy a Prysk

Na návštěvu prezidenta republiky Miloše Zemana se chystá Liberecký kraj. Necelý rok před prezidentskou volbou přijede hlava státu agitovat už 9. května. Podle neoficiálních údajů by měl tentokrát navštívit Železný Brod, Doksy a Prysk na Českolipsku. Opakovaně se vydá do Jilemnice a také do sklářské firmy jím vyznamenaného podnikatele Karla. I tentokrát ale opět vynechá návštěvu Frýdlantského výběžku.

Policisté si posvítili na řidiče autobusů, jeden byl pod vlivem

Řidiče autobusu pod vlivem alkoholu odhalila páteční akce policistů, která probíhala po celém kraji. Hlídky prověřily 190 řidičů, a to jak městských a meziměstských autobusů, tak také tramvají. „Pod vlivem alkoholu byl jeden z nich. Hlídka jej zastavila na Českolipsku. Vzhledem k výši naměřené hodnoty alkoholu bude delikt řešen jako přestupek ve správním řízení," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Dalších šest řidičů se dopustilo dopravních přestupků, za které ve čtyřech případech zaplatili na místě blokovou pokutu a dva přestupky policisté oznámili k řešení do správního řízení.

Hledá se regionální produkt Lužických hor

Skupina LAG Podralsko, která je správcem značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj" hledá nové regionální produkty. Slouží k podpoře a propagaci drobných výrobců z daného regionu. V současné době místní akční skupina přijímá žádosti na certifikaci nových výrobků. Přihlásit se může každý výrobce z oblasti, která je vymezena územím obcí vyjmenovaných v pravidlech pro certifikaci a který splňuje kritéria místní výroby, tradici výroby v regionu, podíl ruční práce a šetrnost výrobku a obalu k životnímu prostředí. Noví zájemci by měli své přihlášky doručit do konce května 2017.

DUBÁ

Na radnici budou úřadovat policisté

V Dubé tento měsíc vznikla úřední místnost sloužící občanům města a přilehlých obcí k možnosti podat oznámení na Policii ČR, případně vznést dotaz či vyžádat jinou věcnou či osobní pomoc od Policie ČR ve vztahu k bezpečnosti a veřejnému pořádku. Policisté Obvodního oddělení Doksy budou lidem k dispozici každou středu v čase od 16:00 do 18:00 hodin. Úřední místnost se dá využít i mimo stanovený čas, ale vždy pouze po domluvě. Zavedením této služby občanům si policisté Obvodního oddělení Policie ČR Doksy slibují zintenzivnění komunikace s občany města Dubá a přilehlých obcí a tím zesílení pocitu jejich bezpečí a současně tímto chtějí umožnit provést oznámení, konzultaci či podat podnět k šetření i občanům, kteří nedisponují motorovými vozidly či se z jiného důvodu nemohou dostavit na pobočku policie v Doksech.

DOKSY

Klid o nedělích nebude. Vyhláška opět neprošla

Klid, žádné rušení sekáním trávy, řezáním pilou a podobně o nedělích a svátcích. To měla zaručit vyhláška, jejíž návrh projednávali minulý týden zastupitelé v Doksech. Ale při hlasování neprošel, a to už podruhé. „Bohužel ani tentokrát návrh na neděli bez motorových pil, sekaček, křovinořezů a vrtaček neprošel," uvedla starostka Eva Burešová, která návrh předkládala. Podobná vyhláška platí od letošního roku například v Novém Boru nebo ve Cvikově.

ČESKÁ LÍPA

Radim Uzel míří do divadla

Do českolipského Jiráskova divadla dorazí v pátek 28. dubna známý sexuolog Radim Uzel, který sem přiveze svůj oblíbený pořad O sexu převážně nevážně. Poutavé, rozhodně poučné, ale také nesmírně humorné vyprávění Radima Uzla je protkáno písničkami a básněmi Villona, Préverta a Kainara v podání Pepy Štrosse. Akce začíná v 19 hodin a vstupné je 150 korun.

Dvouletá dcera zabouchla matku na balkoně

Žena uvízla na balkoně v osmém patře. Přijet zachránit ji museli strážníci městské policie České Lípy. „Žena zůstala na balkoně v 8. patře paneláku na Špičáku, přičemž ji tam zabouchla se vší pravděpodobností její dvouletá dcera. Sousedka zjistila, co se událo, a přivolala strážníky," popsala Eva Vlastníková, tisková mluvčí městské policie. Ohleduplná sousedka strážníkům otevřela vchod a ukázala dveře bytu, kde byla žena zavřená na balkoně. Strážníci manipulací se zámkem otevřeli dveře, aniž by je jakkoliv poškodili. Ženě pak otevřeli balkon, aby mohla zpět do bytu.

Asistentka odhalila další záškoláky

Asistenti prevence kriminality, kteří fungují při českolipské městské policii, získávají autoritu. Čtyři záškoláky potkala minulý týden asistentka u fotbalového hřiště u Ploučnice. Děti ji ale viděly a chtěly zmizet. Dobře věděly, že mají být před devátou hodinou ranní ve školní třídě a nepotulovat se. Asistentka přivolala další strážníky a společnými silami je přepravili do jejich základní školy. Případ si pak převzalo vedení školy. Děti na vysvětlení, proč nejsou ve škole, uvedly, že bylo pěkné počasí, tak chtěly být venku.

KAMENICKÝ ŠENOV

Opraví další vzácné náhrobky

V obnově tzv. Sochařské galerie na Starém hřbitově v Kamenickém Šenově bude letos pokračovat místní občanský spolek Sonow. V loňském roce se podařilo opravit čtyři umělecky cenné náhrobky a letos měly na řadu přijít další. Na druhou etapu opět přispěje Česko-německý fond budoucnosti, který opravy náhrobků podpoří částkou 150 000 korun, a finanční pomoc přislíbil i Spolek přátel Kamenického Šenova z partnerského města Rheinbachu, jehož členové se na záchraně hrobek aktivně podíleli. Letošní plány představí Sonow široké veřejnosti v sobotu v sále kulturního centra od 18 hodin.

K osudu bývalé továrny lustry proběhne diskuze

Na začátku května proběhne ve velkém sále nad knihovou v Kamenickém Šenově veřejná diskuse na téma záchrany bývalé továrny na lustry Elias Palme. Diskutovat se bude o současnosti a možné budoucnosti Eliášky a o skleněném domě. Celou diskusi zahájí a bude moderovat architektka Tereza Šváchová, která se již dlouhé roky snaží, aby se do bývalé továrny vrátilo to, co tam patří a tím je myšleno propagace a rozvoj sklářského řemesla.

STRÁŽ POD RALSKEM

Na Horce už se lyžuje

Sezona na vodním vleku ve Stráži pod Ralskem odstartovala. Přestože léto je ještě daleko, některých vodních radovánek si zájemci mohou užít už v těchto dnech. Oblíbené vodní vleky v dubnu spustil Cable Wake Park na nádrži Horka ve Stráži pod Ralskem. V provozu jsou o víkendech oba vleky od 10 do 19 hodin, v týdnu pak od 15 hodin v závislosti na počasí. Na hladině nechybí překážky, které v uplynulých dnech už vyzkoušeli první nadšenci. Zatím byly jen čtyři, ale v plné sezoně se lyžaři mohou těšit až na devět překážek.

LIBERECKÝ KRAJ

Zelení se Změnou postavili jako lídra kandidátky právničku

Společnou kandidátku Strany zelených a Změny do parlamentních voleb povede za Liberecký kraj advokátka Věra Nováková z Jablonce nad Nisou. Mezi právníky nejde o neznámou tvář. V roce 2010 ještě jako státní zástupkyně sepsala otevřený dopis tehdejšímu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi proti návratu Renaty Vesecké na pozici krajské žalobkyně v Hradci Králové. „Vstup do aktivní politiky chápu jako logický krok, pokračování ve snaze o spravedlivější svět, jen jinými prostředky. Ráda bych navázala na předchozí profesní zkušenost, která mi dala nahlédnout do systému zevnitř, poznat jeho nedostatky a nespravedlnosti," uvedla mimo jiné Nováková. Zelení jsou pro ni prý jedinou věrohodnou stranou, kterou vnímá politiku jako odpovědnost.