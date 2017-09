KRÁTCE: Psa „venčil“ na balkoně. Zloděj vykradl mobilní toaletu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

KAMENICKÝ ŠENOV

Zloděj vykradl mobilní toaletu

O tom, že zloději ukradnou ledacos, svědčí případ, kterým se zabývají policisté z Nového Boru. V době od 8. do 12. září se neznámý zloděj dobýval v Kamenickém Šenově na náměstí Míru do chemické toalety TOI TOI. Nebylo to z důvodu toho, že by dotyčný nutně potřeboval na toaletu, ale zřejmě si chtěl obstarat podobnou toaletu domů. Nemohl si ke krádeži vybrat příhodnější místo než před samotným hřbitovem. To asi v domnění, že tady si ho nikdo zřejmě nevšimne. Ze dveří toalety odcizil visací zámek a poté si z toalety odnesl tzv. fekální tank v hodnotě 10 tisíc korun. Pokud se policistům podaří pachatele dopadnout, může jít za krádež až na dva roky do vězení.

MIMOŇ

Univerzita třetího věku otevře kurz o cestování

Historie lázeňství, hotelnictví či dopravních prostředků i trocha ekonomie čeká účastníky kursu Cestování Co jste možná nevěděli, který pro aktivní seniory pořádá Virtuální univerzita třetího věku. V šesti tematických okruzích se studenti dozvědí, jaká rizika cestování obnáší, ale také správnou cestovatelskou etiketu. Úvodní přednáška 25. září bude stejně jako ostatních šest v Městském muzeu v Mimoni. Ovšem probíhají formou promítání připravených prezentací, na jejichž konci studenti absolvují kolektivní test nově nabytých znalostí. Setkání se konají jednou za čtrnáct dní a zájemci se mohou před zmíněným úvodním kurzem hlásit osobně v Městské knihovně nebo Městském muzeu v Mimoni, případně emailem na adresu knihovna@mestomimon.cz Cena aktuálního kurzu je 300 korun.

NOVÝ BOR

Bor se představí na historických fotografiích

Jedinečnou atmosféru sklářského města a jeho zákoutí představí nová výstava „Historické fotografie Nového Boru“ v městském divadle. Její součástí jsou dosud nepublikované snímky zapůjčené ze Státního okresního archivu v České Lípě. Výstavu, která se koná u příležitosti letošního 260. výročí povýšení Nového Boru na město, zahájí slavnostní vernisáž v pondělí 18. září od 18.00 hodin.

Psa „venčil“ na balkoně

Jestli neměl čas, nebo je jen líný, ví pouze sám majitel psa ze sídliště Rumburských hrdinů v Novém Boru. Podle oznámení zvíře „venčil“ na balkoně a jeho výkaly znečišťovaly balkony několik pater pod nimi. Poté, co se městští strážníci marně pokoušeli na dotyčného dozvonit, kontaktovali přímo majitelku bytu, která ho nezodpovědnému majiteli psa pronajala. Ta přislíbila, že zjedná nápravu, aby se podobný exces již neopakoval.

Automobilovou honičku se strážníky prohráli

Nerespektování výzvy k zastavení, riskantní jízda ohrožující jiné řidiče a absence řidičského oprávnění. To je jen malý výčet prohřešků proti zákonům 34letého řidiče Octavie s pražskou SPZ. Ten svojí nebezpečnou jízdou upoutal pozornost policistů už na Práchni. Protože řidič mířil do Nového Boru, požádali o spolupráci hlídku městské policie, aby mu zablokovala cestu. Strážníci na něj čekali u benzínové pumpy při vjezdu do města. Jakmile se popsané auto objevilo, vyzvali řidiče, aby zastavil.

ČESKÁ LÍPA

Začali pokutovat na nových místech

Pokut za zákaz kouření například na autobusových zastávkách nebo vlakovém nádraží bylo ze strany českolipských strážníků uděleno mnoho. Nyní se začínají zaměřovat i na další místa podle poslední novely příslušného zákona. Prvními hříšníky s udělenou pokutou ve výši 500 korun se tak staly i dvě ženy kouřící cigarety na dětském hřišti v ulici Zoubkova na sídlišti Sever. Uvedené hřiště je už delší dobu terčem kritiky mnoha občanů a je jedním z míst pod zvýšeným dohledem městské policie.

Z REGIONU

ADRA hledá dobrovolníky pro postižené ženy

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte? Českolipské Dobrovolnické centrum ADRA ve spolupráci s organizací Ostara (dříve Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice), hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro zdravotně postižené v nových objektech ve Cvikově a v Novém Boru. „Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se zdravotně postiženými. Čeká se od nich komunikace s klienty, mohou jim číst, chodit na procházky a podobně,“ říká vedoucí českolipské pobočky ADRA Petr Máška. Školení zájemců se uskuteční 18. října a 25. října. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 777 088 871 nebo na e-mailu p.maska@tiscali.cz.

Do kraje přijelo více táborníků než loni

Klidný a bez mimořádných událostí. Tak hodnotí hygienici letošní průběh letních táborů v Libereckém kraji. Během prázdnin se do kraje přijelo rekreovat 15 204 dětí, což je o 1 500 více než v loňském roce. „Zkontrolovali jsme přes stovku táborů a jiných podobných akcí a pět poskytovatelů stravování pro letní dětskou rekreaci. Za 19 zjištěných závad hygienici uložili pokuty v celkové výši 2 500 korun,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Libereckém kraji Zuzana Balašová. Nejčastější nedostatky byly v nevhodném skladování potravin nebo ve zdravotním zajištění akce. „Nebyla zjištěna žádná neohlášená akce a nebyla řešena žádná stížnost,“ dodala Balašová.

Alej z Libereckého kraje zatím v nominaci chybí

V letošním ročníku ankety Alej roku se zatím sešlo patnáct nominací z celé republiky. Z Libereckého kraje zatím nominace chybí. V loňském roce se krajskou vítězkou stala březová alej na trase z Jilemnic do Mříčné. Lidé mohou i nadále nominovat svá oblíbená stromořadí na www.alejroku.cz/nominace do 31. října 2017. Každý může zaslat jednu až tři fotografie, ke kterým připojí stručný popis a důvod, proč si alej zaslouží pozornost. Veřejnost pak vybere nejpopulárnější alej hlasováním na internetu.

SPORT

Máchův pohár vyhrály Kravaře

Zasloužené vítězství slavilo domácí družstvo na fotbalovém turnaji žáků 1. stupně základních škol Máchův pohár, který se hrál ve čtvrtek na hřišti v Kravařích. Letošního ročníku se kromě domácích zúčastnily výběry ze škol z Bělé pod Bezdězem, Dubé, Jestřebí a Verneřic.