KRÁTCE: Referendum o přeložce se blíží, Doksy rozdávají kompostéry

KRIMI

Pobyt na svobodě pro muže ze Stráže skončil

Po České Lípě se snad již přestane nadále pohybovat jednatřicetiletý muž ze Stráže pod Ralskem, se kterým měli v minulosti zkušenosti strážníci i policisté. Před polednem na něj narazila hlídka městské policie při kontrole v ulici Mimoňská a jeho toulky naší krajinou mu zarazila. „Vzhledem k vydanému příkazu k zatčení z důvodu majetkové trestné činnosti byl předveden na nejbližší policejní služebnu,“ říká mluvčí českolipských strážníků Eva Vlastníková.

V opilosti rozkopl dvě výlohy

Policisté dopadli výtržníka, který v polovině srpna rozbil během noci výlohu prodejny na třídě T. G. Masaryka v Novém Boru. Počínání sedmadvacetiletého muže tehdy neuniklo městským kamerám. V těchto dnech se muž ocitl na policejní služebně a k celé věci se doznal. Přiznal, že popíjel v baru a poté jednal ve zkratu. Dostal vztek a výlohu rozbil, čímž způsobil škodu za bezmála 14 tisíc korun. Co vlastně způsobil, mu došlo až druhého dne. Policisté mu sdělili podezření z poškození cizí věci. Nyní se za své jednání bude zpovídat před soudem, který ho může v případě odsouzení poslat až na jeden rok do vězení.

MIMOŇ

Referendum o přeložce se blíží

Obchvat nebo průtah přes město? K budoucímu řešení, které by mělo z Mimoně odvést nepřiměřenou kamionovou dopravu, se budou moci vyjádřit obyvatelé města v podzimním referendu. To se uskuteční během voleb do Poslanecké sněmovny 20. a 21. října. Občané Mimoně budou v podzimním referendu odpovídat formou ano/ne na otázku „Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň?“. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba volební účast alespoň 35 %.

DOKSY

Město rozdává kompostéry zdarma

Díky projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji mohou obyvatelé Doks získat k zapůjčení zdarma zahradní kompostér o objemu 800 litrů. Zájemci o výpůjčku kompostéru mohou využít interaktivního formuláře umístěného na webu města, nebo vždy ve středu osobně u pracovnice Městského informačního centra. K dispozici by mělo být pro Svazek obcí Máchův kraj 327 kusů kompostérů.

ČESKÁ LÍPA

Na Špičáku mají novou učebnu

Tento týden byla na Základní škole 28. října na českolipském sídlišti Špičák otevřena nově zrekonstruovaná počítačová učebna pro 1. stupeň. Po prázdninové výměně podlahové krytiny a vymalování byla učebna v září vybavena 28 novými počítačovými sestavami pro žáky a jednou PC sestavou pro učitele, novým dataprojektorem a židlemi. Náklady na nové počítače činily přibližně 450 tisíc korun. Celková částka na rekonstrukci přesáhla půl milionu korun. Na opravy škola využila svůj rezervní fond.

Golfisté znají mistry klubu

Pro letošní rok mají jasno. O víkendu se v České Lípě odehrálo Mistrovství klubu na rány včetně nově zařazeného turnaje Fake Mistr klubu. Mistry pro rok 2017 se stala Eva Studničková s 96 ranami a Pavel Gotvald s 78 ranami. Fake Mistrem klubu se stal golfový nováček Jindra Nešněra s uhranými 46 stbl. body/122 ranami a na svém prvním turnaji zlepšil svůj hcp z 54 na 44.

NOVÝ BOR

V části města nepoteče voda

Rekonstrukce vodovodního řadu příští týden přeruší v ulicích Boženy Němcové a Tkalcovské v Novém Boru dodávku pitné vody. Ta nepoteče v úterý 26. září od 8:00 do 15:00 hodin. Podle sdělení Severočeských vodovodů a kanalizací, bude zajištěné náhradní zásobování cisternami pro obyvatele dotčených domů.

KAMENICKÝ ŠENOV

Muzeum vystavuje díla ze sympozia

Jak se činili účastníci 7. Mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově, se nyní může široká veřejnost seznámit v místním Sklářském muzeu. Až do konce října vystavuje práce téměř třicítky účastníků z celého světa včetně několika studentů. Společným jmenovatelem různorodých děl je královská zušlechťovací technika rytina, která v poslední době opět prožívá svou renesanci. „Z exponátů byla vybrána dvě ocenění. Cenu Corning Studio z USA, určenou pro výtvarníky, získal Jan Schindler, cenu Bild-Werku Frauenau pro studentskou sekci získal Marcin Zajac z Polska,“ uvedla ředitelka šenovského muzea Helena Braunová. Výstava je otevřená denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, v říjnu do 16 hodin.

STRÁŽ POD RALSKEM

Přijeli nahlédnout do života vlků

Několik dobrovolníků dorazilo dnes do Stráže pod Ralskem, aby se z nich mohli stát členové Vlčích hlídek. Znalosti ze školení budou dobrovolníci uplatňovat zejména v zimě, kdy hnutí každý víkend organizuje několik akcí zaměřených na monitoring a ochranu velkých šelem. V terénu mohou členové hledat stopy nebo trus, odebírat vzorky pro DNA a potravní analýzu, případně na vhodná místa dávat fotopasti. Podle posledních odhadů ze zimy žijí v České republice minimálně tři vlčí smečky, na Českolipsku je výskyt vlků zaznamenán v okolí Doks.

DUBÁ

Malíři vystavují v Galerii Pošta

Poslední akcí letošní výstavní sezony v Galerii Pošta v Dubé bude výstava „Co to je“, na které se spojili dva akademičtí malíři, aby představili svá nejnovější díla. Oba studovali na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Michaela Rittsteina. Petr Tejkal a Igor Grimmich mají společný expresivní prapůvod. Každý běží sice dále po jiné lince, ale sbližuje je neochota přejmout jakoukoli urychlující formuli, která by pomohla rychleji osvětlit „Co to je“. Výstava potrvá do 21. října. Návštěvníci mohou Galerii Pošta navštívit v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.