KRÁTCE: Sídliště v Boru čeká obnova. Strážníci se zaměřili na pejskaře

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

Sídliště v Boru čeká obnova

Nový Bor - Nové parkoviště s kapacitou 48 míst mezi ulicemi T. G. M. a Wolkerovou bude letos první etapou celkové regenerace sídliště Husova Jiráskova v Novém Boru. Kromě nových parkovacích míst se lidé na sídlišti v letošním roce dočkají nových chodníků a oprav stávajících, dále nového dětského hřiště, veřejného osvětlení či laviček. Město v první etapě, která přijde na necelých šest milionů korun, počítá také s obnovou zeleně a výsadbou. „Postupná regenerace sídliště, které je v blízkosti hlavní komunikační tepny T. G. M., má hlavně vyřešit nedostatečnou kapacitu parkovacích míst, aby se uvolnily přístupové cesty do sídliště i uvnitř," říká mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná. Proto se vybudují nové parkovací plochy a opraví se stávající parkoviště. V dalších letech vzniknou i nové pěší tahy či odpočinková plocha pro seniory.

Strážníci se zaměřili na pejskaře

Česká Lípa - Českolipští městští strážníci se v posledních dnech více zaměřili na dodržování povinnosti majitelů psů uklízet po svých chlupatých mazlíčcích exkrementy. „Několik udělených pokut dokladuje, že zdaleka ne všichni po svých čtyřnohých miláčcích uklízejí," říká tisková mluvčí českolipské městské policie Eva Vlastníková. Podle ní se změna přestupkového zákona může nepříjemně dotknout právě i chovatelů psů. V současné době lze v blokovém řízení udělit pokutu na místě až do výše 5 tisíc korun. Tato možnost je ale jenom jednou za rok. Pokud totiž v průběhu následujících 12 měsíců spáchá stejný delikt opakovaně, musí strážníci případ oznámit správnímu orgánu, kde viníkovi hrozí pokuta až do 30 tisíc korun," dodává Vlastníková s tím, že strážníci budou v kontrolách průběžně pokračovat.

Zkontrolujte si řidičáky

Českolipsko - Tisíce řidičských průkazů vydaných v roce 2007 s platností na 10 let budou měnit i řidiči na Českolipsku. Výměnu lze provést tři měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je bezplatná. Výměna se provádí na příslušné obci s rozšířenou působností podle trvalého pobytu řidiče. „Vezměte si s sebou platný občanský průkaz, aktuální fotografii a řidičský průkaz, kterému končí platnost," radí Dana Štekrtová, referentka řidičských oprávnění. Lhůta pro vydání řidičského průkazu je 20 dní od podání žádosti. V případě zrychlené verze za správní poplatek 500 korun se lhůta pro vydání zkracuje na 5 pracovních dní. Pokud řidič požaduje v dokladu změny uvedených údajů, připlatí si 50 korun.

Tanečníky z televize zdobí kameny z Českolipska

Českolipsko - Tanečníky v pořadu StarDance zdobí broušené kameny z firmy Preciosa. oblíbené taneční soutěže, která je obdobou britské televizní show Strictly Come Dancing. Po celou dobu jejího trvání dodává lesk kostýmům všech soutěžících opět Preciosa. V loňském roce se taneční profesionálové a známé osobnosti na parketu blýskli více než tři čtvrtě milionu broušených kamenů, letos jich bylo neuvěřitelných 864 000 kusů.

V Lípě se rozšíří kolumbárium

Česká Lípa - Na hřbitově v České Lípě by mělo v nejbližších letech dojít k některým změnám. Přeměnit by se měla hlavně stavba sloužící k ukládání pohřebních uren. „Kapacita stavby určená na českolipském městském hřbitově k ukládání pohřebních uren je již naplněná, a proto město začalo s přípravou projektu na další rozšíření místního kolumbária, realizace stavby se předpokládá již v tomto roce," uvedla Eva Markgrafová, referentka městského úřadu. K úpravám na městském hřbitově došlo naposledy před dvěma lety.

Plesem oslaví výročí

Česká Lípa - Česká Lípa spustila předprodej vstupenek na 19. reprezentační ples města. Koná se u příležitosti 680. výročí první písemné zmínky o České Lípě v pátek 27. ledna a vystoupí na něm Big ´O´ band Marka Ottla, Marek Ztracený či Balet divadla F. X. Šaldy, Fire show a další. Moderují Andrea Kerestešová Růžičková a Jarek Hylebrant. Vstupenky za 350 korun jsou k dostání v Městském informačním centru.

Školáci budou mít novou kuchyň

Zákupy - Na novou kuchyni se budou moci po letních prázdninách těšit kuchařky i žáci z mateřské a základní školy v Zákupech. Město v současnosti hledá formou veřejné zakázky firmu, která celou stávající kuchyni oseká na zdivo, a následně znovu vybuduje. A to včetně nových sítí a technického vybavení. Na tuto celkovou rekonstrukci budou mít stavebníci jasný termín, vše se musí stihnout během letošních letních prázdnin. Tak, aby byla do nového školního roku zrekonstruovaná kuchyně v provozu.

Crystalex letos slaví výročí

Nový Bor - Kulaté výročí letos oslaví novoborský Crystalex. Činnost zahájil v říjnu 1967, tedy před padesáti lety. V době jeho vzniku se však podnik jmenoval Závod národního podniku Borské sklo. 50 let od otevření největšího sklářského podniku na Novoborsku připomene už v létě velká výstava ve Sklářském muzeu v Novém Boru. Výstava začne 16. června v rámci tradičních Sklářských slavností a potrvá až do 29. října.

Lípa přivítala první letošní miminko

Česká Lípa - Tři dny si na svého prvního letošního občánka narozeného v českolipské porodnici muselo počkat město Česká Lípa. Lenička Třešňáková přišla na svět v úterý 3. ledna, vážila 3,1 kg a měřila 49 cm. Hodně radosti a zdraví do života přišli včera prvnímu českolipskému miminku popřát do porodnice představitelé města. Šťastným rodičům od radnice předali pro jejich prvorozenou dceru také praktický dárek, šek v hodnotě 5 tisíc korun na nákup dětského oblečení.

Město chystá opravu hřiště u ZŠ Slovanka

Česká Lípa - V letošním roce, přesněji během letních prázdnin, by měla začít revitalizace školního hřiště na Základní škole Slovanka v České Lípě. V plánu je celková rekonstrukce venkovního sportoviště, kde by měl vzniknout i nový běžecký ovál s umělým povrchem a další zmodernizovaná stanoviště pro lehkou atletiku. Po prázdninách by tedy děti mohly cvičit v novém.

Za drobnou krádež mu hrozí tři roky

Česká Lípa - Patrně skromný večírek chystal osmadvacetiletý muž z Českolipska během návštěvy v českolipském obchodním domě Kaufland. Necelou pětistovku na pohoštění ale vydat nechtěl. Pod bundou se kolem pokladen pokusil pronést půllitrovou lahev meruňkovice a nějaké uzeniny, bdělá ostraha obchodu jej však lapila a zavolala policii. „Chtěl odnést nezaplacené zboží v hodnotě 470 korun. Přivolaní policisté navíc zjistili, že byl v nedávné době za podobný delikt již pravomocně odsouzen, a tak ho nyní v této souvislosti čeká další řízení před soudem," říká policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že od soudu může recidivista odejít až s tříletým trestem odnětí svobody.

V útulku Bona natáčela televize

Česká Lípa - V útulku Bona, který se nachází v Kozlech u České Lípy, natáčela Česká televize pořad Chcete mě, který nabízí pejsky a kočičky bez domova. Pořad se zde natáčel již podruhé. Díky minulé reportáži našel nový domov šarpej Mazel a kníračka Nela. Útulek byl původně založen na pomoc kočkám, nyní se tu ale starají i o psy a lze sem umístit i drobná zvířata, jako hlodavce či ptáky, nebo ovce a kozy. Útulek má také své facebookové stránky, kde zájemci naleznou fotky všech zvířátek, které hledají nový domov.

Novoroční běh vyhrál Heczko

Doksy - 117. Tolik závodníků se zúčastnilo tradičního Novoročního běhu okolo Máchova jezera v Doksech. Trať dlouhou 12,5 kilometru nejrychleji zvládl Robert Heczko v čase 0:42:40 hod.

Mladí hokejisté skončili poslední

Česká Lípa - Hokejisté HC Děčín se stali celkovým vítězem mezinárodního turnaje o Vánoční pohár města České Lípy pro ročníky 2005 a mladší. Ve finále Děčín porazil HC Velvary 8:4. Na třetím místě skončil celek TJ Veselí nad Lužnicí, který zdolal lotyšský THK/TNSS Talsi těsně 1:0. Třídenního hokejového klání se zúčastnilo celkem deset družstev, které byly rozděleny do dvou základních skupin, kde se utkaly každý s každým na 2x 20 minut. Poté se konaly zápasy o konečné umístění. Českolipským mladíkům se na turnaji nevedlo, neboť v základní skupině nezískali ani bod a v boji o 9. a 10. místo podlehli týmu HC Varnsdorf 1:2 po samostatných nájezdech.