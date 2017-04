KRÁTCE: Silnici z Lípy na Zákupy uzavřou. Zoopark zahajuje sezonu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

ČESKÁ LÍPA

Silnici z Lípy na Zákupy uzavřou

Na dva a půl měsíce bude od úterý uzavřena silnice II/262 mezi Českou Lípou a Dobranovem. Úplná uzavírka kvůli opravám komunikace potrvá do 16. července. Pro nákladní automobilovou dopravu povede objízdná trasa z České Lípy po silnici I/9 přes Zahrádky, Jestřebí, Doksy a dále po silnici II/270 na Mimoň, poté po silnici II/268 do Zákup a po silnici II/262 na Dobranov. Objížďka pro osobní dopravu povede z České Lípy po silnici I/9 na Sosnovou, Ramš, dále po silnici III/26833 do Srní a po silnici III/26832 do Božíkova a Zákup, kde se odbočí vlevo po silnici II/262 na Dobranov.

Šířil poplašnou zprávu. Byl prý tak opilý, že si to nepamatuje

Před nástražným výbušným systémem v jednom z českolipských obchodů varoval policii na lince 158 sedmadvacetiletý muž. „Policisté následně objekt prohledali a naštěstí tu žádnou bombu nenalezli," uvádí policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že muž číslo vytočil nad ránem z vlastního mobilního telefonu. „Představil se svým skutečným jménem a policistům sdělil, kde se nachází výbušný systém," pokračuje mluvčí. Vypátrat šiřitele poplašné zprávy pro policisty tedy nebylo složité, a brzy jej navštívili. „Kvůli své silné opilosti nebyl schopen s policisty vůbec komunikovat. Následující den jim jejich práci také nijak neusnadnil, když prohlásil, že má z předchozího dne „okno" a nic si nepamatuje," dodává Ivana Baláková s tím, že muži za přečin hrozí až tři roky vězení.

Do představenstva SVS navrhla Lípa Petra Skokana

Zastupitelé města Česká Lípa schválili Petra Skokana jako kandidáta na člena představenstva firmy Severočeská vodárenská společnost. Mohl by nahradit bývalou starostku Hanu Moudrou, které v červnu končí funkční období. Radnice chce, aby nový zástupce města výrazně hájil zájmy občanů. „Pro nás je prioritou rekonstrukce vodovodu na sídlišti Sever, kde už řadu let každý rok praská potrubí. Rekonstrukci město požaduje od ledna 2015, přesto ji má SVS v plánu až na rok 2018. Vzhledem k tomu, kolik občané za vodu platí, je takový termín neúnosný," uvádí starostka Romana Žatecká. Petr Skokan dříve zastupoval města a obce v SVS více než 12 let.

Rotvajler se šel vyvenčit do mateřské školy

Nezvaný host zavítal tento týden na zahradu mateřské školy Sovička v České Lípě. Přišel na ni rotvajler, který podle strážníků utekl majitelce již několikrát. Když to zjistil personál školky, okamžitě přivolal hlídku městské policie. Strážníci na místě už jednou stejného psa odchytili, proto kontaktovali přímo majitelku zvířete, aby si jej odvedla. Přestože se nikomu nic nestalo, mohly být ohrožené děti, které na zahradu běžně chodí. Navíc pes znečistil prostor areálu školky. Majitelka psa se bude zodpovídat z přestupku.

Dům pro seniory Na Blatech dostane nový kabát

S přípravou projektu zateplení penzionu pro seniory Na Blatech začalo město Česká Lípa, které prostřednictvím své příspěvkové organizace objekt spravuje. „Objekt zateplíme, následovat bude výměna oken, úprava bleskosvodu, zateplení sedlové střechy a výměna krytiny, oprava balkónů včetně výměny dlažeb a statické zajištění objektu," uvádí místostarosta Juraj Raninec. Rada města nyní schválila zpracovatele projektové přípravy, která je také podmínkou žádosti o dotaci z Evropské unie. Tu chce radnice podat letos na podzim. Zahájení vlastní realizace stavebních úprav Domova pro seniory se předpokládá v roce 2018. (

STRÁŽ POD RALSKEM

Z výhry se dlouho neradoval, vzápětí ho oloupili

Nebývalé štěstí stálo při třicetiletém muži ze Stráže pod Ralskem. Bohužel pro něj jen dočasně. Navštívil hernu v Mimoňské ulici, kde vyhrál celkem sedm tisíc korun na automatech. Když mu servírka výhru vyplácela, dostali na obnos zálusk i dva přihlížející muži na baru. Ti si na výherce počkali na chodbě, kde mu starší z dvojice zatarasil cestu s tím, že mu má dát tisíc korun. „Fyzicky ho napadl fackami a údery pěstí do obličeje. Poté se objevil jeho komplic, který oznamovatele také uhodil pěstí, a zatímco mu pak druhý z dvojice držel ruce, prošacoval mu kapsy a odcizil peněženku," popisuje policejní mluvčí Ivana Baláková. Napadený vše oznámil policistům, kteří staršího z útočníků zadrželi krátce poté. „Jeho komplice jim pomohli dopadnout městští strážníci ze Stráže pod Ralskem ještě ten den," dodává Baláková. Za zločin loupeže jim hrozí až deset let vězení.

DOKSY

Lvi, tygři a další zvěř je zpátky v Doksech

Z pražského zimoviště se vrátili do Doks Berouskovi. Společně se zhruba sedmdesáti zvířaty se na sezonu opět nastěhovali do stále oblíbenějšího Zooparku nedaleko místního kina. Během prvomájového pondělí začíná ostrý provoz s několika novinkami. Jednou z nich je nový výběh s bazénem a fontánou pro smečku bílých tygrů. „Příští rok bych chtěl postavit další bazén, tentokrát pro aligátory," říká provozovatel zooparku Ludvík Berousek. O dalších novinkách a plánech si můžete přečíst v úterním Českolipském deníku.

Na pláži jsou nové cesty

Nový kabát dostaly před zahájením turistické sezony některé cesty na hlavní pláži u Máchova jezera v Doksech. Místní i návštěvníci se mohou těšit na novou zámkovou dlažbu v úsecích od šaten po tobogán a nový přístupový chodník k samoobslužné restauraci „Strahováček". Opravy probíhaly už od loňského podzimu. Oficiální start sezony chystá město Doksy na sobotu 20. května, kdy proběhne tradiční Otvírání jezera. Letos jezero odemknou piráti, vystoupí bavič Vladimír Hron a zahraje skupina UDG.

Otevřou nové hřiště

Slavnostní otevření multifunkčního sportovního areálu připravují na 10. května v Doksech. Hřiště bylo obnoveno za 11,2 milionu korun a je součástí Základní školy K. H. Máchy. Rekonstrukce hřiště začala už loni v červnu. Novinkou je například ovál o délce 250 m se třemi drahami. Nechybí však ani hřiště pro malou házenou, streetbal nebo nohejbal.

ZÁKUPY

Připravují stavební parcely

Šest parcel pro výstavbu rodinných domů začaly připravovat v Zákupech v lokalitě nad zahrádkářskou kolonií. Zainvestování pozemků zahrnuje výstavbu vodovodu a kanalizace, v další fázi bude vybudování plynových přípojek. „Všichni zaevidovaní zájemci o pozemky včas obdrží informaci o možném prodeji. Další mohou podat žádost na městském úřadu. Dalších cca deset parcel bude připraveno pro prodej v příštím roce," dodal starosta Zákupy Radek Lípa.