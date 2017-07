KRÁTCE: Stezka k Modlivému dolu soutěži o Stavbu roku. Do Zákup se jezdí přímo

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

SVOJKOV

O titul Stavba roku soutěží i stezka ve Svojkově

Devět stavebních děl bude usilovat o hlasy sympatie v regionálním kole soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2017. Mezi nominované stavby patří například Turistická stezka a křížová cesta Modlivý důl ve Svojkově, Lesní cesta Bedřichovská, retenční nádrž U kapličky v obci Bulovka, Liščí bouda v Kristiánově nebo bývalé stáje v Černousích. Po třech stavbách navrhly Semily. Výsledky včetně Ceny sympatie budou vyhlášeny 13. září. Veřejnost může hlasovat do 25. srpna na webu: www.stavbarokulibereckehokraje.cz.

ČESKÁ LÍPA

Do Zákup už se jezdí přímo

Ačkoliv stavební práce ještě pokračují, řidiči už nemusí z České Lípy do Zákup po objížďce. Na výjezdu z České Lípy je omezená rychlost, protože automobily projíždějí stavbou, ale částečné zprůjezdnění je jistě vítaným krokem k lepšímu. Veškerá omezení v těchto místech skončí 16. července. Řidiči si určitě oddychnou, objízdné trasy byly dost nepříjemné. Zatím ale podle provozu v Žizníkově se zdá, že lidé změnu dosud nezaregistrovali.

Začala výstava o Velké válce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě minulý týden otevřelo novou výstavu pod názvem „Válka a revoluce", která je zařazena do cyklu Muzeum a Velká válka. Koná se v roce stého výročí ruských revolucí, které významným způsobem zamíchaly sociálním a politickým obrazem Evropy. Přinesly řadu politických zvratů a vynesly na povrch mocenské ambice vládců i mnohá utrpení prostých lidí. Výstava je k vidění v Maštálkově síni. „Tato látka se obtížně sděluje výstavním způsobem, a proto jsme připravili obrazovou mozaiku o krutosti války a osvobozenecké touze. Patří sem kontrasty bídy i životní radosti, naděje a zklamání. Chceme naznačit i odvahu jít vpřed i klamné záblesky bolševických iluzí. Vedle toho se chceme zastavit u podoby tehdejšího života po první světové válce a hledání lidského štěstí. Tyto podněty nacházíme v dobových obrázcích z muzejních sbírek a hledáme odpovědi na otázky, co lidi pozvedalo a co je trápilo," říká historik novodobých dějin českolipského muzea Ladislav Smejkal. Výstava bude otevřená do 17. září.

Zkoušely reakce řidičů

Čtyři mladé dívky se v České Lípě rozhodly zjistit, jak pozorní a empatičtí budou procházející občané a projíždějící řidiči v Litoměřické ulici. Na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha dívky pokřikováním a hekáním imitovaly na chodníku vleže něco mezi zdravotní příhodou a orgasmem. Kolemjdoucí expolicista se nejprve zeptal, zda nepotřebují nějakou pomoc. Odpovědí mu bylo chichotání dívek, z čehož pochopil, že jde jen o žert. Bývalý muž zákona dívkám vynadal a přivolal hlídku strážníků městské policie. Ta už ale na místě rozverné slečny nenašla.

SLOUP V ČECHÁCH

Lesní divadlo zahajuje sezonu

Osm divadelních představení si na červenec připravilo Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách. Letošní sezonu zahájí v úterý 4. července od 19 hodin pohádka Zlatý zvoneček. V pátek od 20 hodin dorazí Josef Dvořák s představením Čochtan vypravuje. Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný hrnec v osobité úpravě nejslavnějšího českého představitele vodníků, který letos oslavil 75. narozeniny. Sloupské divadlo hraje po celé prázdniny vždy v úterý a v pátek.

KRIMI

Servírka nechala hrát nezletilého na automatech

Servírka českolipského baru nechala hrát nezletilého chlapce na hracích automatech. Čtyřiadvacetiletá žena kvůli tomu může jít do vězení. „Je to přečin ohrožování výchovy dítěte, ženě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Sedmnáctiletého mladíka odhalili strážníci městské policie při pochůzce. Vstup do heren je povolen až od osmnácti let.

Za neplacení výživného hrozí muži dva roky vězení

Devětadvacetiletý muž z Českolipska dlouhodobě neplatí výživné na svou devítiletou dceru. Přestože má každý měsíc posílat tisíc korun, podle matky dluží už 63 tisíc. „Policisté nyní budou prověřovat, jestli měl otec pro neplnění výživové povinnosti závažné důvody," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Pokud se tyto důvody neprokážou, muž se dopouští přečinu zanedbání povinné výživy a hrozí mu až dva roky odnětí svobody.

Z REGIONU

Kraj vyhlásil granty pro včelaře

Jeden milion korun na nové úly, včelstva, včelí matky, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení, s výjimkou toho na zpracování medu a vosku, i opravy či rekonstrukce a výstavby včelínů znovu rozdělí Liberecký kraj ze svého dotačního fondu. „Jeden žadatel může získat až 40 000 korun," uvedl Jiří Löffelmann, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Příjem žádostí bude probíhat až od 18. září do 13. října. Zájemci budou moci žádat o financování výdajů hrazených již od ledna do září. Dotace budou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu.

KRAVAŘE

Sběrný dvůr v Kravařích vyklidili

Hory televizorů, zástupy praček, ledniček nebo sporáků a na sobě naskládané autobaterie. Tak donedávna vypadal mezisklad s vyřazeným elektro odpadem, do kterého mohou občané Kravař odkládat své nepotřebné spotřebiče. To se změnilo ve třech vlnách během června, kdy obecní pracovníci celý sklad dočista vyklidili. Nákladní vozidla programu Electrowin odvezla metráky materiálu k dalšímu zpracování do specializovaných recyklačních center.