KRÁTCE: U opilé ženy našli kradené věci. Studenti si vyzkoušejí volby

Z REGIONU

Studenti si vyzkoušejí volby

Lístek do hlasovací urny si i letos nanečisto vhodí českolipští středoškoláci. V úterý začali cvičně volit své zástupce do poslanecké sněmovny. Na Českolipsku se zapojí tři střední školy, Euroškola a Gymnázium Česká Lípa a VOŠ a SŠ sklářská v Novém Boru. Studentské volby pořádá společnost Člověk v tísni. Budoucí prvovoliči si při akci vyzkoušejí volby nanečisto. „Cíl je seznámit středoškoláky s volebním systémem a vést je k aktivnímu občanství,“ uvedla koordinátorka programu Táňa Abrhámová. Organizaci voleb na škole zajišťuje tříčlenná volební komise složená ze studentů pracujících pod supervizí pedagoga. Volit můžou studenti starší 15 let. Na volebních lístcích, které obdrží, je seznam politických stran, hnutí a koalic kandidujících do Parlamentu v řádných volbách, které proběhnou 20. a 21. října.

ADRA hledá další dobrovolníky

Dobrovolnické centrum ADRA v České Lípě hledá potenciální dobrovolníky pro Domov pro seniory Mimoň. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se zdravotně postiženými. Školení se uskuteční v úterý 7. listopadu od 16.00 hodin ve společenské místnosti mimoňského domova pro seniory. Zájemci se mohou hlásit buď telefonicky na tel. 777 088 871 nebo na e-mail: p.maska@tiscali.cz.

KRIMI

U opilé ženy našli kradené věci

Převoz na záchytnou stanici absolvovala pětapadesátiletá žena, která ležela na chodníku u pivovaru v České Lípě a nebyla schopná komunikovat. Když strážníci ženu zvedli, nalezli na chodníku průkaz ZTP na cizí jméno a také mobil, který vzápětí začal vyzvánět. Obě věci patřily staršímu muži, který se s ženou setkal v hospodě a odvedl si ji domu. Později se probudil ve vlastní ložnici a zjistil, že je zamčený a že mu chybějí některé věci, kromě jiného i mobil. Požádal sousedku, aby přivolala jeho syna s náhradními klíči. Ten přijel, otevřel byt a vytočil číslo otcova mobilního telefonu, který zvedl strážník zasahující u silně opilé ženy. Případem se bude dál zabývat policie.

„Čórku“ si vezli z nemocnice

Auto naložené kovovými trubkami odjíždějící ze soukromého areálu u českolipské nemocnice zaujalo jednoho ze zdravotníků tak, že scénku popsal operačnímu strážníkovi městské policie na tísňové lince 156. Strážníci zastihli řidiče se třemi spolujezdci v ulici Pivovarské. Řidič vezl passatem combi dlouhé roury, které více než dva metry přesahovaly ze zadní části auta. Aby trubky nevypadly, ve voze na nich seděli tři další muži a snažili se je během cesty udržet v autě. Jeden z aktérů se přiznal, že vezou „čórku“ z areálu nemocnice, kde probíhají stavební práce. Jeden z mužů byl kvůli své kriminální minulosti předaný Policii ČR. Ostatní museli vrátit ukradené roury na původní místo a budou se zpovídat z přestupku proti majetku.

V kuchyni odřezal kabely

Až tři roky ve vězení může skončit zatím neznámý zloděj, který se na začátku minulého týdne vloupal do domu ve Fibichově ulici ve Stráži pod Ralskem. Během noci na úterý si lapka z domu odnesl laser se stativem v hodnotě 3 000 korun, tavnou svářečku na vodu a kromě toho v kuchyni odštípl pět kusů kabelů o délce deseti metrů. „Soukromé firmě tak vznikla škoda za více než 5 000 korun. Pachatel se v případě dopadení bude zodpovídat z přečinů krádeže a porušování domovní svobody,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Dvořáková.

Během chvilky poškodil vozidlo

Tři čtvrtě hodiny stačilo neznámému pachateli na to, aby poškodil vozidlo Mercedes-Benz C200, které jeho majitelka ve středu v podvečer zaparkovala na silnici v obci Ralsko Skelná Huť. Vandal nezjištěným předmětem poškodil kapotu vozidla tak, že v ní způsobil čtyři čtvercové otvory, rozbil pravý přední i zadní světlomet a promáčkl zadní páté dveře. Neznámý pachatel tak způsobil škodu za 70 tisíc korun, policisté po něm pátrají a žádají případné možné svědky, aby se obrátili na tísňovou linku 158.

DOKSY

O rozvoji města rozhodne dotazník

V Doksech připravují program rozvoje města na období 20172024. Obyvatelé Doks mají možnost do plánování zasáhnout díky dotazníku, který je k dispozici na webu města a k dostání je i v informačním centru. „Program rozvoje nám umožní nejen lépe využít našeho rozpočtu, ale je také důležitým podkladem při získávání různých dotací,“ popsala starostka Doks Eva Burešová. Program rozvoje města je jedním ze základních dokumentů, kterými se město řídí při plánování svých rozvojových cílů.

NOVÝ BOR

Sběrný dvůr otevře ve středu

Sběrný dvůr ve Wolkerově ulici v Novém Boru bude uzavřený až do úterý 3. října. Důvodem jsou dokončovací práce v rámci jeho kompletní rekonstrukce. Lidé mohou do dvora opět vozit odpad od středy 4. října, kdy se areál otevře. Omezení provozu si vyžádala instalace kontejnerových buněk, které nahradily bývalé objekty dvora a budou sloužit jako nové sklady pro vybíraný odpad, včetně nebezpečného nebo elektroodpadu. Část buněk budou využívat i zaměstnanci dvora jako své zázemí. Rekonstrukce sběrného dvora pomůže navýšit jeho kapacitu.

ČESKÁ LÍPA

Práce pro město ho zmohla

Silně podnapilý bezdomovec ležel i se svým pracovním nářadí na trávě u bytových domů v ulici 5. května v České Lípě. Muž ležel, nadával na život, nebyl schopný rozumné komunikace a vstát také nemohl. Nářadí měl u sebe proto, že v té době byl zaměstnancem města, který vykonává veřejně prospěšné práce. Všemu přihlíželi lidé z okolních domů. Městští strážníci na jeho chování upozornili jeho nadřízeného. Než přijel, bezdomovec stačil pomočit nedaleké kontejnery na tříděný odpad a zasypat strážníky přívalem nadávek. Protože šlo o opakované narušování veřejného pořádku, strážníci odvezli bezdomovce na policii, kde toto chování bude mít dohru.

Křesadlo ocení dobrovolníky, uzávěrka se blíží

Právě nyní zasílají občanská sdružení a další organizace Libereckého kraje nominace svých dobrovolníků pro ocenění a převzetí ceny Křesadlo. Slavnostní večer předávání cen dobrovolníkům, kteří nezištně věnují svůj čas potřebným činům ve svém okolí, se v letošním roce uskuteční 5. prosince v KD Crystal v České Lípě. Cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, symbolickým Křesadlem, bude oceněno 6 dobrovolníků Libereckého kraje. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace se jakožto dlouholetý partner akce pro letošní ročník spojila s obecně prospěšnou společností ADRA v České Lípě. „V letě jsme oslovili občanská sdružení v kraji, která nominují dobrovolníky. K nominování se může připojit i široká veřejnost. Uzávěrka nominací je 9. října,“ říká Petr Máška z ADRy.

Po dýchánku skončil v nemocnici

Českolipští bezdomovci si často svůj volný den zpříjemňují alkoholem. U obchodu v Partyzánské ulici se povaloval bezdomovec, který nebyl schopný pohybu, nemohl mluvit a také nedokázal z místa odejít. Strážníci se vydali jej zkontrolovat. „Byl schopný pouze dechové zkoušky, která prokázala 3,27 promile alkoholu v dechu. Lékař nařídil kvůli špatnému zdravotnímu stavu muže hospitalizovat,“ popsala mluvčí městské policie Eva Vlastníková.