KRÁTCE: V Boru budou mít kotce pro psy, Lužické hory se chystají na sezonu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

Z REGIONU

Lužické hory se už připravují na zimní sezonu

Stále výrazněji se zkracující dny přinášejí předzvěst chladných měsíců. Přestože by se to nemuselo zdát, pro mnohé je to dobrá zpráva. Hlavně pak pro příznivce zimních sportů, na které čekají v Lužických horách mnohá zlepšení. Například silnice z Polevska na Jedličnou k lyžařské boudě září novotou. Ta tam je rozbitá komunikace, na které pro díry nebyl vidět asfalt. Na Práchni u samoobsluhy je dále nová závora, která by měla zabránit vjezdu motorek, aut a čtyřkolek do pracně udržovaných běžkařských stop směrem k prácheňskému vysílači. Právě tady na Práchni začíná Lužická magistrála a navazující okruhy na Polevsko, Prysk a Okrouhlou. Na závěr je nutné podotknout, že k údržbě stop je důležitá i technika. Sněžný skútr klubu SKI Polevsko proto včera absolvoval technickou prohlídku.

KAMENICKÝ ŠENOV

Skláři nechají nahlédnout do výrobního procesu

Možnost stát se součástí výrobního procesu lustrů firmy Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově bude mít široká veřejnost během jubilejního 10. ročníku Dne otevřených dveří. Akce proběhne v sobotu 16. září od 8 do 13 hodin. Kromě huti vás návštěva sídla společnosti zavede i do slévárny, pasírny nebo brusírny. Navíc je připravená tipovací soutěž, díky ní budou mít zájemci příležitost vyhrát i návštěvu jedné z prestižních světových výstav se zaměřením na luxusní design.

NOVÝ BOR

Psí nalezence budou dočasně umisťovat do kotců

Zatoulaní psi najdou v Novém Boru od podzimu dočasný azyl v noových kotcích v areálu sběrného dvora ve Wolkerově ulici. Město tímto krokem vyšlo vstříc majitelům notorických čtyřnohých tuláků. „Naprostá většina nalezenců jsou psi, kteří utekli svým majitelům. Proto jsme se rozhodli, že je nebudeme hned vozit do útulku, ale postaráme se o ně, než si je jejich majitelé vyzvednou,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Psy do kotců bude umisťovat městská policie. Zároveň jejich fotografie s popisem vždy zveřejní na webu a Facebooku, jak už je zde ostatně zvykem doposud. Do útulku se pak dostanou jen psi, které si jejich majitel ve lhůtě nevyzvedne. Podobně situaci už zhruba rok řeší i sousední Česká Lípa.

Uzavírka ve Sloupu mění jízdní řády autobusů

Na přemístěné nebo zrušené zastávky si musí dát pozor lidé, kteří využívají autobusové spoje 453 a 472 na trase Česká Lípa/Nový Bor Sloup v Č. Lindava Cvikov. „Kvůli uzavírce silnice III/26 846 ulice Benešova a Cvikovská ve Sloupu v Čechách od pondělí 11. 9. 2017 do 31. 10. 2017 (předpokládaný termín) budou autobusy jezdit po objízdné trase,“ informoval koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje Jan Roženský. Změny se dotknou i linek 449 (Jablonné Cvikov Sloup Nové Zákupy Velenice/ mikrobusy dopravce Compag CZ) a 459 (Nový Bor Sloup Česká Lípa Nové Zákupy). Podrobnosti a výlukové jízdní řády ZDE.

Přehlídka animovaných filmů nebude pro nejmenší

Kino v Novém Boru chystá na konec září přehlídku nejlepších animovaných filmů ve střední Evropě. Jedenáct krátkých snímků pod názvem Zkrátka kraťas zahrne abstraktní experimentální díla, i černou komedii z užšího výběru na Oskara Happy end. Příběh o nebožtíkovi, kuřákovi, traktoristovi a opilých myslivcích je také jedním z důvodů, proč přehlídka nebude vhodná pro děti do 12 let.

ČESKÁ LÍPA

Autobusové spojení v centru města se prodlouží

Změna jízdního řádu má lidem usnadnit dopravu do práce po České Lípě. Na žádost zaměstnanců podniků v Dubické ulici radní schválili prodloužení linky 203. Spoj ze sídliště Lada v 6 hodin hráno, který původně končil na hlavním nádraží, pojede nyní až na zastávku Svatopluka Čecha. V 6.40 hodin pak odtamtud bude vyjíždět spoj, který původně odjížděl z nádraží v 6.45 hodin. Změna v jízdním řádu začíná 18. září. „Změna bude platná do doby, než bude zpřístupněný podchod pod železniční tratí na vlakovém nádraží v České Lípě,“ dodala místostarostka Alena Šafránková.



Ukradené kolo hodil do Ploučnice

Jednadvacetiletý muž přišel na služebnu městské policie v České Lípě oznámit napadení, k němuž mělo dojít ve skateparku. Měl zakrvácený obličej a natržené obočí. Útočníka znal, uvedl jeho jméno a popsal, že jej nejprve zbil, pak okradl o kolo a batoh, přičemž byl pod vlivem omamných látek. Oznamovatel byl cítit alkoholem. Strážníci jej ošetřili a doporučili, aby zašel do nemocnice, kde mu vystaví lékařskou zprávu, s níž by měl jít na policii a incident ohlásit. Hlídka našla podle popisu útočníka i s dalším mužem. Oba byli od krve, jeden měl šrámy v obličeji, druhý stopy krve na rukou. Jeden z nich se pak přiznal, že batoh napadeného má u sebe a kola se zbavil tak, že ho hodil do Ploučnice. Případ řeší státní policie.

Studentům obchodní akademie pomáhá Američanka

S výukou angličtiny na středních školách v tomto školním roce pomáhá třicet mladých Američanů. Jedná se o stipendisty mezivládního česko-amerického Fulbrightova programu, kteří působí na školách po celé ČR. Jednou z nich je i Obchodní akademie v České Lípě, kde je asistentkou výuky Sarah Kidder. „O asistenty do výuky angličtiny každoročně žádá téměř 200 škol. Ze zkušeností víme, že zdaleka nejde jen o výuku angličtiny, hlavním přínosem programu je kulturní výměna. Naší snahou je, aby asistenti působili především v regionech, kde mají studenti méně příležitostí potkávat rodilé mluvčí. Dbáme také na to, aby asistenti učili na školách různého zaměření, naši asistentku proto potkáte i na lesnické škole,“ dodává koordinátorka programu Kristýna Džmuráňová.

Lípou budou opět jezdit historické autobusy

I letos se budete moci vrátit do minulosti a zkusit si, jak se kdysi jezdilo autobusy. Město Česká Lípa připravila oblíbený Den s historickými autobusy, který se bude konat v sobotu 16. září od 9.30 hodin. Pro zájemce bude nachystáno pět historických autobusů, jež zdarma přepraví cestující po šesti trasách. Akce se uskuteční jako podpora Dne bez aut a tak příští sobotu bude MHD v České Lípě po celý den jezdit zdarma.

Jezdil opilý a v protisměru

Jízdou v protisměru na sebe upozornil čtyřiadvacetiletý řidič osobního automobilu. Jen o pár ulic dál jej dostihla a zastavila hlídka strážníků městské policie. „V průběhu kontroly dokladů vzniklo podezření, že řidič je nejen nedisciplinovaný, ale také opilý,“ říká mluvčí českolipských strážníků Eva Vlastníková s tím, že zkouška na alkoholtesteru ukázala 1,65 promile alkoholu v dechu.

Ploučnici dobrovolníci vyčistí od popadaných stromů

Půjčovna lodí u Močálu na Ploučnici pořádá odklízení popadaných stromů na řece Ploučnice v České Lípě. Akci podporuje několik měst z Českolipska i firmy. Zúčastnit se však může každý. „Nastartujte pily a pojďte s námi čistit. Sraz je v sobotu 23. září mezi 8. a 9. hodinou ráno. Party dobrovolníků budou rozdělené na tři týmy. Jeden tým vyjede od Brenné, druhý pod Keramem a třetí od Močálů do Horní Police,“ zve pořadatel akce půjčovna lodí U Močálu.

Postižení tančili, zpívali a vytvářeli drobné dárky

Pomoc s bojem proti sociálnímu vyloučení, podpora samostatné péče nebo kontakt se společností „tam venku“. To je jen slabý výčet z činností, které pro své klienty zajišťuje denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Hradecké ulici na českolipském sídlišti Špičák. Místní pracovníci uspořádali pro své klienty i vážené hosty zábavné odpoledne s podtitulem „Den stacionáře aneb jsme tak trochu jiná partička“. Bylo to odpoledne plné hudby, tance, pohybu, zpívání, ale i navlékání korálků, vyrábění svíček či pletení košíčků. „Jsem nadšená z toho, co jsem viděla, bylo v tom tolik radosti z pohybu,“ říká starostka České Lípy Romana Žatecká s příslibem, že bude stacionář zřizovaný Libereckým krajem i nadále podporovat.

MIMOŇ

Zraněného jezdce odvezl vrtulník

Během posledního dostihového dne v Mimoni utrpěla mladá žokejka zranění. K pádu jezdkyně došlo v průběhu třetího dostihu. „Došlo k pádu koně i s jezdcem, viníkem ale nebyl žádný z dalších účastníků závodu, takže klisna nejspíše uklouzla nebo klopýtla,“ popsala za hřebčín v Mimoni Petra Ptáčníková. Vážně zraněnou dívku musel do nemocnice převézt vrtulník. „Zraněná byla transportována do Liberce na traumatologickou ambulanci,“ uvedl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

DOKSY

Rytíři silnic opět pomáhali

Zámecká zahrada v Doksech hostila čtvrtý ročník celostátní soutěže dětí z dětských domovů Rytířské dopravní BESIP hrátky. Pořádají je Rytíři silnic spolu s BESIPem, PČR, městskou policií, ČČK, sdružením Bohém a dalšími partnery. Bez ohledu na deštivé počasí děti plnily nelehké úkoly na dopravních stanovištích, kde prokázaly své znalosti i dovednosti z dopravní výchovy při řešení kvízů, testů praktických úkolů i jízdě zručnosti na kole. Zápolily s pohádkovými bytostmi, střílely z kuše i palných zbraní, oháněly se mečem na koních v rytířské zbroji a do měšců sbíraly vyhrané zlaťáky. Vítězem se stal Dětský domov Nepomuk, na druhém místě skončil DD Dubá Deštná a třetí příčku obsadily děti z Jablonného.