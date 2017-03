KRÁTCE: V Boru zhasne osvětlení. Zákaz vstupu do obory

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

NOVÝ BOR

Podpoří Hodinu Země zhasnutím osvětlení

Na šedesát minut se poslední březnovou sobotu 25. března v Novém Boru zhasne. Město se tak připojí k celosvětovému happeningu Hodina Země, který letos již po jedenácté propojí obce, firmy i jednotlivce, jimž není lhostejná ochrana a budoucnost naší planety. „Symbolickým zhasnutím světel a veřejného osvětlení dáme najevo, že v našem městě věnujeme pozornost ochraně životního prostředí a klimatu. Právě ochrana klimatu a snižování spotřeby energií budou tématem dalších let," říká vedoucí odboru životního prostředí Jitka Kopčáková. Účast města v kampani svým rozhodnutím podpořili radní. Tma bude 25. 3. od 20:30 do 21:30 hodin. „Přidat se k nám může ale kdokoliv. Stačí, když doma v uvedený den a čas zhasne," vyzývá novoborskou veřejnost Jitka Kopčáková.

ČESKÁ LÍPA

Strážník šplhal na strom pro školní tašku

Pomoc strážníků občanům České Lípy má skutečně mnoho podob. Tentokrát člen hlídky šplhal na strom pro školní tašku. Kuriózní je, že ji tam dostala matka dítěte, které šlo ráno do školy, ale doma zapomnělo brašnu. „Maminka chtěla ušetřit čas a hodila tašku z balkonu bytu tak nešikovně, že zůstala ve větvích stromu," popsala Eva Vlastníková, mluvčí městské policie. Žena se pokusila školní brašnu vyprostit pomocí smetáku, ale nakonec i ten zůstal na stromě ve výšce pěti metrů a nešel sundat. V té chvíli šel kolem jeden ze strážníků, který byl ovšem mimo službu. Žena ho oslovila se žádostí o pomoc. Prostřednictvím tísňové linky 156 přivolali hlídku městské policie. Jeden ze strážníků pak vylezl na smrk a tašku i smeták vyprostil z větví a batoh posléze předali ve škole.

Vyberou nové ředitele

Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa jsou jednou ze tří příspěvkových organizací Libereckého kraje, kde v květnu proběhnou výběrová řízení na místa ředitelů. „Jde o poslední ředitele z našich příspěvkových organizací, kteří ještě mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Podle aktuální směrnice však mohou být do svých funkcí jmenováni jen na šest let. Abychom směrnici naplnili, vypisujeme nová výběrová řízení," vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda. Odvolaní ředitelé, kteří ve svých funkcích skončí k poslednímu červnu, budou mít šanci své posty ve výběrovém řízení obhájit.

Čtenářku roku vybírali z babiček

Devět čtenářek ve věku babiček bylo v České Lípě nominováno na titul Čtenář roku 2017. Starostka města Romana Žatecká jim minulý týden v čítárně českolipské Městské knihovny popřála další krásné zážitky s knihami a spolu s ředitelkou knihovny jim předala drobné dárky. Cílem projektu je návrat ke knize a literatuře vůbec. „Kritérium vyhodnocení je každým rokem jiné, např. nejvyšší počet výpůjček či nejdelší členství v knihovně. Letos jsme vybírali mezi ženami babičkami, které si půjčují nejen pro sebe, ale častokrát i pro svou početnou rodinu zahrnující i vnoučata, kterým se snaží lásku ke knize předat," říká Dana Kroulíková, ředitelka knihovny. Z devíti nominovaných čtenářek do krajského kola postoupila paní Hana Švarcrová (na obrázku s vnučkou), protože svou čtenářskou pozornost věnuje všem generacím: „Knihy byly pro mě od mého mládí velké kamarádky. Nebyla televize, a tak knížky byly mým světem. Četla jsem hodně, někdy i s baterkou pod peřinou. Později jsem četla svým třem dětem a teď i vnučkám," říká Švarcová.

Přednáška v knihovně

O samostatnosti, nízkonákladových cestách, o soběstačných řemeslech a uměních, o farmářském životě mezi tradičními Čechy v rumunských Karpatech bude dnes od 17.00 v Městské knihovně v České Lípě přednášet Ondřej Landa.

RALSKO

Do obory Židlov se nyní nesmí

Až do konce dubna platí zákaz vstupu do lesů v celé oboře Židlov na území Ralska. „Jde o opatření na ochranu zvěře v období jejich vysoké březosti a kladení mláďat, aby nedocházelo k jejich rušení, migraci z přirozených stanovišť, což má za následek také sekundární škody na lesních porostech," vysvětlil již dříve Jan Sotona, mluvčí Vojenských lesů a statků. Mimoňská divize VLS se takto snaží ochránit zvěř v lesích každoročně.

Vedení města představí rozvoj

Vedení města Ralsko na příští týden připravilo setkání s občany Ploužnice. Na programu je mimo jiné budoucí rozvoj města. Z hlavních témat je to výstavba bazénu, cyklostezky, kulturního domu a jiné investice.

MIMOŇ

Škola nabízí přípravné kurzy

Přijímací zkoušky na střední školy se nezadržitelně blíží. Jejich součástí jsou i letos jednotné testy CERMAT z matematiky a českého jazyka, které nečekají jen deváťáky, ale také žáky pátých tříd, kteří chtějí zamířit na osmiletá gymnázia. Pro ty, kteří se chtějí pečlivě připravit, pořádá Gymnázium v Mimoni kurzy k přijímacím zkouškám. Jeden zaměřený na matematiku proběhl minuilý týden, další matematický kurz bude 23. března, češtinářská příprava je naplánovaná na 16. a 30. března. Všechny kurzy budou probíhat od 16.00 do 17.30 a zájemci se na ně mohou přihlásit na e-mailu gm@gymi.cz nebo na 487 862 883.

STVOLÍNKY

Projednají dotace, stav cyklostezky a Pekla bez odpadů

Tento týden dojde ve Stvolínkách k jednání Svazku obcí Peklo. Na programu je mimo jiné projednání současného stavu a realizovaných akcí v projektu Cyklostezka Ploučnice. Po konečném dokončení všech fází záměru dojde k propojení regionu s mezinárodními trasami podél Labe. Druhým významným bodem bude stav projektu Peklo bez odpadů, jehož název dává tušit, že se bude jednat především o udržení pořádku na území významné přírodní památky. A to nejen ve formě likvidace odpadků odhazovaných nevychovanými turisty, ale i biologického materiálu součástí projektu je například nákup šťěpkovačů.

LIBERECKÝ KRAJ

Kandidaturu nikdo nezfalšoval

Policie odložila trestní oznámení, které podal jeden z kandidátů z loňských voleb do zastupitelstva v Libereckém kraji. Tvrdil, že nedal souhlas ke své kandidatuře ani nepodepsal prohlášení kandidáta. Neprokázalo se ale, že by dokument někdo padělal. Policie případ vyšetřovala pro podezření z přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda. „Na základě posudku znalce z oboru písmoznalectví se ale neprokázalo, že by prohlášení podepsal někdo jiný než kandidát," uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Policie z ničeho neobviní ani kandidáta, který oznámení podal. Křivého obvinění se podle zjištění policie nedopustil. „Vyšetřovatel to vyhodnotil tak, že nikoho nepoškodil. Ve svých výpovědích lživě neobvinil žádnou konkrétní osobu," řekla Šrýtrová.

Zapojte se do putovní výstavy

Liberecký kraj i v letošním roce podpoří výstavu Má vlast cestami proměn, a to jako hlavní partnerský kraj. Národní putovní výstava přináší svědectví o proměnách opomíjených míst a objektů a tyto proměny představuje na velkoformátových fotografiích po celé republice jsou to revitalizované stavby a zákoutí, vzkříšené kostely a kaple, zvelebená veřejná prostranství, znovuzrozené památky, oživlé parky a sportoviště, probuzená nádraží, skvosty zahradního umění. Až do 31. března mohou kraje, města, obce, organizace, firmy, ale i jednotlivci přihlašovat na výstavu proměny, o které se zasadili. Na konci června se jednotlivé kolekce výstavy postupně stěhují z pražského Vyšehradu do všech krajů Čech, Moravy a Slezska. Kompletní informace o výstavě a fotogalerii najdete na cestamipromen.cz.