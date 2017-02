KRÁTCE: V Lípě pokračuje archeologicky průzkum. Milion vyhrál za 10 korun

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Archeologický průzkum probíhá mezi ulicí Barvířská a budovou České spořitelny v České Lípě.Foto: Deník/Petr Pokorný

V Lípě pokračuje archeologicky průzkum

Česká Lípa - Ani tuhá zima, sníh, mráz či led neodradil archeology, aby pokračovali v průzkum mezi ulicí Barvířská a budovou České spořitelny v České Lípě. Pomocí techniky nejprve odkryli vrchní vrstvu zeminy v pěti rovnoběžných pruzích. Ale dál již přišly ke slovu jen ruce, svaly, krumpáče, motyky a lopaty. Podle Petra Kaplana, terénního technika výzkumu, který dohlíží na kopáče, zatím výkopy prohloubí do necelých dvou metrů. Jak uvedl, práce souvisejí se stavebními projekty v této lokalitě, s plánovaným propojením ulic. Vedoucí úseku záchranných archeologických výzkumů z českolipského muzea Petr Jenč uvádí, že odkrývací práce budou pokračovat ještě několik týdnů.

Za deset korun vyhrál milion

Česká Lípa - Sázkaři z České Lípy přálo první únorový den štěstí. Za desetikorunovou sázku do loterie Korunka vyhrál 1 042 500 korun. „Náš nový milionář z České Lípy měl opravdu štěstí. Sázenku totiž podal pouhé tři hodiny před prvním únorovým slosováním loterie Korunka," řekl Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka a.s. „Vsadil přitom 10 korun na pět čísel ve hře Korunka Kombi, což potvrzuje nejen to, že je tato hra mezi našimi sázejícími opravdu oblíbená, ale také to, že i za minimální sázku můžete vyhrát hodně peněz," dodal Tomáš Ciniburk. Sázkař z Lípy je druhým letošním milionářem loterie, ten první se radoval v lednu v Havířově.

Vydával se za svého bratra

Nový Bor - Z poškození cizích práv se zodpovídá šestapadesátiletý muž z Českolipska. Loni v září ho pokutovali policisté v Novém Boru za to, že během jízdy nebyl připoután bezpečnostním pásem. Šofér svůj přestupek uznal a převzal si od nich složenku na pokutu, ale protože u sebe neměl potřebné doklady, žádali od něj policisté jeho identifikační údaje. V té chvíli jim nahlásil jméno, příjmení a datum narození svého o tři roky staršího bratra, kterému je podobný. Složenku nikdy nezaplatil, a proto pokutu po jeho bratrovi Městský úřad v České Lípě začal vymáhat. Teprve potom vyšel podvod najevo.

Hřiště v Doksech nebo v Lípě? Rozhodne hlasování

Českolipsko - Dalším rokem bojují nejen maminky o Rákosníčkovo hřiště, které vystaví společnosti Lidl. Z Českolipska jsou na výběr dvě místa, kde by hřiště mohlo vzniknout, a to v České Lípě nebo v Doksech. Cílem projektu Rákosníčkova hřiště je rozšířit možnosti, kde si děti mohou bezpečně hrát a tím podpořit aktivní trávení jejich volného času. Dětské hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem aktivní hraní, ale i klidovou zónu, kde je například zpevněná plocha pro kočárky. Veřejné hlasování odstartovalo a bude probíhat po celý únor. Jednotlivá místa mohou lidé podpořit na webu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

Útočník stupňoval agresi

Česká Lípa - Na agresivního muže, který se pohyboval u České spořitelny v Hrnčířské ulici v České Lípě, přivolala jedna z pracovnic hlídku městské policie. Už jen pouhá přítomnost mužů v uniformách rozčilovala agresora tak, že od vulgárních nadávek přešel rychle i k fyzickému útoku. „Napřed rozhazoval rukama, pak kopal a když neuspěl, snažil se do strážníků vrážet hlavou. Muž ovlivněný alkoholem, nebo jinými návykovými látkami odmítl i sdělit své jméno," popsala Eva Vlastníková, mluvčí městské policie. Následoval úder pěstí do obličeje jednoho ze strážníků. Ti útočníka zpacifikovali a v poutech jej předali Policii ČR. „Muž si již ve čtvrtek ve zkráceném přípravném řízení převzal záznam o podezření ze spáchání přečinů násilí proti úřední osobě a výtržnictví, za což mu nyní hrozí až čtyřletý pobyt za mřížemi," dodala Ivana Baláková, tisková mluvčí policie.

Ve Žďáru opravili kříž

Žďár u Doks - Pískovcový podstavec kříže v obci Žďár u Doks prošel obnovou. Na jeho opravu město Doksy poskytlo finanční podporu Spolku drobné památky severních Čech z České Lípy, který získal grant z Fondu kulturního dědictví Nadace VIA. Vojtěch Král z Oken sokl celkově očistil, opravil a z přírodního pískovce vytesal nový podstavec a hlavici. Podstavec byl znovu osazen kovovým křížem s korpusem Krista a do horního výklenku přibyl nový obrázek. Celkové náklady přesáhly 56 000 korun, dotace od Nadace VIA činila 36 507 korun. Doksy dofinancovaly rozdíl nákladů ve výši 20 000 korun.

Řidič srazil muže na přechodu

Česká Lípa - Se zraněním na hlavě a na noze skončil v nemocnici třicetiletý muž, kterého ve středu odpoledne srazilo auto na přechodu pro chodce v Dubické ulici v České Lípě. Osmnáctiletý řidič opelu, který mířil do centra, nedával příliš pozor na dění před sebou a muže na přechodu přehlédl a střetl se s ním. „Ani řidič ani chodec v té době nebyli pod vlivem alkoholu," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Paliva zdražují jen o haléře

Liberecký kraj - Ceny pohonných hmot v Libereckém kraji dál rostou, i když jen o haléře. Za litr nejprodávanějšího Naturalu 95 řidiči aktuálně platí v průměru po 31,15 Kč za litr, před týdnem byl o osm haléřů levnější. Ceny se drží pod celostátním průměrem. Nejlevnější paliva natankují motoristé na Českolipsku. Litr benzinu se tam prodává v průměru po 30,98 Kč, nafta je za 30,06 Kč.

Legendám nasázeli plných 28 gólů

Česká Lípa - Démoni Česká Lípa - Legends Liberec 28:4 (12:1). Střeleckou kanonádou českolipských Démonů skončil futsalový zápas prvního kola krajského Poháru FAČR. Českolipští v něm hostili tým s názvem Legends Liberec (účastníka okresního přeboru) a vůbec ho nešetřili, o čemž svědčí konečný výsledek. V dalším kole (semifinále) nastoupí prvoligový celek od řeky Ploučnice proti vítězi utkání Reas Česká Lípa (KP) Zlej Se(n) Liberec (2. liga). Tento zápas se odehraje v neděli 12. února od 19 hodin v českolipské sportovní hale.