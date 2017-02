KRÁTCE: V Mimoni vylepší koupaliště, záchranka dostane nová auta

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

HAMR NA JEZEŘE

Pes propadl mříží

Pozor na mříže chránící štolu na zřícenině hradu Děvín u Hamru na Jezeře. Štola slouží jako zimoviště netopýrů, proto ji drátěná mříž zakrývá. Ve středu ale skrz ni propadlo malé štěně, které pak museli z osmi metrové jámy vytáhnout až přivolaní hasiči z Liberce a České Lípy. Nebohé štěně vytáhli pomocí lezeckého vaku a předali majitelce. Protože je na dně štoly velký nános listí, neutrpěl pes při pádu žádné viditelné zranění. Hasiči tak před částečně sněhem zapadanou mříží varují všechny výletníky.

NEHODY

K požáru nedojeli. Hasiče zastavila nehoda

Trable na cestě k požáru měla v pátek dopoledne jednotka dobrovolných hasičů z Dobranova. Na silnici ze Zákup do České Lípy se jejich cisterna krátce před jedenáctou hodinou srazila s osobním vozem. „Jeho řidička reagovala na signalizaci hasičů a přibrzdila, aby jí vůz mohl předjet," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Na zpomalení nestihl řidič hasičského vozu zareagovat a do mercedesu před sebou narazil. „Při srážce utrpěla sedmašedesátiletá řidička osobního auta lehčí zranění, se kterým byla převezena do českolipské nemocnice," dodala Baláková. Nehoda na přibližně hodinu a půl zkomplikovala dopravu, kterou na místě řídili policisté.

Nezvládl vůz a těžce se zranil

S vážným poraněním nohy skončil v nemocnici devětadvacetiletý řidič peugeotu, který v neděli kolem čtvrté hodiny nad ránem projížděl od Obory na Bezděz. V mírné zatáčce neudržel vozidlo na silnici a smyk, do kterého se dostal, ho vyhodil mimo komunikaci, kde vozidlo narazilo do stromu. „Kromě otřesu mozku přitom utrpěl i těžké poranění nohy, se kterým ho zdravotníci záchranné služby převezli do liberecké nemocnice," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

MIMOŇ

V Mimoni vylepší koupaliště

Do úpravy koupaliště se chtějí letos pustit v Mimoni. V plánu je jeho vyčištění a odbahnění, ale také vyrovnání a zvýšení dna v centrální části novým pískem. To umožní snadnější vypouštění a čištění, od kterého se očekává zlepšení kvality vody. Práce by měly začít co nejdříve, aby koupaliště bylo připravené na letní sezonu. Proměnou projde i zázemí koupaliště. Objekt bývalé diskotéky, který město loni odkoupilo od soukromého vlastníka, chce upravit a pronajmout, aby byl během léta návštěvníkům k dispozici bufet. Vedle vznikne sociální zázemí pro koupaliště. Přístupné bude přímo z prostoru koupaliště stávajícím schodištěm, přes zadní terasu. Hygienické zařízení pro bufet povede přes terasu a nynější vstup do objektu. Uvnitř bude i jedno bezbariérové WC.

NOVOBORSKO

Stavba kanalizace v Janově pokračuje

Na přelomu ledna a února začali dělníci opět pracovat na rozestavěném úseku nové kanalizace v Janově. Zpráva se netýká rovněž pozastaveného budování stok ve Sloupu a Radvanci, kde se zadávající svazek obcí prozatím nedohodl s dodavatelem na konečné ceně. Mimo jiné se čeká na znalecké posudky.

Svazek obcí vyhlásil fotografickou soutěž

Lužické hory jsou hlavním tématem únorové fotografické soutěže, kterou vyhlásil Svazek obcí Novoborska a zapojit se do ní může kdokoliv. Fotografie mohou být různého žánru, mohou zachycovat momentky z přírody nebo z obcí, ale společným jmenovatelem by měly vždy zůstat Lužické hory a region Novoborska. Snímky mohou zájemci posílat do neděle 19. února na e-mailovou adresu kancelarsvazek@gmail.com. Po uzávěrce zveřejní svazek obcí došlé snímky na své facebookové stránce, kde proběhne jejich hodnocení. Ty nejlepší fotografie by měly reprezentovat Novoborsko na propagačních materiálech, které svazek obcí vydává.

ČESKÁ LÍPA

Knihovna půjčuje speciální kufříky na hraní i vzdělávání

Čtenáři Městské knihovny v České Lípě mohou využít služby zapůjčení tzv. tematických kufříků. Jedná se o kufříky se zábavně-vzdělávacím obsahem určené dětem a jejich rodičům či prarodičům. Každý kufřík je zaměřen na jedno určité téma a obsahuje kromě knih také didaktické pomůcky, hračky, společenské hry a CD, jenž jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí. V oddělení dětské literatury jsou na výběr kufříky stavitel, dinosauři, farma, police, záchranka a řada dalších. Každý si lze zapůjčit za vratnou zálohu 200 korun na celý měsíc. Službou chce knihovna dětem a celým rodinám nabídnout nový rozměr společných zážitků, od zábavy, hry, až po čtení a učení.

Studenti zažijí praxi u strážníků městské policie

Odbornou praxi absolvují u strážníků Městské policie Česká Lípa studentky a studenti 3. ročníku českolipské Euroškoly, kteří si vybrali obor bezpečnostní služby. Během praxe se seznámí s pracovištěm operačního střediska, s kamerovým systémem, s činností výjezdové hlídky a s prací na dětském dopravním hřišti. Městská policie v České Lípě spolupracuje i s dalšími školami, pravidelně například se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou ve Šluknově.

Farní charita ocenila své dobrovolníky

Oceněním „Dobrovolník roku" vyzdvihla Farní charita Česká Lípa obětavou práci svých pracovníků. Po prvním vítězi, Pavlu Žáčkovi, který v roce 2015 zasvětil svůj volný čas pomoci s organizací evropské dobrovolné služby v České Lípě, si cenu odnesly hned dvě ženy, Marcela Jeništová a Zuzana Černáková. Obě vítězky jsou v současné době již regulérní zaměstnankyně Farní charity Česká Lípa. „Jedna studentka, druhá nezaměstnaná, obě se poohlížely po pracovní příležitosti. Jako dobrovolnice začaly nezištně pomáhat v našich projektech. V okamžiku, kdy se uvolnila pracovní místa, neměli jsme důvod hledat jinde. Moc za děvčata děkuji," uvedla ředitelka organizace Eva Ortová.

Památkové péči pomohou dotace

Celý milion korun letos směřuje na obnovu památkově cenných objektů v centru České Lípy z dotačního programu pro oblast památkové péče. „Minulý rok jsme v této oblasti zaregistrovali větší zájem o dotace, navíc bereme v úvahu všeobecně zvýšené stavební náklady. Proto v letošním rozpočtu počítáme s jedním milionem korun, což je o padesát procent více než vloni," sdělil místostarosta města Juraj Raninec. Jak vysvětlil, uvedený dotační program je určen na opravu historických fasád, oken, dveří, mříží, střešních konstrukcí a krytin, vývěsních štítů či na restaurátorský a stavebně historický průzkum. Schválení finanční podpory, která činí maximálně 250 tisíc na jednotlivý případ, je v kompetenci městského zastupitelstva. Dotační program zastupitelé mají projednat na svém zasedání 15. února. Poté bude vyhlášen a podrobnosti zájemci najdou na webu města.

KRIMI

Recidivista zdevastoval interiér vozu, ve kterém přespal

V cizím automobilu na sídlišti Pískovec v Kamenickém Šenově přespal jednadvacetiletý mladík z Liberce. Bezohledně přitom zničil interiér. Ráno vandala, který již byl opakovaně souzen a ve vězení, zadrželi dva místní muži a předali policistům. Pachatel násilím a pod rouškou noci vnikl do vozu značky Volkswagen Jetta, kde vytrhal vypínače a zásuvky na přístrojové desce, poškodil páčky pod volantem. Strhal dokonce stropní čalounění, kterým se přikryl, aby mu nebyla zima. V noci se ještě neúspěšně dobýval do vedle stojícího vozidla značky BMW 320, u kterého zničil elektronicky ovládané vyhřívané zrcátko u řidiče a utrhl všechny tři stěrače.

Chtěl se najíst bez placení

Ovocný džus a dva donuty spořádal devětadvacetiletý muž z Liberce v českolipském Albertu. Poté prošel skrze pokladny bez placení. Jeho „útrata" dělala 42 korun. Pracovníci bezpečnostní agentury ho z prodejny nenechali odejít a zadrželi ho. „Přivolaní policisté ho prověřili a zjistili, že ho Okresní soud v Mladé Boleslavi za krádeže pravomocně odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou, která končí až v červenci roku 2017," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Není jistě bez zajímavosti ani to, že mu soud zakázal ze stejného důvodu pobyt na území Mladé Boleslavi a Příbrami. Za páteční nezaplacený "nákup" mu nově hrozí tříletý pobyt za mřížemi.

LIBERECKÝ KRAJ

Záchranka dostane nová auta

Čtyři nové vozy Škoda Yeti chce kraj koupit pro libereckou záchranku. Nové vozy systému Rendez-Vous, určené pro lékařský doprovod sanitek, poputují na základny v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Semilech. „Vozy budou vybaveny kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a přípravou pro montáž IT technologií," upřesnila mluvčí Krajského úřadu v Liberci Markéta Dědková. Na zakázku ve výši 4,48 milionu korun vypíše kraj výběrové řízení. Nákup vozidel kraj zdůvodnil potřebou obměny vozového parku. Většina provozovaných vozidel je podle radního pro zdravotnictví, Přemysla Sobotky, starší čtyř let a vzhledem k velkému nasazení je jejich obměna na místě.

Vyberte nejlepší památku roku

Liberecký kraj Zajímavé klání o titul Památka roku Libereckého kraje vstupuje do druhého ročníku. Jeho smyslem je ocenit zdařilé projekty obnovy nemovité kulturní památky na území celého regionu, poukázat na ojedinělé památky a jejich příkladné vlastníky. Čestný titul je spojen také s finanční odměnou. Do soutěže se mohou nominovat památky, jejichž obnova či zrestaurování byla ukončena v loňském roce. Přihlášky je možné zasílat od 10. března na Krajský úřad Libereckého kraje. První ročník vyhrála společnost FKP Frýdlant za obnovu hospodářského dvora v Černousích.