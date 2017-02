KRÁTCE: V Ralsku postaví nové centrum. Registrace na CCR je spuštěna

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

V Ralsku postaví KV Final nové vývojové centrum

Ralsko - Česká firma KV Final otevřela svůj závod v Ralsku v roce 2015. Nachází se v něm lisovna, svařovna a nástrojárna. Společnost chce od začátku přidat další samostatnou halu na zastavěné ploše 4124 metrů čtverečních. Má se v ní nacházet vývojové centrum. Odbor životního prostředí Libereckého kraje nyní rozhodl, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí. Přípravy stavby tedy mohou pokročit dál.

Registrace na City Cross Run je spuštěna

Česká Lípa - Organizátoři spustili registraci do druhého ročníku zážitkového běhu City Cross Run, který se letos v České Lípě uskuteční 30. září. Na start premiérového ročníku se loni postavilo téměř 500 běžců. I letos bude počet účastníků omezen. Na závodníky bude opět čekat šestnáctikilometrová trať se startem a cílem na náměstí T. G. Masaryka a také několik kratších tratí. Součástí akce bude i City Cross Walk, při kterém si účastníci projdou část trasy vycházkovým tempem. Zájemci se mohou registrovat již nyní, na webových stránkách závodu citycrossrun.cz/ceska-lipa, kde jsou již k dispozici propozice a další informace k závodu. Kromě České Lípy se City Cross Run poběží letos také v Praze, kde se závod koná 15. října.

Lípa Musica nabídne první prolog už v dubnu

Česká Lípa - Tři jarní prology chystají na letošní rok pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, jehož hlavní program proběhne tradičně na podzim. Dubnový minifestival nazvaný Jarní dialogy, který se uskuteční během víkendů od 9. do 23. dubna, vznikl při příležitosti 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji.

Zvracejícího strážníka si natáčel

Česká Lípa - Jednomu ze strážníků českolipské městské policie se přihodila nemilá věc. Během služby jej postihla akutní žaludeční nevolnost. Prvotní úlevu od nepříjemných pocitů zkusil vyhledat na čerstvém vzduchu. Jeho stavu to ovšem nijak výrazně nepomohlo a uniformovaný muž zákona počal zvracet. „Když zvedl hlavu, uviděl, jak jej z blízkého okna natáčí muž na svůj mobilní telefon. Děkujeme přihlížejícímu, že bez zbytečných otázek, zda může nějak pomoci, anebo zda strážník nepotřebuje přivolat lékaře, natočil zvracejícího muže v uniformě," uvedla mluvčí českolipské městské policie Eva Vlastníková, a ironicky dodala, že tyto obrázky snad budou příjemným zpestřením zimních večerů amatérského kameramana. Strážníkovi, který leží doma v horečkách, přejí jeho kolegové brzké uzdravení.

Dubá letos investuje do Slavie i silnic

Dubá - S téměř sedmatřiceti miliony korun bude letos hospodařit město Dubá. Zastupitelé schválili rozpočet se schodkem dvou milionů korun, který pokryjí finanční rezervy města. Na investiční akce letos v Dubé vyčlenili pět a půl milionu korun. Mezi nejvýznamnější investice bude patři další etapa rekonstrukce bývalého hotelu Slavie, pokračování oprav sklípků v Sadové ulici a projektové dokumentace na komunikace na sídlišti Výsluní a chodníky v Deštné. „Rozpočet počítá s dotací na mzdu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce a částkou 400 tisíc korun na obnovu městské památkové zóny. Ostatní transfery ze státního rozpočtu, případně z rozpočtu EU či kraje, budou doplňovány v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku," uvedla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Strážníci odklízeli torzo divočáka

Česká Lípa - Jednou z nepříjemných povinností městských strážníků v České Lípě je i odklízení takzvaných kadávérů neboli uhynulých zvířat. S jedním takovým případem se setkali v tomto týdnu, kdy osobní vlak dovláčel do České Lípy torzo mrtvého divočáka. „Přitom ke srážce se zvířetem došlo na úseku mezi Svorem a Novým Borem," uvádí mluvčí českolipské městské policie Eva Vlastníková. Na hlavním nádraží v České Lípě zbylou část těla vyprostili z podvozku hasiči. „Strážníci městské policie informovali mysliveckého hospodáře, pak zabalili torzo a umístili vak mimo místo, kde se pohybují cestující," dodává mluvčí.

Obchod otevřel po opravách

Česká Lípa - Přestavby a modernizace se dočkala prodejna Albert v Badějovské ulici v České Lípě, která je od středy opět otevřená. Prodejna prošla komplexní rekonstrukcí a nabízí tak zákazníkům hned několik novinek pro jejich pohodlnější nakupování. Moderní technologie navíc výrazně snižují spotřebu energie i celkovou uhlíkovou stopu prodejny. „Zákazníci mohou v prodejně využívat také komunitní nástěnku pro sdělování informací z jejich blízkého okolí," doplňuje Barbora Vanko, mluvčí řetězce Albert. Díky úspornosti a vzdušnosti interiéru se podle ní zákazníci rychle a snadno zorientují.

Ve Cvikově hořel sklep se dřevem

Liberecký kraj - K požáru venkovní kuchyně ve Vesci musely vyjet tři jednotky hasičů. „Požár zasáhl celý prostor s uskladněnými věcmi, jako byl zahradní nábytek, jízdní kola nebo potraviny," potvrdila mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová. Hasiči na likvidaci použili přenosné hasicí přístroje a vysokotlaký proud vody. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na ovládání mrazicího pultu. Škoda byla vyčíslena na 200 tisíc. Majitel se nejprve snažil uhasit oheň sám pomocí sněhu, ale popálil se a nadýchal zplodin hoření. K podobné události došlo ten samý den i ve Cvikově na Českolipsku, kde začal hořet sklepní prostor s uskladněným dřevem. Tentokrát byl na vině člověk. Podle Štrauchové byla totiž příčinou požáru nedbalost při kouření. „Výše škody způsobená požárem je v šetření, uchráněné hodnoty hasiči odhadují na 2,5 milionu," dodala mluvčí. Na místě musely zasahovat čtyři jednotky hasičů.

Nechali cennosti v autě

Pihel - Někteří řidiči jsou nepoučitelní. V autech nechávají cennosti, které často neujdou zraku zlodějů. Jeden takový případ nyní řeší policisté na Českolipsku. K vloupání do auta došlo v pátek přes poledne na parkovišti u restaurace v Pihelu, kde neznámý zloděj rozbil okno u octavie a sebral z ní kabelku. Ta samotná měla hodnotu 7000 korun a navíc skrývala další poklady. Zloděj v kabelce našel tablet v koženém obalu v hodnotě 15 000 korun. „Včetně rozbitého okénka se celková škoda vyšplhala na více než pětadvacet tisíc korun," doplnila mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Doksy vyhlásily fotografickou soutěž

Doksy - Města Doksy a Bad Muskau vyhlásila fotografickou soutěž na téma Pozvánka do mého kraje. Fotografové mají za úkol zachytit zajímavosti, jedinečnosti a atraktivity Doks a Máchova kraje a snímkem oslovit diváka natolik, aby zatoužil do kraje vyrazit a poznat ho.Fotografie mohou zájemci už nyní posílat na adresu akce@kulturadoksy.cz. Soutěž poběží až do listopadu a z vybraných snímků proběhne v letech 2018 a 2019 putovní výstava v Doksech a partnerském německém městě Bad Muskau. Soutěž je součástí česko-německého projektu, v jehož rámci Doksy získaly přes 40 milionů korun na opravu místního zámku.

Někteří se zbavují odpadů nevhodně

Česká Lípa - Českolipská městská policie se často zabývá prohřešky občanů města, kteří odkládají odpad způsobem, který není v souladu se zákonem. „Často jsme svědky toho, jak soused renovuje koupelnu nebo obměňuje starý nábytek. Vzniklý odpad či staré věci odloží pak ke kontejnerům, aniž by si uvědomil, že mu hrozí na místě v blokovém řízení pokuta do pěti tisíc korun a ve správním řízení dokonce 50 tisíc," uvádí mluvčí českolipské městské policie Eva Vlastníková s tím, že v případě opakování přestupku v jednom roce se hříšníkům může ještě více prodražit. Pro odpad který se nevejde do kontejneru, je určený sběrný dvůr. Dá se domluvit i s firmou zajišťující svoz, která za mírný poplatek odpad odebere. Po zadání adresy 1url.cz/Stlqh do internetového prohlížeče se můžete podívat na kamerový záznam, kde se podařilo strážníkům zachytit nevhodné nakládání s odpadem.

Zbyly peníze. I pro dětský domov

Česká Lípa - Nové střechy by se už brzy měl dočkat Dětský domov v České Lípě. Díky vyšším daňovým příjmům za loňský rok bude mít Liberecký kraj téměř 370 milionů na projekty, které nemohly být zahrnuty do návrhu rozpočtu kraje na letošní rok. A mezi nimi je i oprava střechy u českolipského dětského domova. Do resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu půjde dohromady přes 30 milionů korun. Nejvíce prostředků ale dostane resort dopravy, kde je potřeba 60 milionů korun na pokrytí navýšení mezd u řidičů v autobusové dopravě a dalších více než 116 milionů na celoplošné opravy silnic.

Profesionál ukázal žákům, co je basketbal

Kravaře - Významnou návštěvu uvítali v úterý 24. ledna na Základní škole v Kravařích. Přijel profesionální basketbalový trenér Petr Kropáček a s ním i jeho dvě talentované svěřenkyně. Stalo se tak v souvislosti se zřízením nového družstva přípravky. „Dětem ze 2. až 4. třídy předvedla děvčata velké množství cviků a herních možností, pan Kropáček vysvětlil, co vše tato hra obnáší že nejde pouze o tréninky, ale postupně i o zápasy a výlety do měst a míst, kam by se jinak děti třeba nepodívaly," říká ředitel kravařské školy Zdeněk Šmída s tím, že děkuje nejen nadšenému trenérovi, ale také starostovi obce Vítu Vomáčkovi za jeho podporu tohoto sportu ve škole. První trénink basketbalového oddílu proběhne ve škole příští úterý od 16.00, rovněž za účasti Petra Kropáčka.

Potvrdili své druhé místo

Česká Lípa - Dvě důležité výhry vybojovali druholigoví volejbalisté českolipské Lokomotivy v domácím dvojzápase nad pražskou TJ Praga. Obě utkání vyhráli poměrem 3:2 na sety (20, -22, -23, 30, 11; 13, -10, 27, -15, 13). Díky tomu zůstávají muži České Lípy v aktuální tabulce 2. ligy na druhém místě. V dalším programu soutěže (2. února) se Českolipští představí na palubovce rezervy VK Karlovarsko.

Petr Korp ovládl krajské přebory

Chrastava - Petr Korp z klubu TJ Jiskra Kamenický Šenov se stal celkovým vítězem krajského přeboru starších žáků a žákyň ve stolním tenise. Turnaj ve dvouhrách a čtyřhrách se uskutečnil v Chrastavě. Talentovaný kamenickošenovský hráč prošel ze základní skupiny do následného turnajového pavouka bez jediné porážky a na cestě do finále ho nedokázal nikdo zastavit. Nepodařilo se to ani Františku Puschovi (SKST Liberec), jenž ve finálovém boji prohrál 1:3. Petr Korp uspěl také ve čtyřhře, když společně se svým oddílovým kolegou Lukášem Jindrákem nepoznali přemožitele a ve finále porazili dvojici Tomáš Holík Jakub Štolfa (oba SKST Liberec) poměrem 3:1.

Futsalový pohár budou hrát tři týmy z regionu

Česká Lípa - Tři futsalová mužstva z našeho okresního města se přihlásila do letošního krajského Poháru FAČR Jsou to FC Démoni (1. liga), Reas (krajský přebor) a FT Jokers (okresní přebor). Fanoušci všech těchto klubů z České Lípy se už teď mohou těšit na první pohárové kolo, protože se v něm jejich miláčci představí na domácích palubovkách. Démoni 30. ledna v městské hale od 20.30 hodin hostí tým FC Legends Liberec. Poté 12. února (19.00) Reas vyzve liberecký Zlej se(n), aby celek FT Jokers 18. 2. (19, SH Nový Bor) přivítal Gazely Liberec.

Juniorky nedaly soupeřkám žádnou šanci

Česká Lípa - Vítězně vstoupily českolipské basketbalistky do letošního play-out 1. ligy juniorek. V domácí hale si poměrně hladce poradily s Lokomotivou Liberec 67:38 (9:9, 27:19, 47:28) a v tabulce skupiny B poskočily na první místo před druhý BSK Continental TJ Jičín, jenž má o jeden bod méně. Právě s tímto týmem se svěřenkyně trenéra Kamila Loňka utkají v nadcházejícím duelu (sobota 4. února v 16.30).

FC Nový Bor zdolal Mnichovo Hradiště

Nový Bor - Jediný gól padl ve druhém přípravném utkání divizních fotbalistů FC Nový Bor, kteří přivítali Mnichovohradišťský SK (KP Středočeského kraje). Postaral se o něj tři minuty před koncem Jan Broschinský, jenž proměnil penaltu. Tu naopak hosté chvíli předtím zahodili, když nastřelili břevno.

FC Nový Bor: Szabo - Devátý, Černý, Hauer, Vomáčka, Mach, Broschinský, Chmelík, Sluka, Pekař, Stromecký - Kubeš, Hoke. Trenér: Vladimír Jeníček.