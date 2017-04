KRÁTCE: Vězni mají nové automaty. Jezevec se zabydlel v pergole

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Věznice Stráž pod Ralskem vznikla v roce 1973 z původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů. Foto: archiv věznice

STRÁŽ POD RALSKEM

Vězni mají nové automaty

Ve věznici ve Stráži pod Ralskem mají odsouzení k dispozici nové telefonní automaty. Na telefonování však potřebují kredit, který jim mohou dobít příbuzní či známí.„K dobití kreditu vězněné osoby na telefonování musí zájemci znát číslo telefonního účtu vězně, který jim sdělí vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby," popsala Martina Krutinová, tisková mluvčí věznice ve Stráži pod Ralskem.

ZÁKUPY

Jezevec se zabydlel v pergole

Denně vyjíždějí k požárům či dopravním nehodám, ale čas od času potřebují pomoc hasičů také zvířata. Dobrovolná jednotka ze Zákup vyjížděla v sobotu dopoledne k záchraně jezevce do Mimoňské ulice. Zvíře objevily v pergole pod stoličkou dvě ženy z místního jezdeckého oddílu, a protože jezevec má pověst nevrlého tvora, který se snadno naštve a pak si troufne i na daleko většího soupeře, povolaly raději hasiče. Ti si se zvířetem snadno poradili, pomocí koštěte a šikovných rukou jej odchytli do pytle a pustili do volné přírody v prostoru Kamenického vrchu. Jak se jezevec dostal do samého centra města, zůstává záhadou. Do pergoly, kde se zabydlel, jej možná přilákala vůně grilu, který se zde rovněž nacházel.

NOVÝ BOR

Do kanalizace unikla nebezpečná látka

V Novém Boru v ulici Na Výsluní v pondělí unikla nebezpečná látka do kanalizace. „Prosíme obyvatele, aby si preventivně vyvětrali své domácnosti. V rámci prevence v těchto situacích platí i doporučení, aby při případných zdravotních problémech kontaktovali lékaře. Hasiči již kanalizaci propláchli a v současné době nehrozí žádné nebezpečí. Domácnosti, které hasiči nezastihli, najdou ve svých schránkách informační leták," upozornila tisková mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

STVOLÍNKY

Kominík z muže vylákal 45 tisíc korun

Zpronevěru, které se měl dopustit sedmatřicetiletý kominík ze Semilska, prověřují žandovští policisté. Trestní oznámení podal zákazník ze Stvolínek, kterého kominík navštívil loni v prosinci s tím, že zrovna jede kolem, a tak mu může při té příležitosti zkontrolovat komín. Revizi mu přitom dříve dělal vždy až v březnu. Majiteli domu poté doporučil komín vyfrézovat a vyčistit a za tímto účelem od něj na místě převzal hotovost 44 200 korun jako zálohu na materiál, který bude k opravě potřebovat. Od doby, co převzal peníze, se vymlouvá prostřednictvím sms zpráv a majiteli domu se vyhýbá. Tomu nezbylo nic jiného, než podat trestní oznámení, neboť se domnívá, že za ním kominík přijel jen proto, aby od něj podvodně získal peníze.

Ošetří další významné aleje

Další aleje na Českolipsku se dočkají revitalizace. Liberecký kraj už má schválené finanční prostředky z Operačního programu Životního prostředí na obnovu aleje z Kamenického Šenova na Slunečnou a zahájil přípravné práce na revitalizaci lipové aleje ve Stvolínkách. Už nyní probíhají práce na ošetření dvou stromořadí v regionu Lipové aleje Kalvárie ve Cvikově a také Zámecké lipové aleje ve Sloupu v Čechách. Tady by mělo být hotovo do konce října.

ČESKÁ LÍPA

Lenka Nová oslaví narozeniny také v Lípě

Dlouholetá zpěvačka skupiny Laura a její tygři Lenka Nová vydala nedávno nové sólové album Čtyřicítka a tento týden jej představí v České Lípě. Koncert v KD Crystal se koná v pátek 21. dubna od 19 hodin. Za aktuální album byla Nová letos nominována na ceny Anděl v kategorii zpěvačka roku. Její hudba je směsicí šansonu, alternativního popu a částečně také folku, s krásnými texty, skvělými hudebníky a zejména charizmatickou interpretací altového hlasu. Od roku 2008 úzce spolupracuje se skladatelem Michalem Horáčkem. Vstupné na páteční koncert je 200 korun. Vstupenky jsou k dostání v pokladně KD Crystal a na www.clvstupenka.cz.

Nepoctivce usvědčila kamera

Peněženku si neuhlídala pětašedesátiletá žena, která minulý týden nakupovala v prodejně v Okružní ulici v České Lípě. Peněženku si dala do košíku a až u pokladny zjistila, že zmizela. Z krádeže obvinila paní, která stála za ní. Ta ze sebe podezření setřásla tím, že za možnou pachatelku označila jinou ženu, která se pohybovala v blízkosti pokladen. Krádeže se ale nedopustila ani jedna. Záznamy z kamery ukázaly, co se před pokladnami doopravdy stalo. Při vykládání zboží z košíku oznamovatelce peněženka vypadla na zem, aniž by si toho všimla. Této situace využil muž, který stál rovněž ve frontě, peněženku nenápadně zvedl a strčil si ji do kapsy. Policisté už znají jeho jméno a připravují podklady pro trestní stíhání.

Projekt šikovné ruce je v plném proudu

Stará českolipská řemesla se stala námětem druhého ročníku projektu města Česká Lípa „Šikovné ruce aneb Řemesel se nebojíme". V březnu a dubnu děti z mateřských a základních škol tvoří výrobky, aby je v květnu mohly předvést světu na přehlídce v Kulturním domě Crystal, která bude přístupná také veřejnosti, a to od 3. do 31. května každý všední den od 14 do 18 hod. „Mottem letošní přehlídky jsou dobová řemesla. Dětem tím připomínáme 680. výročí první doložené písemné zmínky o existenci našeho města. Nyní už záleží na dětské fantazii, čím vším nás letos naši předškoláci a školáci překvapí," říká starostka České Lípy Romana Žatecká.

STRUŽNICE

Škola ve Stružnici zve k zápisu

Základní škola ve Stružnici pořádá v pátek 21. dubna zápis do 1. třídy, který se koná od 9 do 17 hodin. Škola nabízí individuální přístup, bohatou nabídku mimoškolních aktivit, ale také výuku genetickou metodou, rodinný kolektiv nebo příspěvky na žáka od obce ve výši až 2 500 ročně a základní pomůcky zdarma. „V letošním roce pravděpodobně otevřeme samostatný první ročník," říká ředitelka Lenka Kolstrunková.

MIMOŇ

Budou jednat znovu o obchvatu

Ve čtvrtek od 16:30 se sejdou zastupitelé města Mimoň na zasedání zastupitelstva, na které je připraveno celkem třicet bodů k řešení. Již tradičně bude projednávat i plánovaný obchvat městem Mimoň a plánované referendum kvůli přeložce silnice II/270 vnitřní průtah Mimoně. Diskutovat se bude také o úpravě areálu bývalého letního kina a zveřejněna bude zpráva o činnosti městské policie 2016. Ze zastupitelstva město vysílá záznam na webových stránkách města.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Děti kreslily svatou Zdislavu

Jablonné v Podještědí Celkem 212 výkresů z různých koutů Čech a Moravy se sešlo pořadatelům 2. ročníku výtvarné soutěže V srdci paní Zdislavy. Děti ve věku 5 až 15 let měly za úkol zpracovat téma Pohled na svatou Zdislavu jako uzdravovatelku nemocných. „Některé práce vytvořily i děti mladší, než bylo předepsáno, jiné práce zase byly skupinovým dílem více dětí," říká Markéta Váchalová Vojtíšková za ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí. Všechna díla se ovšem objeví na společné výstavě v ambitu kláštera v Jablonném. Vernisáž a vyhlášení vítězů se uskuteční 1. května, tedy v den zahájení poutní sezony a v den pouti dětí ke svaté Zdislavě.