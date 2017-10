KRÁTCE: Vzácnou relikvii ze Zákup ničí červotoč. Hasiči otevřou stanice

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

ZÁKUPY

Vzácnou relikvii ničí červotoč

Už 290 let je ozdobou děkanského kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech relikvie sv. Felixe, kterou z Říma přivezla tehdejší majitelka panství Anna Marie Františka Toskánská. Vzácná barokní památka je ale ve velmi špatném stavu. Je napadena červotočem a potřebuje urychlený restaurátorský zásah. Odhad rozpočtu činí 500 tisíc korun. Tato částka je ale pro farnost nedosažitelná. Přispívat tak mohou i další dárci, a to na transparentní účet 0997689339/0800.

ČESKÁ LÍPA

Cizinec zapomněl, kde bydlí

Hodně dlouze museli českolipští strážníci vysvětlovat opilému cizinci, kde bydlí. Obyvatelé jednoho domu na Špičáku jej nalezli u vchodu. Muž měl u sebe doklady, ze kterých vyplynulo, že skutečně má bydlet v domě. Když ale zvonili na uvedený byt, nikdo se neozýval. Hlídka získala od muže telefonní číslo jeho sestry, u níž měl bydliště. Od ní se dověděli, že bratr se odstěhoval na ubytovnu a ona sama je mimo město. Cizinec až po dlouhém rozhovoru pochopil, že musí na ubytovnu, kam se i přes svou opilost vypravil.

Klavírní virtuóz dorazí do Lípy

Světový pianista Florian Hoefner dorazí se svým kvartetem ve čtvrtek do České Lípy. Jazzman, o němž se deník New York Times vyjádřil jako o virtuózovi, vystoupí od 20.00 hodin v klubu U bílýho černocha. Poslední Hoefnerovo album Luminosity sklidilo velkou chválu u odborné veřejnosti, prestižní magazín Allmusic mu udělil čtyři z pěti hvězd. Hoefner je původně Němec, dlouhodobně pobývá v USA a Kanadě. Nyní vyjel na turné, jehož nenadálou zastávkou se stala i Česká Lípa.

Přibyla stanoviště na sběr elektrospotřebičů

Vzhledem k dobré zkušenosti s kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie, které jsou v České Lípě umístěny na pěti místech, se město rozhodlo využít bezplatné nabídky společnosti Asekol na poskytnutí dalších sedmi kusů kontejnerů. Nové kontejnery se nachází u křižovatky ulic U Nemocnice x Jana Wericha, v Okružní ulici proti Tipsportu, proti bývalému Fassaxu, v ulici Českých bratří u garáží nad restaurací a kuželkárnou, v křižovatce ulic 5. května a Škrétova, u bývalého celního úřadu.

V azylovém domě se už chystají na Vánoce

Už během letních prázdnin se v českolipském azylovém domě scházely ženy, aby se společně pustily do výroby náušnic pro připravované vánoční trhy Farní charity Česká Lípa. Komponenty jako korálky či háčky dodali sponzoři. „Stačilo jen trochu fantazie a šikovnosti a během chvíle byly první šperky na světě. Zatím je jich připraveno kolem padesáti párů a klientky se chystají vyrobit pro každý z nich ozdobnou krabičku. Klientky však na vánoční trhy zdaleka nepřipravují jen náušnice. S pracovnicemi azylového domu se už domluvily na výrobě vonných srdíček, lucerniček, svíček či háčkovaných andílků,“ popsala řekla ředitelka Farní charity Eva Ortová.

KRIMI

Přistižena dvakrát v jednom dni

Bez povolení řídit a pod vlivem drog se vydala čtyřiadvacetiletá řidička z Českolipska na silnice dokonce dvakrát. Poprvé jí policejní hlídka zastavila hodinu po půlnoci v centru Nového Boru. Po testu na návykové látky, který měl pozitivní výsledek jí policisté zakázali řídit. Tentýž den, ale o hodinu později jí na stejném místě zastavili policisté znovu. Žena je podezřelá ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což jí hrozí dva roky vězení.

STRÁŽ POD RALSKEM

Vězni předali včelstvo dětem

Odsouzení z věznice ve Stráži pod Ralskem se více jak rok starají o čtyři včelí úly. Dřevěné úly navíc sami vyrábí. V pátek odpoledne svůj um také zužitkovali. Vězni předali včelí úly, které vyrobili pro děti z včelařského kroužku ze Základní školy v Zákupech. O včely se stará celkem dvanáct vězňů v rámci vzdělávání.

BEZDĚZ

Sběratelskou vstupenku už vydává i Bezděz

Hrad Bezděz se připojil k památkám, které již vydávají nové sběratelské vstupenky. V Libereckém kraji se s novou edicí vstupenek setkají návštěvníci již také na Grabštejně, Hrubém Rohozci, Troskách a Zákupech. Na Sychrově, Lemberku a Frýdlantu se zatím vydávají vstupenky ze zásob, ale nové jsou již natištěny. Novinku v podobě vstupenek s historickými podobami hradů a zámků připravil Národní památkový ústav (NPÚ) během letošní sezony nejen pro sběratele. Cestovatelský deník, do kterého bude možné vstupenky sbírat, vydá ústav během příštího roku.

Z REGIONU

Hasiči otevřou dveře stanic

Dny otevřených dveří chystají na tento pátek 13. října profesionální hasiči v Libereckém kraji. Návštěvníkům se otevřou stanice v České Lípě, Jablonném v Podještědí, Liberci, Jablonci, Semilech, Turnově i Jilemnici. V dopoledních hodinách hasiči připraví program dětem ze základních a mateřských škol. Především přivítají vítěze výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Hasičský záchranný sbor LK. Děti z prvních a druhých tříd měly za úkol namalovat nejrůznější mimořádné události, při nichž pomáhají hasiči. Krásných obrázků se sešlo opravdu nespočet a hasiči proto děti odmění nejen prohlídkou stanic, drobnými dárky, ale i čtením ze své knížky Hasičských pohádek. Odpoledne budou hasičské stanice otevřené široké veřejnosti. Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí hasičů i veškerou techniku. V České Lípě a Jablonném budou stanice otevřené od 12.00 do 16.00 hodin.

Nezaměstnanost opět klesla

Podle statistik Úřadu práce klesla v září nezaměstnanost na Českolipsku na 2,8 %. Bez práce bylo na konci září 2 310 lidí, což je o 81 méně něž na konci srpna. Počet volných pracovních míst se meziměsíčně zvýšil o 73.

Nový dotační program pro školy

Nový dotační program s názvem Poznáváme kulturu vyhlásil Liberecký kraj. Žádosti o příspěvek na kulturní aktivity základních škol přijímá kraj od 2. října. Liberecký kraj přispěje úspěšnému žadateli nejvýše 70 % na projekt, a to maximálně částkou 15 000 korun. Celkem je vyčleněno 650.000 korun a příjem žádostí bude probíhat průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. dubna 2018. Snahou je vzbudit zájem u žáků základních a středních škol o regionální kulturu, prohloubit jejich dosavadní znalosti a dovednosti.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

V městě řádí vandalové

V Jablonném se vedení města snažilo zlepšit informační systém, to si ale nepřáli místní vandalové. „Za přibližně sto padesát tisíc korun jsme rozšířili informační systém, který slouží k lepší orientaci návštěvníkům našeho města. Ten se ale bohužel stává terčem vandalů,“ popsal starosta Jablonného Jiří Rýdl. Na vandaly se zaměří městská policie.

KAMENICKÝ ŠENOV

V kině budou mít filmový festival

I přesto, že dlouhé roky kino Hvězda v Kamenickém Šenově nefungovalo, v posledním roce se vedení města snaží kino oživit. Na listopad je připraven filmový festival, během kterého například zavítá do Šenova se svou besedou pro diváky i herec ze série filmů o básnících Pavel Kříž. I během října kino nespí. Dámy si přijdou na své ve čtvrtek 19. října, kdy je na programu český film Všechno nebo nic. V ceně vstupného bude tento večer i welcome drink.