KRÁTCE: Z domu zmizely starožitnosti. V Jablonném začala oprava silnice

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Začíná kompletní rekonstrukce silnice

Ve čtvrtek začala rekonstrukce průjezdu Jablonným v Podještědí. Stavební práce na silnici II/270 si vyžádají po většinu času úplné uzavírky. Řidiči a místní proto musí počítat s omezením. Stavba se dotkne rovněž autobusové dopravy. Jezdit se bude po značených objízdných trasách. Kvůli uzavírce ulice Zdislavy z Lemberka bude pro autobusovou dopravu platit od čtvrtka až do 30. listopadu výlukový jízdní řád, budou vynechány zastávky Zdislavy z Lemberka a Škola. Všechny spoje, které jedou pouze do nebo z Jablonného, budou ukončeny u železniční stanice. Celkové náklady na opravy silnice přesáhnou 43 milionů korun, částkou 13 milionů se na akci podílí Město Jablonné v Podještědí.

HORNÍ POLICE

Z rodinného domu zmizely starožitnosti

Ani několik zabezpečených dveří nezabránilo neznámému pachateli v tom, aby si odnesl z rodinného domu v Horní Polici pro majitele velmi cenné věci. Cenné nikoliv pro jejich hodnotu, avšak z důvodu citového vztahu samotného majitele k nim, neboť se jednalo o starožitnosti. K vloupání do rodinného domu došlo v době od 20. srpna do 8. září. Zloděj prohledal několik místností a z domu odcházel se zajímavými kousky. Odnesl si starožitný obraz, majitele domu připravil i o šavli z 19. století a další historické zbraně, a způsobil mu tak škodu za bezmála 19 tisíc korun. „Po pachateli, kterému v případě dopadení hrozí až tříletý trest, ale i ukradených starožitnostech nyní pátrají policisté ze Žandova,“ uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

NOVÝ BOR

Kino uvede nejlepší animované filmy

Ve čtvrtek 21. září mohou návštěvníci novoborského kina zhlédnout nejlepší krátké animované filmy ve střední Evropě pod názvem Zkrátka kraťas. Výběr nejzajímavějších současných krátkých animovaných filmů nadějných mladých filmařů ze zemí střední a východní Evropy zahrnuje abstraktní experiment i černou komedii Happy End z užšího výběru na Oscara. O tom, že animace není jen pro děti, se můžete přesvědčit hned v několika krátkých filmech.

ČESKÁ LÍPA

V hospodě trénují své znalosti

Pondělní večery plné napětí znovu začaly v Kozlovně Skleník na Slovance v České Lípě. Celkem jedenáct týmů se zde utkalo na kvízu u piva, který nese název PubQuiz. Přesto, že se sešlo zhruba 80 lidí, jsou stále volná místa. Možnost procvičit si znalosti v nejrůznějších oborech se nabízí vždy v pondělí od 19.00 hodin.

STRÁŽ POD RALSKEM

Věznice měla zahraniční návštěvu

Do věznice ve Stráži pod Ralskem přijela začátkem měsíce návštěva ze Slovenska a Polska. „Jednalo se o setkání konané v rámci dlouhodobé spolupráce mezi Věznicemi Zareba, Hrnčiarovce nad Parnou a naší věznicí. Při setkání došlo k výměně pracovních zkušeností a zároveň ke sportovnímu utkání,“ popsala mluvčí věznice ve Stráži Martina Krutinová. Zaměstnanci zmiňovaných věznic se v rámci návštěvy zaměřili také na projednávání otázek, které se týkají především zajištění bezpečnosti v jednotlivých věznicích, zajištění výkonu trestu odsouzených, ale i zaměstnávání odsouzených osob.

Z REGIONU

Od silnic zmizely dopravní značky

Dva případy krádeží dopravních značek s příslušenstvím vyšetřují policisté na Českolipsku. Zloději řádili mezi Pertolticemi pod Ralskem a Velkým Grunovem, odkud na přelomu srpna a září zmizely tři sestavy značek na kovových stojanech s gumovými podstavci. K dalšímu případu došlo ve stejné době v Luhově, kde probíhala oprava propusti. Odtud někdo ukradl čtyři kusy kovových silničních zábran a dvě značky s podstavci. „Celková škoda činí 23 tisíc korun. Za krádež pachateli v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta,“ doplnil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Hasiči měli namáhavý víkend

Hasiči v Libereckém kraji zaznamenali od pátku do neděle na dvacet událostí. Likvidovali následky dopravních nehod například ve Frýdlantu, Horní Branné, Liberci, Oldřichově v Hájích či v České Lípě. V pátek museli zasahovat například u dopravní nehody osobního automobilu a autobusu MHD v ulici Hlávkova v Liberci. „V autobuse v době nehody cestovalo 25 osob. Nikdo z cestujících nebyl zraněn,“ popsala mluvčí hasičů Pavlína Bílková. V sobotu vyjížděli k havárii motocyklu v Oldřichově v Hájích. „Na místo nehody vyjely jednotky z Raspenavy a Liberce. Motocykl se nacházel mimo vozovku a jeho řidič byl v bezvědomí. Hasiči okamžitě poskytli první pomoc a následně předali zraněného do rukou záchranářů. I přes rychlou reakci všech složek IZS se motorkáře nepodařilo zachránit,“ dodala Bílková.

O víkendu se částečně uzavře liberecký tunel

Kontrola a případná údržba libereckého tunelu o nadcházejícím víkendu omezí dopravu. Podle zákona musí takovou kontrolou projít tunel každé čtyři roky. Uzavřen bude vždy pouze jeden z tubusů. Komplikace potrvají od 22. září 20 hodin do 25. září 3 hodin ráno. Od 22. 9. večer až do půlnoci 23. 9. bude úplně uzavřen tubus ve směru na Turnov, od půlnoci 24. 9. až do třetí hodiny ranní 25. 9. bude uzavřen průjezd ve směru na Děčín.

Se sirupy vyhráli nejlepší biopotravinu

Nejlepším výrobkem roku Libereckého kraje je Kitl Syrob Malinový s dužninou. Kitl Smrkáček pak je Biopotravinou roku. Rozhodla o tom porota soutěže. Kitl Syrob Malinový s dužninou zvítězil ve své kategorii nealkoholických nápojů a stal se i celkovým vítězem letošního ročníku. Pořadatele zaujala jeho jedinečná ovocná vůně a typická chuť domácí malinové šťávy. Kitl uspěl i v kategorii Biopotravina roku. První místo zde získal Kitl Smrkáček, BIO sirup vyrobený z mladých smrkových výhonků. V celkovém žebříčku se pak Smrkáček umístil mezi téměř 80 konkurenty z celého kraje na třetím místě. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bylo součástí 15. krajských dožínkových slavností, které proběhly na Sychrově.

SPORT

Hokejový týden podpoří olympijský vítěz Procházka

Děti z Českolipska budou mít v pátek jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Hokejový klub Česká Lípa ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pořádá na zimním stadiónu v České Lípě akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy. Hostem pátečního odpoledne bude olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná podruhé po celé České republice a celkově už potřetí. V České Lípě akce začíná 22. září od 15:45 hodin.

Šinerová bude reprezentovat v Plzni

Adéla Šinerová z Karate klub Sport Relax bude na konci září hájit barvy Českolipska za výběr reprezentace na Euro Grand Prix Plzeň. „Jedná se o start před mistrovstvím světa WKF v Tenerife. V Plzni bude Adéla startovat za dorostenky, což je kategorie, v níž bude bojovat i na světovém šampionátu, a dvojí start využije za juniorky,“ říká trenér Pavel Znamenáček. Do Plzně se chystá i Barbora Znamenáčková, která bojuje v juniorkách a kategorii U21. „Oběma držíme palce,“ dodává trenér.