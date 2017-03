KRÁTCE: Zloděj se vloudil mezi filmaře. Chirurgie funguje bez omezení

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

STVOLÍNKY

Zloděj se vloudil mezi filmaře

O potápěčskou kombinézu přišel v sobotu ve Stvolínkách čtyřicetiletý muž, který připravoval zázemí pro natáčení pohádky o vodníkovi u Dolanského rybníku. Když měl potápěč kolem čtvrt na pět odpoledne hotovo, vylezl z vody a svůj potápěčský oblek si nechal odkapat na zábradlí na hrázi rybníku. Protože tu bylo v tu dobu stále hodně lidí od filmu, vzdálil se asi na 45 minut od hráze, a předpokládal, že mu zde oblek nikdo neukradne. Mýlil se. V 17 hodin už ho tu nenašel. Jedná se o potapěčskou kombinézu sytě červené barvy s černými chrániči, opatřenou tmavě zelenými holinkami. Na zádech má nápis RESCUE a majitel si ji cení na 30 000 korun. Pokud se policistům podaří krádež objasnit a zloděje obleku vypátrat, může ho soud poslat až na dva roky do vězení.

ČESKÁ LÍPA

Chirurgie funguje bez omezení

Ve čtvrtek obnovila českolipská Nemocnice s poliklinikou (NsP) plánované chirurgické výkony, které musela v únoru zastavit kvůli nedostatku personálu na oddělení chirurgie. Do jeho čela dnes nastupuje nový primář Tomáš Verner, další tři chirurgové stáhli své avizované výpovědi a na oddělení zůstávají i nadále pracovat. V České Lípě tak budou opět prováděny akutní i plánované operace, v provozu budou také veškeré poradny. „Oddělení bude od tohoto data navíc fungovat ve zvýšené kvalitě, nový primář nám přináší možnosti nové operativy, zejména co se týče laparoskopických operací," shrnuje ředitel pro zdravotní obory NsP Lubor Picmaus.

Asistovali u odebrání dětí

Městská policie v České Lípě spolupracuje s celou řadou jiných institucích. V loňském roce zaznamenaly statistiky celkem 353 takových případů. Jde o situace náročné na psychiku nejen přítomných, ale vyrovnávat se s tím musí i strážníci. V posledním takovém případě šlo o spolupráci městské policie s Okresním soudem v České Lípě, kdy soudkyně rozhodla o odebrání sedmi dětí ve věku od půl roku do 17 let. „Děti byly nemocné a dlouhodobě zanedbané. Na místě byli členové justiční stráže a čekala se také přítomnost velmi agresivního otce. Proto městská policie vyhověla žádosti okresního soudu a tohoto aktu se účastnila," uvedla Eva Vlastníková, tisková mluvčí městské policie.

Nová výstava je poctou

Dialog o České Lípě, to je nová výstava, kterou připravilo Vlastivědné museum a galerie v České Lípě. A je další v řadě muzejních akcí hledajících odpověď na otázku, jaká je Česká Lípa, co minulost přinesla a čas zase odnesl. Jakou má dějinnou tvář a zda není jen tuctovým sídelním městem. Inspirací a částečně průvodcem je kniha Zdeňka Pokorného: O České Lípě důvěrné, která je vyznáním, kritickým zamyšlením a klade otázky o minulosti a přítomnosti. Snímky klasické i nové a různá poznání vedou návštěvníka k přemýšlení o prostředí, v němž vyrostly už nesčetné generace. Muzeum tuto výstavu uvádí k poctě 85. narozenin Zdeňka Pokorného, čestného občana města a bývalého českolipského starosty. Široká veřejnost si výstavu může v budově muzea prohlédnout až do 17. dubna.

Uctili památku prezidenta Masaryka

Slavnostní shromáždění, doprovázené státní hymnou a lidovými písněmi v podání pedagogů ze Základní umělecké školy, proběhlo v úterý u busty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Na českolipském hlavním náměstí, které nese jméno významného státníka, se při příležitosti výročí Masarykových narozenin koná podobné setkání každoročně. „Prezident osvoboditel" přišel na svět přesně před 167 lety. Starostka České Lípy Romana Žatecká občany během svého proslovu vyzvala, aby se před bustou T. G. M. zastavili nejenom 7. března, ale pokaždé, když jdou kolem. „Já osobně tudy chodím dennodenně, každý den beru za kliku této historické budovy a každý den se sama sebe ptám, zda můj směr je ten správný. Jeho správnost vidím hlavně v tom, že v duchu masarykovského realizmu budeme dál věci veřejné posouvat cílevědomě kupředu," řekla mimo jiné Žatecká.

Rekonstrukce chodníku bude pokračovat před Unionkou

Na již dokončenou rekonstrukci v Sokolské ulici v České Lípě naváže radnice s opravou chodníku před kavárnou Union. Na konci této ulice bude v rámci chystaných stavebních úprav řešeno celé nároží této ulice. Cílem je, aby propojení Sokolské a Erbenovy ulice do budoucna lépe fungovalo a zmizel odtud nevzhledný prostor, kde je dnes více betonu než zeleně. Zároveň se bude rekonstruovat vodovodní přípojka, kterou v prostoru autobusové zastávky plánují vodaři. „Jde nám o to, aby se nově upravený chodník včetně zastávky nemusel znovu rozkopávat, a proto jsme se rozhodli plánované práce načasovat ve spolupráci s vodaři," vysvětlila Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic.

Opilý bezdomovec se strážníkům vymočil v autě

Bez jedné setinky tři promile alkoholu v dechu měl čtyřiadvacetiletý muž, který se povaloval na lavičce autobusové zastávky v České Lípě i s dopitou dvoulitrovkou od vína. Strážníci městské policie poznali místního bezdomovce, kterého probudili a chtěli z místa vykázat. To se ukázalo jako nedosažitelný cíl. Muž byl tak opilý, že nedokázal stát na vlastních nohách. „Po prohlídce v nemocnici rozhodla lékařka, že muž se musí detoxikovat v záchytné stanici v Liberci, kam ho strážníci převezli," uvedla mluvčí českolipské Městské policie Eva Vlastníková. Strážníci na pasažéra vzpomínali ještě dva dny, protože až ve všední den má otevřeno specializovaná firma, která vyčistila vůz. Muž se nejprve snažil hlavou tlouct o sloupek v autě, když mu hlídka nasadila pouta, alespoň se na zadní sedačce vymočil. Nepomohla ani speciální savá podložka, a tak auto před odborným čištěním nejprve prošlo dezinfekcí.

MIMOŇ

Město rozšířilo kamerový systém

V loňském roce podalo město Mimoň žádost o dotaci z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rozšíření městského kamerového a dohlížejícího systému. Jednalo se o první rozšiřující etapu, při které se instalovaly dva kamerové body, které nahradily staré kamery na náměstí 1. máje a na náměstí ČSA. Celkové náklady činily 417 tisíc korun, dotace činila 350 tisíc korun. „Z hodnocení policie ČR vyplývá, že městský kamerový systém je významným prvkem, který předchází kriminalitě a současně pomáhá i při řešení trestních a deliktních činů. Na tento rok tedy město Mimoň plánuje městský kamerový systém rozšířit o další dvě kamery, na který bude znovu žádat o dotace," uvedl Miroslav Řepka z odboru rozvoje města Mimoň.

OKNA

Konec poruch. Dočkají se nového vodovodu

Poruchový vodovod bude v Oknech již brzy minulostí. Severočeská vodárenská společnost (SVS) tento týden zahájí rekonstrukci nevyhovujících vodovodních řadů v celkové délce přes 2,3 kilometru, na které je připojeno zhruba 200 obyvatel Oken. „Řady z roku 1975 jsou již zastaralé a navíc z nevyhovujícího materiálu. Vzhledem k desítkám opakovaných poruch vodovodu si obyvatelé stěžují na přerušované dodávky pitné vody, proto SVS rozhodla o jeho výměně," uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík. Vzhledem k tomu, že značná část trasy vede po soukromých pozemcích, přes komunikace ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a v jednom místě zasahuje do ochranného pásma dráhy, bude probíhat bezvýkopovou metodou. Hotovo by mělo být do začátku srpna.

DUBÁ

Probíhá humanitární sbírka oblečení

Diakonie Broumov společně se sociálním družstvem a městem Dubá vyhlásili na čtvrtek 9. března a pátek 10. března humanitární sbírku. Zájemci mohou přinést zimní i letní oblečení, a to dámské a pánské, lůžkoviny, prostěradla a ručníky, domácí potřeby, obuv, hračky nebo například knihy. Každý, kdo chce pomoci, může tyto věci donést ve čtvrtek či v pátek v čase od 8:00 do 15:00 do přízemí městského úřadu v Dubé. Vše by mělo být při předání zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic.

HORNÍ LIBCHAVA

Vítání jara odstartuje sezonu na zámku

Zámek Horní Libchava poprvé v letošním roce slavnostně otevře své brány v sobotu 18. března při akci pro rodiny s dětmi „Vítání jara". Od 13 do 17 hodin budou v zámku probíhat veselé a oblíbené prohlídky s princeznou. V 15:15 začne ve vytopeném Ogohbaru předpohádka a pohádka s názvem: „Jak jaro přišlo na poslední chvíli." Mimo program bude pro děti v zámku přichystána vytopená dětská dílna včetně malování na obličej. Po celý den bude pro návštěvníky nealkoholické pití zdarma. Dále bude poprvé během akce otevřena půjčovna dětských kostýmů. V 16:15 začne u zámku průvod Vynášení Morany, pořádaný ZŠ a MŠ Horní Libchava a obcí Horní Libchava, zakončený soutěžemi pro děti.

LIBERECKÝ KRAJ

Kdo půjde ve stopách Prysku? Vesnice roku opět začala

Úterní jarní Den malých obcí byl tradičně ve znamení zahájení nového ročníku oblíbené soutěže Vesnice roku. Obce z celé České republiky mohou o titul soutěžit již po třiadvacáté. Vesnicí roku pro Liberecký kraj se v loňském roce stal Prysk na Českolipsku, který v celorepublikovém kole skončil na druhém místě. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Ubylo lidí s respiračními nemocemi

Nemocnost v Libereckém kraji v minulém týdnu opět poklesla. Na 100 000 obyvatel připadá 1 122 lidí s akutními respiračními nemocemi, což je o 7,6 procenta méně než před týdnem. Informovala o tom mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová. Nemocnost v kraji je pod celorepublikovým průměrem, který je 1 153 případů na 100 000 obyvatel. Za poslední týden nemocnost v Libereckém kraji stoupla pouze na Jablonecku, a to o 21,8 procenta na 1 326 nemocných. „To je nejvíc případů v celém kraji," uvedla Balašová. Nejvíce nemocných v kraji je mezi dětmi do pěti let.

Kraj opět podporuje hospodaření v lesích

Ochrana lesů proti hmyzím škůdcům, prořezávky lesních porostů, oplocení a nátěry mladých stromků i další prevence proti škodám způsobeným zvěří. To jsou nejdůležitější aktivity, které letos podporuje Liberecký kraj prostřednictvím svého Lesnického fondu. Žadatelé si mezi sebou rozdělí 5,5 milionu korun. „Právě vyhlašovaný dotační program Podpora hospodaření v lesích zahrnuje činnosti, které odborní lesní hospodáři považují za prioritní. Do podmínek programu jsme zapracovali výsledky ankety, která proběhla loni v září. Lesní hospodáři pracují v terénu a jasně vidí, co naše lesy nejvíce potřebují," říká Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Příjem žádostí bude probíhat od 1. dubna do 31. prosince 2017.