KRÁTCE: Zloděj si přišel pro parohy. Majetkový vstup do nemocnice odložili

Českolipský deník.Foto: Deník

KRIMI

Valentýnský dárek ji přišel draho

Opravdu drze se na svátek zamilovaných zachoval zatím neznámý pachatel k třiasedmdesátileté ženě. Když v úterý seděla před obchodním domem v centru České Lípy, přišel k ní mladý muž a do tašky jí vhodil krabičku s vysvětlením, že je to od něj dárek k svatému Valentýnovi. Na pohled bylo zřejmé, že se jedná o dámskou toaletní vodu. Žena ani nevěděla, co na to říct. Muž to zato věděl velmi dobře a ženu požádal, zda by mu mohla něčím přispět na jídlo. Rozhodla se mu dát sto korun, ale protože měla u sebe nejmenší bankovku nominální hodnoty 200 korun, řekla mu, ať jí jednu stokorunu vrátí. S tím souhlasil, bankovku si od ní vzal, ale nevrátil jí nic. Navíc jí z otevřené peněženky sebral dalších 500 korun a utekl. Policisté po pachateli pátrají.

Zloděj si přišel pro parohy

Mezi úterním a čtvrtečním odpolednem vnikl zatím neznámý zloděj na soukromý pozemek v zahrádkářské kolonii v Jablonném v Podještědí, aby odtud odcizil sbírku paroží. „Pachatele nezastavilo ani oplocení, kterým je zahrada obehnána, a ani zamčená brána. Nezvaný návštěvník zde odcizil ze zahradního altánu celkem dvacet kusů srnčích trofejí a jednu lebku s parožím jelena, které letní sídlo zdobily," popsala Ivana Baláková, mluvčí českolipské policie. Vyšetřovatelé se domnívají, že zloděj měl předem vytipované, pro co si jde. Majiteli způsobil škodu ve výši 12 000 korun. Po odcizených trofejích nyní pátrají místní policisté.

ČESKÁ LÍPA

Majetkový vstup do nemocnice odložili

Až na březnovém zasedání proberou zastupitelé České Lípy majetkový vstup města do českolipské Nemocnice s poliklinikou (NsP), kterou vlastní kraj. Na středečním jednání zastupitelé bod po dlouhé debatě přesunuli. Kraj už loni v červnu České Lípě nabídl podíl ve výši 49 %. Zastupitelé poté schválili zájem o majetkový vstup do NsP a radnice zjišťovala názor občanů ve veřejné anketě. Většina respondentů byla pro spoluvlastnictví nemocnice, dvě třetiny z hlasujících by však souhlasily spíše se získáním většinového podílu. Tématu se budou zastupitelé věnovat 2. března.

Bezdomovci mají hlad

Obchodníci nesmí prodávat potraviny, které mají prošlé datum použitelnosti. A právě tyto potraviny si minulý týden vyhlédla skupina bezdomovců u jednoho z českolipských supermarketů. Přestože kontejner s prošlým zbožím je v ohrazeném areálu, díra v plotě zajistila přístup ke zdroji kalorií. Noční hlídka strážníků městské policie při své činnosti vstup do areálu objevila a s ním také skupinku bezdomovců. U hromady jídla se snažili načerpat co nejvíc energie, takže ani přítomnost mužů zákona je neodvedla od cíle naplnit si žaludek. Bezdomovci pomalu, leč jistě uposlechli výzvu, aby postupně opouštěli areál. Nicméně do poslední chvíle konzumovali, co mohli.

Město přispělo na provoz kina

O finanční příspěvek zažádal město provozovatel kina Crystal v České Lípě. Zastupitelé na středečním zasedání tuto žádost schválili. Na kino v podobě individuální dotace půjde z městského rozpočtu celkem 300 tisíc korun. Dotaci provozovatel využije na celoroční provoz kina, do kterého v loňském roce dorazilo 51 118 diváků, je to o deset tisíc více než v roce předcházejícím. Návštěvníci místního kina si v poslední době pochvalují především lepší služby, například rozšíření sortimentu u občerstvení. Nově si u filmových novinek mohou vychutnat čerstvě udělaný popcorn.

Centrum tisku zahájilo sezonu

Zkusit si, jak se potiskují látky, a zároveň se seznámit s historií potiskování textilu na Českolipsku mohou lidé už sedmou sezonu v unikátním Centru textilního tisku v České Lípě. Po zimní pauze se ve čtvrtek opět otevřelo veřejnosti. První akcí letošní sezony bude ve středu 22. února vernisáž výstavy obrazů a benátských karnevalových masek od Josefa Kocourka. Součástí vernisáže bude také promenáda kostýmů a masek ze slavného festivalu a hudební vystoupení žáků ZUŠ Česká Lípa.

NOVÝ BOR

Básník J. J. Kalina má své následovníky

Přes osmdesát prací se sešlo pořadatelům literární soutěže, kterou k loňskému 200. výročí narození novoborského rodáka a básníka J. J. Kaliny vyhlásilo město Nový Bor a místní sklářská VOŠS a SŠ. „Mladí básníci ve věku od 15 do 30 let zaslali celkem 81 příspěvků. Naši školu v této soutěži reprezentuje studentka 4. ročníku gymnázia Eliška Bačkovská se svojí básní Půlnoc," říká Helena Studecká z VOŠS a SŠ Nový Bor. Porotu, která soutěžní příspěvky v těchto dnech vyhodnocuje, tvoří básník Jiří Žáček, spisovatelka Daniela Fischerová, spisovatel Jan Tichý, novoborští učitelé Helena Studecká a Miroslav Kučaba. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v sobotu 17. června v Navrátilově sále v Novém Boru.

Pejskaři si mohou vyzvednout zdarma sáčky

V rámci ekologické výchovy a snahy o větší čistotu v ulicích Nového Boru nabízí radnice „pejskařům" zdarma sáčky na psí výkaly. Majitelé psů si mohou s dokladem o zaplacení poplatku vyzvednout tyto sáčky na odboru životního prostředí nebo na finančním odboru. „Doufáme, že touto aktivitou přispějeme zejména nyní v zimě, kdy je znečištění více patrné, k větší čistotě na sídlištích a v centru našeho města," říká Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí novoborské radnice.

Zástupci spolků na setkání plánovali letošní rok

Granty na podporu činnosti, výměna zkušeností a nabídka na spolupráci nebo pomoc byly hlavními tématy setkání zástupců novoborských spolků, sdružení a organizací s vedením města. Zástupci církevních organizací, seniorů, zdravotně postižených, Klubu českých turistů a sportovních oddílů se seznámili s grantovou politikou města. Na ní je v rozpočtu letos vyčleněno zhruba 4,5 milionu korun. „Snažíme se podpořit spolky také jinými cestami jako je například spolupořadatelství při akcích," doplnil Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor. Místostarostka Stanislava Silná avizovala, že v roce 2018 uplyne 50 let od navázání partnerství s francouzským městem Aniche. „Hledáme pamětníky, kteří stáli u zrodu přátelství, aby se s námi podělili o vzpomínky do připravované kroniky přátelství," vyzvala Silná.

RALSKO

Registrace na dřevorubecký šampionát odstartovala

Zájemci o start na XVI. mistrovství ČR v práci s motorovou pilou Poháru VLS, ale také soutěž operátorů vyvážecích souprav se mohou již nyní registrovat do startovního pole. Obě soutěže proběhnou tradičně v rámci Lesnického dne v Ralsku 16. a 17. června v lesním areálu Sklená huť v Ralsku. Dřevorubci se mohou hlásit do soutěže ve čtyřech kategoriích. V klání začátečníků se pak utkají ti, kteří se dosud neúčastnili dřevorubeckých soutěží nebo mají maximálně dvě účasti na těchto soutěžích. „Loňský šampionát na Sklené Huti proběhl s historicky rekordní účastí závodníků. Těší nás, že je zájem o dřevorubecký sport na vzestupu a že přibývá především mladých závodníků. Budeme doufat, že letošní startovní pole bude minimálně stejně početné a rádi přivítáme nové zájemce," uvedl hlavní rozhodčí Pavel Češka.