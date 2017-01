KRÁTCE: Znečištění ovzduší roste. Chlapec se nechtěl vrátit s otcem domů

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Znečištění ovzduší roste

Česká Lípa - Zatímco ve většině krajů už vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokému znečištění polétavým prachem, v Libereckém kraji je zatím situace uspokojivá. Zejména v České Lípě a také v Liberci ale znečištění vlivem mrazivého inverzního počasí roste. V Libereckém kraji už třetí den silně mrzne. Na Českolipsku klesly včera teploty k minus 12 stupňům Celsia, na horách je tepleji. Při tak nízkých teplotách ztrácí sůl účinnost a vozovky mohou namrzat, silničáři proto doporučují opatrnost.

Vyřídil si úvěr na cizí jméno, poškozená ho má splácet

Stráž pod Ralskem - Osobních údajů čtyřiačtyřicetileté ženy ze Stráže pod Ralskem zneužil neznámý podvodník, který u banky uzavřel celkem šest úvěrů na její jméno. Společnost chce po ženě nyní splácet 350 000 korun. Že má žena u banky úvěr, se podle svých slov dozvěděla až ve chvíli, kdy jí přišla upomínka na nezaplacenou splátku. „Ověřila si, že úvěry jsou napsané na její jméno, ale podpis pod smlouvami prý její není," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Případem se nyní zabývají českolipští kriminalisté pro podezření ze spáchání podvodu.

Chlapec se nechtěl vrátit domů

Česká Lípa - K ženě čekající na autobus na zastávce u Banca v České Lípě, se přidal přibližně osmiletý chlapec. Plakal a říkal, že se ztratil rodičům. Žena přivolala hlídku městské policie, ti se hocha ujali. Ještě než stačili z místa odejít, přišel chlapcův otec, který jej už nějakou dobu hledal. „Ve chvíli, kdy hoch uviděl otce a uslyšel, že s ním má odejít, dal se na útěk. Po krátké honičce strážníci hocha chytili, ale ten k tátovi nechtěl," popsala situaci Eva Vlastníková, tisková mluvčí městské policie. Z domova utekl už několikrát a nechtěl se tam vrátit, proto si lehl na zem a odmítal vstát. Do služebního vozidla jej museli přenést, a pak ho převezli k ošetřující odborné lékařce, která malého notorického útěkáře zklidnila.

Krompach bude mít nejspíš více vody

Krompach - V lokalitě pod Hvozdem v Krompachu skončila první fáze rekonstrukce dvou vodních pramenišť. Voda prozatím vytéká volně do vodoteče, ale již byly odebrány její vzorky. Podle výsledku rozboru odborníci rozhodnou, zda budou moci být prameny vpuštěny do místního vodojemu. Během přejímky stavby byla společnosti M-K Stavo zástupci obce předána objednávka na další revitalizaci pramenní jímky. Ta se nachází jižně od vodojemu. Jedná se o velice silný pramen, který zatím odtéká bez užitku do volné přírody. Po revitalizaci a dezinfekci této jímky objedná obec komplexní chemický rozbor, a podle jeho výsledku bude opět rozhodnuto, zda doposud nevyužitý zdroj vody poputuje skrz vodojem do místních domácností.

Cyklostezka je upravená pro běžkaře

Českolipsko - Historicky poprvé se podařilo strojově upravit cyklostezku Varhany mezi Horní Libchavou a Novým Oldřichovem až k silnici na Slunečnou, a to jak na klasický běh na lyžích, tak i na „bruslení". Polom u Nové Vsi, kvůli kterému byla stezka v tomto úseku uzavřená, je už odstraněn, takže na lyžích je průjezdná celá trasa z České Lípy až do Kamenického Šenova. Běžkařské stopy jsou upravené také z Prysku až na Prácheň a premiérově i podél silnice Prácheń Polevsko. Ve středu upravila rolba od vlekařů z Lyžařského areálu v Polevsku okruh pro skate v délce cca 2,5 km přes Polevský vrch. Mapu udržovaných tras na Novoborsku najdete na webu https://mapy.cz/s/1kyWq

O dotace na kompostery byl velký zájem

Novoborsko - Státní fond životního prostředí uzavřel příjem žádostí ve dvou dotačních výzvách, kde nabídl žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. Ze strany obcí byl na Novoborsku největší zájem zejména o dotace na pořízení domovních kompostérů. Na základě vyhodnocení anketního průzkumu zažádaly obce o 1535 kusů kompostérů, a dále o štěpkovač, drtiče a velkoobjemové kontejnery. Podle vyjádření Svazku obcí Novoborsko mají projekty vysoké hodnocení, nyní však bude záležet i na tom, zda se s ohledem na velký zájem podaří navýšit celkovou alokaci prostředků.

Stráž slaví 40. výročí města

Stráž pod Ralskem - Čtyřicáté výročí od povýšení na město si letos připomíná Stráž pod Ralskem. O povýšení rozhodl krajský národní výbor v Ústí nad Labem, městem se Stráž stala 1. ledna 1977. Historie Stráže sahá do druhé poloviny 13. století. Konec 19. a začátek 20. století byl ve znamení přeměny obce v letovisko. Nová kapitola se začala psát rokem 1963. Klid zemědělské rekreační oblasti začal rušit hluk vrtných věží geologického průzkumu, jehož výsledky vedly v roce 1966 ke zřízení účelové organizace Uranové doly Hamr.

Předškoláci se budou učit německy

Českolipsko - Předškolní děti z Německa a Česka budou mít možnost naučit se hovořit jazykem svého souseda díky projektu Společně si hrát, navzájem se učit, na který přispěla Evropské unie částkou ve výši téměř 600 000 Eur. Spolupracovat na něm bude okresní sdružení Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e. V. z německého Löbau, mateřská škola Klíček v Novém Boru, město Nový Bor, mateřská škola ve Varnsdorfu a mateřská škola v Dolním Podluží. Projekt je jedním ze sedmi aktivit z Libereckého kraje, které uspěly s žádostí o dotaci z přeshraničního programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko.

V Boru se slavila zlatá svatba

Nový Bor - Krásné výročí se oslavilo v Novém Boru. Své ano si po padesáti letech společného života řekli znovu Irena a Ján Kujovští na novoborské radnici. Manželský slib obnovili do rukou starosty Jaromíra Dvořáka v sobotu 14. ledna. Tímto slavnostním aktem oslavili manželé Kujovští v kruhu svých dětí a jejich rodin „zlatou svatbu".

Nemocných chřipkou přibylo

Liberecký kraj - V kraji je nadále chřipková epidemie. Za poslední týden stoupla nemocnost o 4,5 procenta. Na 100 000 obyvatel je 1673 případů akutních respiračních onemocnění. „To je hodnota na spodní hranici epidemického prahu, který je stanoven mezi 1600 a 1700 případy," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová. Nejvyšší nemocnost je na Liberecku, kde na 100 000 lidí připadá 1890 nemocných. „Ostatní okresy jsou pod epidemickým prahem," řekla mluvčí. Nejvíce chřipce podobných infekcí je hlášených z Českolipska, na 100 000 obyvatel připadá 220 případů. Hygienici nadále doporučují, aby lidé omezovali návštěvy nemocných. Zákaz návštěv platí v nemocnicích v Liberci, Jablonci, Turnově, Semilech a Jilemnici i v některých domovech seniorů, například v Turnově nebo Českém Dubu.

Máte hodinu týdně? Staňte se dobrovolníkem

Česká Lípa - Dobrovolnické centrum ADRA ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Spravedlivý mezi seniory Nový Bor hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory v Senior centru v Novém Boru, ul. Nemocniční 369 (areál bývalé LDN proti autobusovému nádraží). Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se seniory (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky apod.). V případě vašeho zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý 7. února od 16 do 17.30 hod. přímo ve společenské místnosti výše uvedeného Senior centra. S ohledem na omezený počet míst se na školení můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871 nebo e-mail: p.maska@tiscali.cz

Basketbalové juniorky zahájí play out v neděli

Česká Lípa - Solidních čtrnáct bodů pro nadcházející nadstavbovou část play out 1. ligy juniorek si přenesly basketbalistky BK Česká Lípa. Ty se v pětičlenné skupině B postupně střetnou s Lokomotivou Liberec, BSK Continental TJ Jičín, BK Brandýs nad Labem a BC Benešov, a to dvoukolově. První zápas play out čeká svěřenkyně Kamila Loňka v neděli 22. ledna od 9.30 hodin, kdy v domácí hale vyzvou libereckou Lokomotivu.