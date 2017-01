KRÁTKÉ ZPRÁVY: Šíří se včelí mor, Zákupy upravily běžecké tratě

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Pozor na mor včelího plodu

Českolipsko - V současné době jsou v Libereckém kraji čtyři ohniska moru včelího plodu. Podle odborníků je alarmující, jakou rychlostí se toto virové onemocnění včel šíří. Za přenos viru částečně mohou včely samotné a ve většině případů nezodpovědný chovatel. „Největším nebezpečím jsou začínající včelaři, kteří často bez základních vědomostí převážejí včelstva bez veterinárního povolení a začínají včelařit s prastarým vybavením," říká František Mizera, zdravotní referent základní organizace Českého svazu včelařů v Doksech. Spóry moru včelího plodu dokáží přežít ve starých úlech či rámcích desítky let. Pak je to otázka několika měsíců a následuje jediné opatření, a to je likvidace včelstev spálením včetně všech dřevěných součástí. Pro včelaře je to velmi smutná záležitost. „Proto apelujeme na začínající včelaře, aby se v začátcích včelaření poradili s nějakým zkušeným včelařem ve svém okolí," dodává Mizera.

S exkrementy nebojují jen v Lípě

Českolipsko - V České Lípě se na pejskaře, kteří nesbírají po svých psech exkrementy, zaměřili v posledních dnech strážníci městské policie. Ve městech, kde strážníky nemají, musejí řešit tyto přestupky úředníci. Momentálně se potýkají s nezodpovědnými pejskaři v Dubé, kde místní radnice eviduje stále více stížností na znečištěné ulice. „Neodklizení exkrementů po vlastním psovi je porušením obecně závazné vyhlášky. V případě, že na tento fakt někdo upozorní, nebo budete viděni zaměstnanci města, bude následovat vytýkací dopis. V opakovaných případech bude celá věc postoupena přestupkové komisi, která může uložit finanční postih," popsala Zuzka Martínková z odboru životního prostředí v Dubé. V České Lípě pejskařům hrozí vysoké pokuty. Na místě může být udělena až ve výši 5 tisíc korun. Pokud v průběhu následujícího roku spáchá stejný člověk delikt opakovaně, musí strážníci případ oznámit správnímu orgánu, kde viníkovi hrozí pokuta až do 30 tisíc korun.

Zákupy upravily běžecké tratě

Zákupy - Sněhová nadílka posledních dní je vlídná nejen k milovníkům sjezdování, ale potěší i běžkaře. Zejména, když nemusí s lyžemi až do hor, ale vyjet si mohou hned za město. Takovou šanci budou mít ode dneška v Zákupech. Město se domluvilo na spolupráci se Svazkem obcí Novoborska a během úterního dopoledne tu skútry projely několik tras pro běžkaře. Táhnou se většinou v oblasti nad sídlištěm v Zákupech a kolem Kamenického vrchu. Každá z tras je jinak náročná, jednu najdou běžkaři přímo na sportovním stadionu. Více ZDE. Desítky kilometrů upravených tras najdou běžkaři v okolí Polevska, Boru, Práchně či Prysku.

Ředitel věznice uděloval ocenění

Stráž pod Ralskem - Významná ocenění udělil Ladislav Blahník, ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem, během ceremoniálu, který se odehrál ke konci roku na Den českého vězeňství v Kulturním domě ve Stráži pod Ralskem. Blahník předal čtrnácti vybraným zaměstnancům ocenění Generálního ředitele Vězeňské služby České republiky za dlouholeté mimořádné příkladné plnění služebních a pracovních povinností. Kromě toho ředitel předal Plaketu Vězeňské služby ČR II. stupně veliteli Městské policie v České Lípě Vladimíru Jeníkovi a také Milanu Venclovi, předsedovi Okresního soudu v České Lípě. „Spolupráce věznice s Okresním soudem v České Lípě probíhá dlouhodobě na vynikající úrovni. Veřejná zasedání související s jednáním o podmíněných propuštěních, přeřazeních či přeměnách trestu se konají přímo v soudní místnosti uvnitř areálu věznice. Letos byla dosavadní spolupráce mezi oběma institucemi navíc rozšířena i o zaměstnávání odsouzených v prostorách soudu," popsala Martina Krutinová, tisková mluvčí věznice.

Půjčené peníze už neviděla

Českolipsko - Tučnou sumu vylákal od své známé z Českolipska jednačtyřicetiletý muž z jižních Čech. Žena uvěřila, že je podvodník ve finanční tísni a protože se znají dlouhá léta, půjčila mu nejprve 20 000 korun na doplacení nového bytu. Vzápětí na to potřeboval stejnou částku s vysvětlením, že byl cestou do banky okraden, a stále tak nemá byt čím zaplatit. I to mu žena uvěřila. Později z ní pod nejrůznějšími záminkami vylákal další a další peníze, až se dlužná částka vyšplhala na 126 000 korun. Zda tyto peníze od něj ještě někdy uvidí, vůbec není jisté. „Vzhledem k tomu, že už jeho historkám a výmluvám přestala věřit, obrátila se nyní se žádostí o pomoc na policisty. Ti se případem začali zabývat pro důvodné podezření ze spáchání přečinu podvodu," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

České sklo reprezentují i díla studentů z Boru

Praha, Nový Bor - České centrum v pražské Rytířské ulici láká na začátku roku do svých prostor zejména na přehlídku sklářských děl nazvanou Concerto Glassico. Fotografickou část výstavy „Skleněné rozhovory" autora Miroslava Vojtěchovského skvěle doplňují práce studentů sklářské školy v Novém Boru, které dokazují, že bude-li naše sklářské školství řádně podporováno, nemusíme mít o budoucnost českého skla obavy. Vojtěchovský nechává svými fotografiemi nahlédnout i na díla mistrů z Českolipska. Jména Pačinek, Novotný nebo Bejvl jistě není třeba nikomu, kdo se o obor byť jen okrajově zajímá, představovat. Stejně tak Šípek, Cígler, Roubíček či Hlava, kteří se zapsali do povědomí na celém světě. Výstava je otevřená do 31. ledna.

V Lípě vystoupí Duo Jamaha

Česká Lípa - Na vystoupení úspěšné kapely Duo Jamaha, která je známá z televizní stanice TV Šlágr, se mohou těšit milovníci tradičních lidovek už dnes od 18 hodin v KD Crystal v České Lípě. Slovenská dvojice spolu vystupuje již přes deset let, ale popularitu si získala především díky účinkování v televizi Šlágr. „Fanoušci říkají, že jim vracíme chuť do života. Děláme hudbu od srdce a na nic si nehrajeme," říká mladší z muzikantské dvojice Marián. Spolu se svým otcem Alfonzem návštěvníky potěší zejména českými a slovenskými lidovkami, ale zahrají i oblíbené zahraniční hity a moderní remixy.

Přehlédl kruhový objezd

Česká Lípa - Notná dávka alkoholu, která kolovala v žilách třiatřicetiletého muže, stála za nehodou, ke které došlo v neděli nad ránem na kruhovém objezdu v České Lípě. Muž, který mířil z Lípy na Zákupy, podle svých vlastních slov přehlédl kruhový objezd a vjel na něj. Auto zůstalo stát na vyvýšené části objezdu. Dechová zkouška u řidiče prokázala 1,7 promile alkoholu.

Senioři v Mimoni mají do knihovny odvoz

Mimoň - Pro seniory nad 65 let nabízí sociální služby města Mimoň svoz mikrobusem do Městské knihovny Mimoň. Celá služba je pro čtenáře zdarma. Svozový mikrobus je zřetelně označen logem městské knihovny s nápisem „Knihovna". Před nastoupením je potřeba prokázat se čtenářským průkazem. Svoz jezdí vždy v pondělí dopoledne mezi 8. a 9. hodinou ve dnech: 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3, 3. 4., 24. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6. a 26. 6.

Vánoční přání zakončil kopancem do obličeje

Česká Lípa - „Šťastné a veselé, hňupe," začal povykovat jeden ze dvojice opilých mladíků na cizího jednačtyřicetiletého muže, který šel 27. prosince loňského roku s odpadky v českolipské ulici Lužická. Ten na něj zpočátku nijak nereagoval. „Podezřelý zřejmě vlivem opilosti své svérázné vánoční přání zopakoval a v provokacích vůči němu pokračoval," říká policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že následně došlo k výměně názorů a ke strkanici, při které starší muž skončil na zemi. „Mladík ho kopl do obličeje. Způsobil mu tím vážné poranění nosu, které si vyžádalo ošetření na chirurgické ambulanci, a následnou pracovní neschopnost," pokračuje Baláková a dodává, že výpovědi účastníků incidentu se liší. Nyní je na policistech, aby objektivně zadokumentovali průběh celé události. Ti v této souvislosti již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.

Budou jednat o rekonstrukci kina

Doksy - Už je mu přes půl století a určitě by chtělo zmodernizovat i zevnitř. Řeč je o kině Máj v Doksech. Projektem na rekonstrukci interiéru se bude ve středu zabývat zastupitelstvo města. „Výjimečná budova si zaslouží výjimečnou pozornost," uvedla dříve starostka Doks Eva Burešová. Budova je opravdu výjimečná, připomíná kýl lodi a jeho autorem je liberecký architekt Karel Hubáček. Kino bylo slavnostně otevřeno 9. března roku 1963. Digitalizací prošlo v roce 2012 a před dvěma lety se dočkalo nové střechy, zateplení a dostalo nová okna. „Kino tady má svoji tradici a zvláštní atmosféru, není jako jiné kina. Je ale fakt, že nové sedačky by to už chtělo," uvádí jedna z obyvatelek Doks.

Řídila i přes dva zákazy

Nový Bor - Před soud zamíří šestadvacetiletá žena z Českolipska, která zdá se nikterak nedbá na to, že jí úřady zakázaly řídit auto. Hříšnici odhalili v neděli dopoledne policisté v Novém Boru, kde ji coby řidičku octavie kontrolovali v ulici Bedřicha Egermanna. Zjistili, že za volantem nemá co dělat, neboť jí už dva městské úřady, v Rumburku a Novém Boru, vyslovily zákaz řízení všech motorových vozidel. Za svou nedělní jízdu si vykoledovala trestní stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „V této souvislosti může očekávat další prodloužení trestu zákazu řízení," dodává mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Sobotka navštívil léčebnu ve Cvikově

Cvikov - O možnostech dalšího rozvoje i podpoře ze strany Libereckého kraje jednal náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Přemysl Sobotka se zástupci léčebny respiračních onemocnění ve Cvikově. Sobotka si léčebnu v Martinově údolí prohlédl a seznámil se s aktuálními investičními plány v zařízení, kde se mimo jiné chystá rekonstrukce sprch za více než půl milionu korun. V plánu je také výměna oken pavilonu „A" a „B" za hliníková, která bude stát přes 15 milionů korun. V neposlední řadě plánují ve Cvikově také rekonstrukce pokojů pavilonu „D", kde se náklady teprve vyčíslují. „Hospodaření organizace je velmi korektní a rozumné, chválím pana ředitele za to, že se z vlastních zdrojů snaží spolufinancovat i investiční akce," shrnul návštěvu zařízení Přemysl Sobotka

Info o platbě pošle Finanční správa emailem

Českolipsko - Novinkou pro plátce daně z nemovitosti je možnost zaregistrovat svůj email, na který pak budou chodit informace o nastávajících platbách. Případně upozornění, pokud na zaplacení zapomenete. Zároveň přestanou chodit složenky a platbu bude možné vyřídit v pohodlí domova například pomocí přiloženého QR kódu. Žádost, kterou naleznete na www.financnisprava.cz v záložce „daňové tiskopisy", je pro letošek nutné doručit místnímu finančnímu úřadu do 15. března.

Krajský Pohár FAČR zná los

Česká Lípa - Letošní futsalový Pohár FAČR v Libereckém kraji pro letošní rok byl rozlosován. Zúčastní se ho osm mužstev, z toho tři týmy jsou z českolipského okresu. Jsou to Démoni Česká Lípa (účastník 1. ligy), Reas Česká Lípa (krajský přebor) a FT Jokers Česká Lípa (okresní přebor). „Termín pro odehrání zápasů prvního kola je nejpozději do 28. února," připomíná Michal Milner, předseda Krajské komise futsalu LK.

Soupeři pro 1. kolo: Jokers Česká Lípa - Gazely Liberec, Reas Česká Lípa - Zlej Se(n) Liberec, Legends Liberec - Démoni Česká Lípa, Pampuch Liberec - GMM Jablonec