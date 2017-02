Krátké zprávy z Českolipska

Českolipsko - Město podpoří českolipské akvárium, k návštěvě České Lípy stačí turistům mobil.

Českolipská radnice - Ilustrační foto.Foto: Deník

ČESKÁ LÍPA

Podpoří českolipské akvárium

Zastupitelstvo města Česká Lípa schválilo záměr finanční podpory na rozšíření veřejného akvária Petra Jasanského. To sídlí v českolipském obchodním domě Banco. „Já osobně záměr podporuji, byla by to dobrá atrakce, která by zviditelnila město Česká lípa. Neznám v okolí nic jiného, co by se tomu podobalo," říká místostarosta České Lípy Juraj Raninec. Provozovatel chce nově například zavést dětský koutek, či přidat několik velkokapacitních akvárií a celkově rozšířit poskytované služby. „Pokud mě bude město podporovat, počítám se zvýhodněním pro jeho příspěvkové organizace, jako jsou školy a školky. Ty by pak měly vstup gratis," říká Jasanský. „O podrobnostech návrhu smlouvy, jako jsou podmínky a přesná výše podpory, budeme jednat v příštích dvou měsících do dalšího zastupitelstva," dodává místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

Příští týden proběhnou hodiny pro veřejnost

I na měsíc únor si vedení města připravilo pro občany České Lípy tři hodiny, kdy se můžou občané obrátit na vedení města. Tento měsíc hodiny pro veřejnost proběhnou v pondělí 20. 2. 2017 od 15 do 17 hodin. Všem občanům, kteří mohou přijít bez objednání, bude k dispozici 1. místostarostka České Lípy Alena Šafránková.

K návštěvě České Lípy stačí turistům mobil

S chytrým telefonem se turista zorientuje v České Lípě lépe než s mapou. Česká Lípa se připojila do skupiny 43 progresivních měst, která nabízejí moderní a pohodlný způsob, jak si ve městě naplánovat návštěvu nebo získat důležité informace z městského úřadu díky mobilní aplikaci inCity. Uživatel v ní najde informace o akcích a aktualitách ve městě, dozví se o městských službách, najde tu tipy na kulturní a sportovní vyžití a důležité kontakty, například na městskou policii nebo lékařskou pohotovost. Turisté ocení informace o památkách, možnostech ubytování či stravování. Mobil naviguje ukáže trasu, počet minut a metrů do zvoleného cíle. Obsah aplikace bude průběžně aktualizován. Aplikace inCity je dostupná pro pro Android i pro iOS.

Výtěžek z plesu putoval potřebným

Sedmdesát tisíc korun, které vynesl letošní ples města Česká Lípa, radnice rozdělila mezi tři jednotlivce a čtyři organizace pomáhající potřebným. Finanční prostředky převzal Stanislav Gajdošík, který je chce použít na vybavení bytu v Domě s pečovatelskou službou. Další obdarovaný Václav Reichmann pečující sám o tři děti peníze využije právě pro ně. Michaela Barešová žijící v chráněném bydlení plánuje nákup vybavení do kuchyně. Další šeky věnovalo město Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a spolku Za novým úsměvem klientů a přátel rozštěpového centra. Posledním obdarovaným byl českolipský Dětský domov. „Dar přidáme k tomu, co jsme naspořili a zorganizujeme ozdravný pobyt dětí u moře. Chceme, aby se dětem zlepšily chronické nemoci, například bronchitida a atopický ekzém," říká za domov Ilona Hellerová.

Senioři se vrací do školních lavic

Načerpání nových znalostí je jedním z motivů, proč senioři projevili zájem o kurz Dějin kultury na českolipské Euroškole. Jejich aktivitu podpořilo i město Česká Lípa. Loni zavedlo nový dotační program s podoblastí zaměřenou na vzdělávání dospělých ve věku od 60 let, kam z rozpočtu směřovalo 100 tisíc Kč. Letos se počítá se stejnou dotací. Peníze budou využity pro rozvíjení technických dovedností seniorů, jejich jazykových znalostí, pro prevenci krizových situací a na akce podporující zdravý životní styl. „Chceme, aby se i senioři naučili se základy práce s počítačem, psali e-maily, ovládali internetové bankovnictví, používali platební karty, sledovali TV programy a rozhlas na internetu," vyjmenovává starostka Romana Žatecká. Takový kurz proběhl s úspěchem už loni.

DOKSY

Obyvatelé mohou opět využít půjčku od radnice

O půjčky úročené třemi procenty, které jsou určené na nejrůznější rekonstrukce bytových či rodinných domů, mohou opět žádat lidé v Doksech. Zastupitelstvo města vyhlásilo první termín pro poskytování úvěru z Fondu rozvoje bydlení narok 2017, ve kterém je připraveno dva a půl milionu korun. Žádosti radnice přijímá do konce února. Peníze mohou lidé použít například na opravy střech, výměnu oken, zateplení, na renovaci fasády, a další věci spojené s rekonstrukcemi domů a bytů. Pro právnické osoby je úroková sazba stanovena na pět procent.

Basikovou nahradí Machálková

Ze zdravotních důvodů nebude moci na březnovém V. reprezentačním plese města Doksy vystoupit zpěvačka Bára Basiková. Pozvání na ples však přijala neméně známá, nejen muzikálová zpěvačka Leona Machálková, kterou budou moci návštěvníci plesu vidět a slyšet od 21:00 hodin. Moderátorem plesu, který proběhne 4. března v hotelu Port, bude známý herec, režisér a televizní moderátor Ondřej Sokol. K tanci budou hrát ve dvou sálech skupiny Bonus orchestr, Natrus a Fjertůšek.

NOVÝ BOR

Hledají pamětníky česko-francouzského přátelství

Občany, kteří by zaplnili bílá místa v kronice téměř padesátiletého přátelství mezi Novým Borem a francouzským městečkem Aniche, hledá novoborská radnice. Všichni, kdo se budou ochotni podělit o své zážitky a příběhy s francouzskými přáteli, mohou kontaktovat Magdalenu Riedelovou na telefonu 487 712 456 nebo přes email mriedelová@novy-bor.cz. Mezi městy vzájemná spolupráce jen kvete, pořádají například vzájemné návštěvy pro malé i dospělé. V roce 2019 oslaví již padesát let společného přátelství.

LIBERECKÝ KRAJ

Hejtman pořádá ples, bude mít benefiční charakter

V Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Liberec se uskuteční 12. benefiční ples hejtmana. Celým večerem, v pátek 3. března, bude slovem provázet Alexander Hemala, k tanci a poslechu zahraje Big'O'Band Marka Ottla. Na pódiu se vystřídá Dasha a herci Divadla Kalich s výběrem písní písní Elvise Presleyho. Těšit se můžete na raut, molekulární mixologii, módní přehlídku i další překvapení. Chybět nebude ani slosování vstupenek o zajímavé ceny. I v letošním roce zachovává ples benefiční povahu. Významná část peněz z prodeje vstupenek i finanční dary budou opět věnovány tam, kde je jich nejvíce třeba. Cena vstupenky je tisíc korun, ale polovina jde neziskové organizaci Centrum LIRA. Chcete přispět na dobrou věc a jít na ples? U Ireny Dočekalové si můžete rezervovat vstupenky na e-mailu irena.docekalova@kraj-lbc.cz

SPORT

Ženská futsalová reprezentace se představí v Lípě

Dva přátelské zápasy s ruským výběrem má tento týden na programu česká ženská futsalová reprezentace. První utkání s těžkým soupeřem uvidí v pátek 17. února Česká Lípa. Zápas je na programu ve Sportovní hale od 18 hodin. Do tohoto utkání byly nominovány i tři hráčky českolipských Démonů Denisa Skálová, která je nejlepší střelkyní týmu, dále Denisa Nováková a Eva Podrazová. Druhé přátelské utkání sehraje český výběr v sobotu v Teplicích.