KRÁTCE: Vlčí hlídky u Doks očekávají příchod mláďat. Rytíři obsadí hrad

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

KRIMI

Se zákazem řízení a alkoholem v krvi sedl za volant

Ve Stráži pod Ralskem policisté kontrolovali opilého řidiče, který měl zákaz řízení. V pondělí večer policisté při dopravní kontrole naměřili čtyřicetiletému řidiči při dechové zkoušce 1,5 promile alkoholu v dechu. Muž měl přitom soudní zákaz řízení na několik měsíců, který mu vyprší až v roce 2019. „Jízdou se pachatel tedy dopustil dvou přečinů, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a zároveň ohrožení pod vlivem návykové látky," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Policisté mu na místě zakázali další jízdu. Opilý řidič nyní čelí trestnímu stíhání.

Kvůli partnerským sporům ženě hrozí vězení

Devětatřicetiletá žena z Českolipska je obviněná z nedovoleného vniknutí do bytu přítelkyně svého bývalého partnera. Ve večerních hodinách se žena po telefonátu s bývalým partnerem a otcem svých dětí rozhodla přijít vyřešit partnerské nesrovnalosti k jeho nové přítelkyni, kde se měl bývalý partner zdržovat. Ta ženě otevřela dveře, ale než stihla zareagovat, obviněná sama vstoupila do bytu. Mezi přítomnými došlo ke slovní potyčce a podle jedné z výpovědí i k fyzickému kontaktu. „Ženě za neoprávněné vniknutí do bytu hrozí až dva roky vězení," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

ČESKÁ LÍPA

Legionáři zavzpomínají na padlé u Zborova

K příležitosti stého výročí bitvy u Tvorova proběhne v neděli 2. července v 18:00 hodin na náměstí Osvobození v České Lípě pietní akt. „Společnou vzpomínku zde věnujeme legionáři Františku Knoblochovi z Českého Dubu, padlému v bitvě u Zborova, v bitvě, která sehrála důležitou roli v dalším vývoji československých legií. Vzpomeneme i na ostatní padlé a další československé legionáře, kteří se po první světové válce stali občany okresu Česká Lípa. Nejen bitvu u Zborova, ale i historickou úlohu československých legií připomene po zapálení svíčky za padlé Ladislav Smejkal," popisuje plukovník Pavel Budínský.

Sousedské spory kvůli hudbě museli řešit strážníci

Sousedské soužití bývá někdy složité. Strážníci Městské policie Česká Lípa se s různými nenávistnými projevy setkávají často, přesto by někdy zůstal rozum stát i odborníkovi na lidské duše. „Jedna žena se obrátila na městskou policii s tím, že jí soused dělá naschvály tak, že od rána do noci pouští hlasitou hudbu z rádia u jejího plotu," popsala mluvčí městské policie Eva Vlastníková. Žena uvedla, že je z toho hluku psychicky zničená. Strážníci vyslechli také souseda, který má ženě způsobovat příkoří. „Ohradil se, že jemu na oplátku žena pouští reprodukovaný zpěv ptáků," dodala Vlastníková.

Opilý bezdomovec putoval na záchytku

Hned dvakrát vyjížděli strážníci MP ke známému českolipskému bezdomovci. Poprvé to bylo na oznámení, že na silnici v Hálkově ulici leží muž a nehýbe se. Strážníci mu pomohli na nohy a pak se ho ujal další kumpán. O dvě a půl hodiny později ležel v centru u kontejnerů na tříděný odpad. Dechové zkoušce se nebránil, dokonce jí byl schopný, a alkotester mu naměřil 4,01 promile alkoholu v dechu. V tomto stavu nebyl schopný jakékoliv komunikace ani chůze, a tak jej strážníci převezli napřed do nemocnice na prohlídku a pak do záchytné stanice krajské nemocnice v Liberci.

DOKSY

Vlčí hlídky očekávají příchod mláďat

Loni touto dobou se ochránci přírody radovali z nových přírůstků ve vlčí smečce, která žije u Máchova jezera. U fotopasti tehdy pózovalo několik vlčat. I letos zvědavě hlídky obchází fotopasti. „V tomto období vylézají mláďata z brlohů. Zatím jsme ještě neprošli všechny záznamy z fotopastí, nicméně vlčí hlídky procházejí místa, kde se vlci vyskytují a zjišťují, zda se i letos smečka rozroste," popsal koordinátor projektů na ochranu velkých šelem Miroslav Kutal. Celkový počet vlků v Máchově kraji není aktuálně přesně znám, vloni na podzim a v následujících měsících smečku tvořilo minimálně sedm vlků. Informace o smečce sledujeme.

Zvelebují sídliště, přibudou parkovací místa

Na začátku července bude pokračovat regenerace sídliště Pražská v Doksech. V ulici Vrchlického v úseku od nového parkourového hřiště po křižovatku s ulicí Hálkova. Opravovat se budou hlavně silnice, přibudou nové chodníky a téměř třicet parkovacích míst. Městskou zeleň obohatí obnova trávníku a vysazení dvaceti nových stromů. Se stavebními pracemi souvisí omezení provozu, dokončení se předpokládá v listopadu. „Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na přibližně 6,7 milionu korun, přičemž bude město čerpat dotaci 4 miliony korun z programu Podpora bydlení pro rok 2017 Ministerstva pro místní rozvoj," popsal investiční referent města Doksy Jakub Derynk.

Výtěžek z plesu pomůže potřebným

Letošní již pátý ročník reprezentačního plesu města Doksy, který proběhl v březnu, po vyúčtování vynesl přes osm tisíc korun. Město peníze daruje potřebným. „Mám radost, že celá částka 8 592 korun půjde na podporu nadace Ozvěna, která pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi," uvedla starostka Doks Eva Burešová.

SLOUP V ČECHÁCH

Na vyhlídce bude schovaný poklad

Okrašlovací spolek Sloup si připravil prázdninovou akci, která je určena pro děti i dospělé. Na vyhlídce U Turka bude od 1. července schována keška. Keškou se rozumí schránka, ve které bývá ukryté překvapení. Kdo se na místě vyfotí a fotku pošle skrze faceebokové stránky Okrašlovacího spolku Sloup, bude zařazen do slosování o ceny, jež proběhne po prázdninách. Bližší informace, kde je přesně ukrytý „poklad", budou upřesněny na facebooku spolku.

NOVÝ BOR

Přivítání prázdnin na koupališti

Hry, soutěže, jízda na segway a mnoho dalšího čeká na všechny děti a jejich rodiče, kteří v pátek 30. června dorazí přivítat prázdniny na novoborské koupaliště. Město Nový Bor a další novoborské spolky si přichystaly již tradiční akci s názvem "Hurá prázdniny". Sportovně zábavný program zahájí Novoborské mažoretky a DTK Boráček ve 14.00 hodin

POSTŘELNÁ

Hasiči budou slavit 150 let od založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů z Postřelné si v sobotu 1. července připomene 150 let svého fungování. Po celé odpoledne bude k vidění výstava historické a současné hasičské techniky. Děti se můžou těšit na různé atrakce a malé dárečky. K vidění budou ukázky práce kynologů, hasičů nebo záchranářů. Akce začíná ve 14 hodin.

BEZDĚZ

Rytíři obsadí hrad

Hrad Bezděz u Doks se už brzy stane na pět dní sídlem středověkých rytířů. Tradiční šermířské dny od 5. do 9. července svým vystoupením oživí šermíři ze sdružení ASKALON. Souboje budou každý den od jedenácti hodin. Po vystoupení si návštěvníci mohou středověké zbraně prohlédnout a vyzkoušet. Nebude to však jediná šermířská akce na Bezdězu. Další rytíři na hrad dorazí v termínu od 22. - 23. července.

Z REGIONU

Kraj pokračuje v rekonstrukcích silnic

Začátkem června letošního roku podepsal kraj smlouvu, která zaručuje kraji dotaci ve výši 122,355 milionů korun. Rada Libereckého kraje na svém zasedání rozhodla o výběru zhotovitelů u sedmi akcí. Jedná se například o rekonstrukce silnice II/283 v úseku Turnov Bělá, silnice II/278 Hamr na Jezeře Stráž pod Ralskem, silnice III/26833 v Srní u České Lípy nebo silnice III/2601 v Zahrádkách u České Lípy. „V současné době máme zahájena nebo již ukončena výběrová řízení na zhotovitele 47 staveb, dalších 11 akcí je pod smlouvou z loňského roku. Celkem plánujeme zrekonstruovat 69 úseků silnic za 807 milionů korun," říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Studenti z kraje bodují

Studenti z Libereckého kraje slaví úspěchy. Naposledy zabodovali na přehlídce, která se konala před pár dny v Boskovicích. Náš kraj reprezentovalo na jižní Moravě celkem patnáct talentovaných středoškoláků, vítězů krajského kola. Obrovským úspěchem je první místo Matěje Štágla z Gymnázia v České Lípě v oboru Informatika. Jeho práce s názvem „Simplex RPG Engine" získala kromě hlavní ceny poroty i cenu rektora ČVUT a cenu děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Rovněž byla zařazena do širší nominace na účast v zahraniční soutěži.

Kraj ocení nejlepší pečovatelky

Svou Pečovatelku roku bude mít i Liberecký kraj. Na začátku října ocení tímto titulem špičkové pracovnice v sociálních službách z celého kraje. S nápadem přišel náměstek hejtmana Pavel Svoboda, který se inspiroval podobnou akcí, pořádanou v Jablonci. Poděkování těm, co pečují o seniory, zdravotně postižené a další klienty, a to za mzdy hluboko pod celostátním průměrem, se uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Své pracovnice v sociálních službách, pečovatelky a osobní asistentky, budou nominovat samotné organizace, poskytující sociální služby.