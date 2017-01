KTÁCE: Nemocných přibylo. Návštěvnici usvědčili z krádeže

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

Nemocných mírně přibylo

Liberecký kraj - V Libereckém kraji stoupl počet nemocných s akutními respiračními chorobami zhruba o tři procenta na 1601 případů na 100 000 obyvatel. Tím byla dosažena spodní hranice epidemického prahu, Před týdnem byla nemocnost o 50 případů nižší. Chřipková epidemie podle hygieniků nastává, pokud je na 100 000 obyvatel mezi 1600 až 1700 nemocnými. V Libereckém kraji je nad epidemickým prahem Liberecko s 1743 případy na 100.000 obyvatel a Semilsko s 1676 případy. Na Jablonecku nemocnost klesla za poslední týden skoro o čtvrtinu na 1561 případů. Nejlépe je na tom Českolipsko s 1339 případy.

Návštěvnice usvědčena z krádeže

Česká Lípa - Dvě ženy, které k němu přišly v pondělí večer na návštěvu a zdržely se až do úterního rána, podezříval z krádeže své peněženky muž z České Lípy. Ten večer vypil hodně alkoholu, a když usnul, ztratil nad děním v jeho domácnosti kontrolu. Ráno nemohl najít peněženku, ve které měl 500 korun, a podal trestní oznámení na svou jednašedesátiletou známou a její kamarádku. Policejní vyšetřování ukázalo, že jeho podezření je opodstatněné. Konkrétně ve vztahu k jednašedesátileté ženě, u které peněženka opravdu skončila. Policisté také zjistili, že tato žena už byla za krádeže pravomocně odsouzená k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců, a že brány věznice opustila v červnu 2015. Její kamarádka s krádeží peněženky nic společného neměla.

Dvacítka žádostí o dotace přišla z Českolipska

Českolipsko - Projekty z Českolipska usilují o dotace Ministerstva pro místní rozvoj. O největší částku zatím žádá Prysk, který chce 1 400 000 korun na obnovu a rekonstrukci přírodní nádrže. Po milionu korun žádají hned tři obce, a to Žandov, Provodín a Skalice u České Lípy. Obce by chtěly milionovou dotaci využít na opravy silnic. Na stejný účel podal žádost také Nový Oldřichov, který usiluje o necelý milion korun. Obec Mařenice od ministerstva žádá 400 tisíc korun na opravu dětského hřiště. Celkem se sešlo na ministerstvu 2 700 žádostí s požadavkem téměř 2,4 miliardy korun.

Poznejte, kde vládnou ženy

Česká Lípa - Do České Lípy zavítá Kateřina Karásková s kulturně cestopisnou besedou s názvem Kde ženy vládnou. Bude se debatovat o cestách a poznání míst a společností, v nichž mají navrch ženy. Nekonvenční formou poznají zájemci o besedu neobvyklé kultury i knihu, ve které jsou zážitky a poznatky z cest zakomponovány. Beseda se koná v úterý 17. ledna od 17 hodin v čítárně Městské knihovny v České Lípě.

Hasiči vyprošťovali sypač

Liberecký kraj - K zapadlému sypači na silnici mezi Zdislavou a Žibřidicemi museli v sobotu odpoledne vyrazit hasiči z Jablonného v Podještědí a z Liberce. Akce zcela zablokovala komunikaci z Boru do Liberce. Vozidlo s posypovou směsí vážící bezmála 15 tun se nejdříve hasiči pokusili vyprostit pomocí lanového navijáku vyprošťovacího automobilu, ale na zledovatělém povrchu se to nedařilo. Druhý pokus s řetězovými úvazky už byl podle mluvčí krajských hasičů Zdeňky Štrauchové úspěšný, naložený sypač se podařilo vyvléct a silnici zprůjezdnit. „Při nehodě nebyl nikdo zraněn," upřesnila mluvčí.

V Boru vyhlásili dotační programy

Nový Bor - Rada města Nový Bor na své prosincové schůzi souhlasila s vyhlášením dotačních programů a schválila jednotlivé výzvy. Specifické podmínky pro jednotlivé dotační programy a jejich podprogramy jsou součástí zveřejněných výzev pro příslušný dotační program. Žádat o dotaci mohou lidé například na volnočasové aktivity v sociální oblasti nebo na obnovu objektů, které nejsou zapsanými kulturními památkami, ale leží v městské památkové zóně Nový Bor. Více informací k dotacím pro rok 2017 najdete na webu města.

Opilec přešel jen o pár metrů dál

Česká Lípa - Na parkovišti u Sportareálu v České Lípě se povaloval opilý muž. Hlídka městské policie zjistila, že se jedná o známého bezdomovce, který se vlivem opilosti nedokázal postavit na nohy. Strážníci jej nejprve probudili a pak mu pomohli, aby se rozchodil. Muže se jim povedlo přivést k vědomí, a protože nebyl v ohrožení života, nebyl důvod volat zdravotníky. Vzhledem k silné opilosti muže nebylo možné ani provést dechovou zkoušku. Strážníci muže usadili na teplovod za Sportareálem. Stejně opilého muže probouzeli strážníci na zastávce MHD před okresním soudem. Byl také pod vlivem alkoholu, po probuzení komunikoval a mohl chodit, takže z místa odkráčel po svých. Nicméně o dvě hodiny později se po dalším oznámení musela hlídka na místo vrátit. Nalezla stejného muže tentokrát u zadního vjezdu do soudní budovy. Opět mu pomohli se probrat a z místa odejít.

Na výstavu designérky do Boru

Nový Bor - V novoborském sklářském muzeu bude končit tento měsíc, 22. ledna, výstava významné sklářské designérky, Jitky Kamencové Skuhravé. Žákyně českého sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého zde vystavuje průřez svojí tvorbou. Na výstavě nazvané Makrokosmos uvidíme světelné objekty z hutního skla, které tvoří ve spolupráci se svým partnerem Tomášem Kamencem v rámci Studia Jitka Skuhrava Glass. Kromě svítidel jsou zde představeny hutní plastiky, skleněné obrazy a ryté sklo. Samostatně vystavovala v Helsinkách, Budapešti a Tilburgu. Její práce byly součástí bezmála dvou desítek kolektivních výstav českého skla, v Česku i v zahraničí. Získala mnohá ocenění.

Víc peněz na zážitkovou turistiku

Liberecký kraj - Zbrusu nový program pro rozvoj cestovního ruchu připravuje Liberecký kraj. Disponovat by měl zhruba dvěma a půl miliony korun. Vyhlášen by měl být v únoru a jeho zaměření bude na podporu a tvorbu produktových balíčků, rozvoj řemesel spojených s ukázkou či exkurzí pro návštěvníky či podporu regionálních gastronomických specialit. „Chceme k nám přilákat návštěvníky hlavně na zážitkovou turistiku. Velkým tématem je určitě sklo, sklářské firmy. Pracujeme na projektu Křišťálové údolí spolu s Preciosou. Rovněž chceme oslovit všechny sklářské podniky včetně drobných výrobců, zda by do toho šli, i když vím, že ne všichni mají výrobu uzpůsobenou pro exkurze nebo na to, aby si tam lidé mohli něco vyrobit," řekla krajská radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Květa Vinklátová s tím, že podobný dotační program zatím v kraji chyběl.

Vedení města se sešlo se sousedy

Česká Lípa - Vedení města Česká Lípa vyrazilo v minulém týdnu na novoroční setkání do partnerského města Mittweida, kam je pozval primátor Ralf Schreiber a mimo jiné hodnotil spolupráci s Lípou. Shrnul nejvýznamnější akce města loňského roku a nastínil nejdůležitější úkoly samosprávy pro letošní rok. V Mittweidě např. začali s úpravou radnice, pět let rekonstruovali městský stadion. „Potěšilo nás, že primátor Schreiber ve svém projevu výslovně ocenil spolupráci s městem Česká Lípa v roce 2016. Velký ohlas mezi obyvateli Mittweidy podle něho mělo česko-německé setkání sportovců a poté i seniorů v rámci projektu euroregionu Nisa. Nyní připravujeme obdobné setkání za účasti našich občanů v Německu," říká starostka města Romana Žatecká.

Zimní fairtrade z Mimoně

Mimoň - Na začátku nového roku vyrazili studenti Gymnázia v Mimoni na zimní seminář o fairtradu (FT) do Olomouce. „Sjelo se tam několik středních škol i základních škol z různých částí republiky. Tyto dva dny byly prodchnuty řadou společných aktivit, které byly zaměřeny na propagaci FT na školách i na veřejnosti," uvádí Václav Hylmar, třídní učitel a koordinátor Fairtradu na mimoňském Gymnáziu, které je jediným v Libereckém kraji s titulem faitradová škola. Cílem semináře je sdílení příkladů dobré praxe, posílení řídicích skupin v oblasti plánování aktivit na podporu fair trade a povědomí o globálních souvislostech.