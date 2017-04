Kuchařky gymnázia v Mimoni vaří „férově“

Mimoň - Jídelna jediné fairtradové školy v kraji nabízí obědy ze surovin, které pomáhají výrobcům v rozvojových zemích.

Fairtrade rýže i čaj. Obědy ze surovin, které podpoří výrobce v rozvojových zemích, se připravují tento týden ve školní jídelně Gymnázia Mimoň.Foto: Deník / Charvátová Kateřina

V jídelně Gymnázia v Mimoni se tento týden vaří z fairtradových potravin. Včera měli strávníci hovězí maso na fairtradovým zázvoru s rýží. Dnes se bude podávat „férový“ čaj. Jídelna tak podporuje dlouhodobý záměry školy. Gymnázium v Mimoni nese již rok jako jediná škola v Libereckém kraji titul fairtradové školy.



S nápadem být fairtradeová škola a tím pomáhat spravedlivému obchodu v rozvojových zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky, přišel před dvěma lety jeden ze studentů. „Pohnutkou, proč jsme se do projektu fairtradových škol zapojili, bylo zadání ročníkové práce studentům právě s tímto tématem,“ říká učitel a koordinátor akce Václav Hylmar. Jeden ze studentů svoji ročníkovou práci vypracoval opravdu poctivě a při obhajobě se zeptal, proč vlastně není součástí kampaně i jejich škola a vyzval učitele k zapojení. „Uděláme dobrou věc pro přírodu a lidi třetího světa,“ argumentoval student.

PAMLSKOVÁ VYHLÁŠKA JE NEZASTAVILA

Školní kantýna tak od loňského roku nabízela „férový“ sortiment, kávu vyrobenou farmáři v Tanzanii, kvalitní čokoládu nebo sušenky s výraznou příchutí zázvoru vypěstovaného v Indii. S prodejem v kantýně se muselo letos v lednu přestat kvůli takzvané pamlskové vyhlášce. Nicméně pro věc zapálení studenti i jejich kantor se nevzdali a hledali cestu, jak faitrade podporovat dál. Výrobky propagují na veřejných akcích a hlavně z fairtadových surovin nově i vaří. „S vedoucí jídelny a ředitelkou školy jsme se domluvili, že vzhledem k cenám férových produktů budeme z těchto surovin vařit jen jednou za dva měsíce,“ dodává Václav Hylmar.



Do místní jídelny nechodí jen studenti, ale zhruba dvacítka strávníků z široké veřejnosti. „Lidé jsou překvapeni, zajímají se o to, proč je rýže jiná a co tím podporujeme. Mezi dětmi už je projekt známý. Některé děti to motivuje a šíří férový obchod dál,“ dodal Hylmar.



Škola také tento týden získala ocenění za Počin roku 2016 v kategorii cena veřejnosti. Jedná se o uznání za nejinspirativnější akce na podporu fair trade, které se v loňském roce v České republice udály.



Ředitelka školy Emilie Ráčková, která si ráda dá „férovou" kávu, aby kampaň podpořila, o zapojení školy do projektu vůbec neváhala. „Určitě je to moc zajímavá myšlenka, i když člověk má vždy obavu, jestli opravdu peníze půjdou tam kam mají," podotkla již dříve ředitelka. „Pro nás je důležité dostat toto téma do povědomí lidí. Do té doby, než s tím pan Hylmar přišel, jsem o tom také nevěděla. Jsem ráda, že to můžeme šířit dál," dodala.



Škola nyní uvažuje o zavedení fairtradového automatu. „Viděli jsme ho na základní škole v Litoměřicích, která vlastně byla první školou v České republice, která nesla titul Fairtradové školy, a moc se nám líbil. Zvažujeme, že ho pořídíme i do naší školy,“ dodal Hylmar.