Kulturní dům po sovětech je po dvou měsících zbořený

Ralsko - Po dvou měsících skončila v Ralsku demolice ruiny někdejšího kulturního domu sovětské armády v bývalém vojenském prostoru.

Po dvou měsících od zahájení demolice nezbylo po bývalém kulturním domě zhola nic.Foto: KÚ LK

„Po rozlehlém objektu dnes není ani památky, zůstal jen čistý pozemek pokrytý hlínou. Na jaře ho pokryje zhruba 3500 sazenic borovic," řekl Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, která areál bývalého vojenského letiště spravuje.

Kulturní dům byl v Ralsku postaven načerno bez stavebního povolení, stejně jako desítky dalších staveb v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Objekt nikdy nebyl dokončen. Demolice přišla včetně DPH na necelých 2,386 milionu korun. Zmizení nebezpečné ruiny uvítal i starosta Ralska Miloš Tita. Rád by, kdyby se podařilo v příštím roce zbourat i nedaleký objekt bývalého generálního štábu, který rovněž patří kraji.

Využití budov

Město samo podle Tity připravuje revitalizaci bývalé školy, podle statika je totiž skelet v dobrém stavu. „Je to rozsáhlý objekt, dalo by se to dělat po částech," řekl starosta. Obec by v objektu chtěla zřídit mateřskou školu, měl by tam být i prostor pro nejrůznější služby, sídlo městské policie i sociálních pracovnic, ale také prostor pro nejrůznější společenské a občanské aktivity. Náklady půjdou podle Tity do desítek milionů korun a bez dotací se město neobejde.

Někdejší vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 kilometrů čtverečních využívala do počátku 90. let sovětská armáda. K vojenským účelům ale sloužil zhruba od poloviny minulého století. Ralsko patří k lokalitám nejzatíženějším pobytem sovětských vojsk. Největším problémem je letiště Hradčany, kde byla kontaminována podzemní voda i zemina hlavně leteckými palivy. Liberecký kraj převzal část bývalého vojenského prostoru od státu v roce 2007 včetně zhruba 170 objektů, které je třeba zlikvidovat a odvézt. Náklady se podle Růžičky odhadují na desítky milionů korun.

Neochránili je

Většina budov je v havarijním stavu. „Je tu spousta objektů, kde odvážní sběrači kovů byli schopni vyndat překlad nad vlastní hlavou, takže budovy jsou tady hodně porozebírané," řekl Růžička.

Správa silnic se podle něj snažila objekty ochránit před vstupem lidí. Pokusy byly marné. „Svého času byly zabedněné, dřevo ale zmizelo. Pak jsme to řešili páskami, pásky taky zmizely, cedulky zmizely většinou do dvou týdnů, takže to nejlepší, co se může stát, je, že ty budovy budou zlikvidovány," dodal.