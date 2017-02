Ledovka dala zabrat všem

Českolipsko - Dopravní nehody a úrazy na chodnících. Počasí opět udeřilo.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Dopravní nehody a zranění chodci. Ve čtvrtek odpoledne začal padat mrznoucí déšť, který v kombinaci s namrzlými cestami a chodníky proměnil Českolipsko i celý kraj v jedno velké kluziště. Zraněnými se začaly plnit čekárny i sanitky. Město Česká Lípa si opět stěžuje na firmu starající se o zimní údržbu.

„Tento týden s úrazy spojenými s ledovkou na silnicích a chodnících přišlo na odpolední pohotovost něco kolem deseti pacientů. Včerejší ledovka však byla znát. Na ortopedicko traumatologickém oddělení přišlo jen za dopoledne více než deset pacientů s úrazem," uvedla Kateřina Amrichová za českolipskou nemocnici.

Plno měli i záchranáři. Podle vyjádření mluvčího záchranky Michala Georgieva vyjela záchranná služba jen během čtvrtečního odpoledne v celém Libereckém kraji třicetkrát.

Situace byla mnohem horší na chodnících než na silnicích. Ty byly podle ředitele Silnic LK Petra Šéna už včera dopoledne bez výraznějších problémů. I tak dopravní policisté k několika případům vyjížděli. „Jednalo se o incidenty bez zranění a větších škod. Během čtvrtečního dne vyjeli policisté k sedmi nehodám a v pátek dopoledne celkem k pěti. Mírný nárůst v nehodovosti sledujeme, ale není až tak velký," popsala Ivana Baláková, tisková mluvčí policie.

Neodklizené chodníky

Krušné chvilky tak zažívali především chodci. Vedení České Lípy v týdnu znovu kontrolovalo stav zimního úklidu a konstatovalo opětovnou nespokojenost. „S kvalitou zimního úklidu nejsme v žádném případě spokojeni. Firma neplní podmínky smlouvy. Jasně jsme ji vyzvali, aby okamžitě zlepšila schůdnost chodníků, sjízdnost komunikací, a aby odstraňovala zmrazky. Provedení prací budeme opět kontrolovat," říká starostka města Romana Žatecká.

Nebezpečí ovšem nehrozilo jen na zemi, ale také ze střech, z nichž se uvolňovaly pláty sněhu a ledu. Na některých místech tak bylo jistější chodit po silnicích, které neklouzaly a byly dostatečně daleko od střech.

Výstraha před ledovkou platila na Českolipsku do sobotního poledne.

Letošní zima patří k nejchladnějším za 56 let. Hůř bylo jen v lednu 1963Teploty v lednu klesly v průměru na 5,6 stupňů Celsia. Podle meteorologa Tomáše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Praze to byl sedmý nejstudenější měsíc od roku 1961. Chladněji bylo pouze v roce 1963. „Lednový průměr byl tehdy -8,8 °C," potvrdil Dvořák. Doposud byl podle něj poslední chladnější leden v roce 2006, kdy teploty dosahovaly v průměru 6 °C. K vůbec nejstudenějším dnům patřil 7. leden, kdy na Šumavě spadly teploty pod hranici 30 stupňů Celsia, na Jizerce dosáhly „jen" k 27 stupňům pod nulou.



Obleva, která naše území zasáhla tento víkend a vyhnala teploty až pět stupňů nad nulu, je ovšem podle Petra Dvořáka jen přechodná. Milovníci zimy a především pak provozovatelé lyžařských areálů se mohou těšit. „Ochlazení přijde po 6. únoru, ve středu spadnou teploty až na mínus 14 stupňů Celsia," uvedl. Mráz bude i ve dne, dosahovat má až -8 °C. Nejstudenější únor v šedesátileté historii byl v roce 1956, kdy podle meteorologů dosáhly teploty v průměru na 14,6 ° C.