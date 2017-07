Lenin spí v zaprášeném skladu. Už ho můžou rozpustit

Česká Lípa - Třímetrový, čtyři tuny vážící Lenin z Děčínské ulice v České Lípě dodnes leží zaprášený s bojovně vystrčenou pěstí v městském skladu u Ploučnice. Pátrali jsme i po dalších dnes schovaných sochách z předrevolučních let.

Sklad u řeky se stal Leninovi místem prozatímního odpočinku.Foto: Deník/Jiří Jelínek

Že na svém místě nevydrží ani celou pětiletku, to asi dělníci instalující v roce 1987 poslední sochu Vladimíra Iljiče Lenina ve střední Evropě nečekali. Na místě čtyřtunové, ve výrazně nadživotní velikosti provedené plastiky v Děčínské ulici v České Lípě je dnes jen prázdný piedestal. Lenin leží čtvrt století v zaprášeném městském skladu.

Co krátce po sametové revoluci nešlo, tedy roztavit sochu a použít na něco hezčího, je už nyní alespoň právně možné. Pozůstalí autorů svolili k případné likvidaci díla. „Máme tady na to založené písemné povolení," říká Lubomír Kouba, který má správu městských skladů na starosti. Podle našich informací se nic takového nechystá a podle českolipského historika a kronikáře Ladislava Smejkala by to byla i škoda. Nějakou hodnotu dílo má. „Je tam několik odchylek od standardních Leninů, kteří jsou například dodnes instalováni v Rusku," říká Ladislav Smejkal.

Dítětem se nestal

„Profesor Pokorný jako tehdejší starosta města chtěl, aby jedno z lidických dětí na vznikajícím památníku bylo odlito z kovu, pocházejícího přímo z této sochy, podobně jako poskytla materiál další města," vypráví o porevolučních událostech Ladislav Smejkal. Autoři sochy, manželé Božena a Ludvík Kodymovi, byli tenkrát proti. Ale jak už bylo řečeno, jejich potomci výhrady nemají.

Soch, které zmizely po roce 1989 z očí, je víc. Například někde ve skladech bývalé Vagonky je schovaný Klement Gottwald v životní velikosti z parku u českolipského autobusového nádraží. Mnoho o něco menších exponátů má uložené i Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Lenin z Děčínské ulice byl vytvořený k výročí 70 let od Velké socialistické revoluce, i když bylo podle Smejkala v celém východním bloku už tak trochu „přeleninováno".

Dnes, o třicet let později, spustilo českolipské muzeum zvláštní výstavu, kde můžete některým schovaným exponátům sami pohlédnout do očí. A k vidění nejsou jen hlavy potentátů. Na výstavě Válka a revoluce v Maštálkově síni je možné do 17. září široce a s odstupem pohlédnout na sociální otázky 20. století.