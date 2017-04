Lidé policii poradili, kde má měřit

Českolipsko, ČR – K celoevropskému programu se letos poprvé připojila i Policie ČR. Lidé měli vytipovat místa, na která se policisté se svými radary zaměřili.

Policejní měření rychlosti na sebe seslali sami lidé. Jen na Českolipsku probíhalo současně na třech místech.Foto: Deník / Jelínek Jiří

Aby místa, kde bude policie měřit rychlost navrhovali sami občané, k tomu často nedochází. V rámci celorepubikové akce Speed marathon mohl každý říct, kde ho řidiči jedoucí přes limit trápí nejvíc. Někteří se k nabídce postavili s humorem. „Na začátku jsme museli vyřadit úplné hlouposti, jako například střed Máchova jezera. Kolegové v Liberci tam zase měli jednu zapomenutou silnici v horách,“ říká vedoucí územního odboru dopravní policie v České Lípě Martin Markl.

Další návrhy neprošly kvůli nemožnosti měření provést. „Já chci aby byl efekt měření okamžitý, k tomu je potřeba mít dostatečnou odstavnou plochu, abychom mohli přestupek řešit na místě,“ říká Markl s tím, že takových případů bylo jen několik.

SOSNOVÁ

Akce proběhla plošně 19. dubna. Někde si policisté z různých okresů si vzájemně vypomohli akci pokrýt personálně. „Nám konkrétně tu pomáhají policisté z krajského libereckého oddělení silničního dohledu,“ říká Markl.

Jedním z občany navržených míst byl úsek silnice 2601 v Sosnové. Policisté měli na vjezdu do obce u místního autobazaru postavenou „tajnou“ měřící Octavii, kousek dál u zastávky si druhá skupina řidiče zastavovala.

Za dvacet minut, co jsme s Martinem Marklem u jednotky stáli, nepřekročil rychlost nikdo. „Já nečekám, že dnes nachytáme tisíce řidičů. Není to represivní akce, ale rychlost je téma a my jej tímto chceme připomenout,“ říká Markl. Jeho slova potvrzuje i to, že sosnovská hlídka zastavovala jen ty řidiče, kteří rychlost překročili o více než 13 km/h. A jednoho, který jel sice správně, ale neměl rozsvícená světla, a uvnitř svého vozidla s nedávno nabouraným předním nárazníkem převážel dvě nepřipoutané děti.

Jen na Českolipsku proběhlo během včerejška měření na zhruba dvacítce míst. Na některých v průběhu dne i opakovaně. „Například sem pojede hlídka ještě večer,“ podotýká Markl na hlavním průtahu Českou Lípou, kam jsme se ze Sosnové přesunuli. Po celé České republice občané vytipovali přes tisíc měřících míst.

Na druhém stanovišti už máme větší štěstí, čtyři zastavení řidiči během poslední čtvrthodiny nikoliv. Zde pro změnu měří „z ruky“ s novým laserovým radarem.

„Přesné počty pokutovaných řidičů a vyhodnocení akce bude za několik dní,“ dodává Martin Markl, podle nějž se jedná o celoevropský projekt, do něhož se PČR letos zapojila poprvé.



Kde se měřilo na Českolipsku?

I/9 – U Skalice, u Svoru, mez Ramšem a Zahrádkami, průtah Českou Lípou, okolí Nového Boru

I/13 – Prácheň

I/15 – Stvolínky

II/38 – Obora

II/268 – Sloup v Čechách II/262 – u Stružnice, u Dobranova,

III/2639 – Kamenický Šenov, ul. 9. Května, Maixnerova

III/2601 – Sosnová