Lípa bude jednat o koupi nezkolaudované silnice

Česká Lípa - Spojovací komunikaci mezi českolipským sídlištěm Špičák a obchody na Ladech majitel neudržuje. Město proto uvažuje o její koupi.

Silnice. Ilustrační snímek.Foto: Deník

Vybudovat na vlastní náklady část komunikace, která dnes spojuje českolipská sídliště Špičák a Lada. To byla jedna z podmínek, které od města dostal investor stavějící před více než 10 lety obchodní centrum pod Špičákem. Nikdo však tenkrát moc neřešil, jak se má dnes silně využívaná silnice udržovat.

„Jsou už tam dost velké díry, a nastává otázka, jak to řešit do budoucna," říká místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

KOUPIT A OPRAVIT

Předložil proto zastupitelům záměr začít jednat o odkupu silnice ležící na pozemcích města od společnosti JTH Shopping. Ta ji městu nabídla. Částku, za kterou by se měl případný obchod odehrát, zatím nikdo ze zastupitelů nezná.

„Asi by se nikomu nelíbilo, kdyby se majitel rozhodl komunikaci neopravit, ale uzavřít," podporuje svůj návrh na začátek jednání o koupi Raninec.

Zastupitelé záměr schválili, ale někteří měli připomínky. „Ta silnice je nezkolaudovaná a za daných poměrů, které na komunikaci panují, ani nebude zkolaudovaná," domnívá se opoziční zastupitelka Pavla Procházková s tím, že by to mohl být do budoucna značný problém. „Jsou zde překračované hygienické parametry na hluk," tvrdí.