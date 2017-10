Lípa Musica míří do poslední třetiny. V sobotu zavítá do Doks

Českolipsko - Českolipská kapitola 16. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica pokračovala v Biberově kapli českolipského muzea.

Program nazvaný Melancholie v podání špičkových interpretů violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové byl jednou z nejatraktivnějších položek letošního programu a byl také dlouho dopředu zcela vyprodaný. Ve středu 11. října se uzavře ústecká kapitola festivalu na Zámku Děčín, kde se od 19.00 hodin představí náš přední klarinetista Igor Františák za doprovodu souboru Barocco sempre giovane.

„Pokud by měl být do znaku letošní Lípy Musicy vybrán jediný hudební nástroj, který jej nejvíce charakterizuje, mohl by to být to lesní roh spojený s osobností nového uměleckého garanta Radka Baboráka, anebo klarinet. Ten v děčínském zámku rozehraje náš přední klarinetista Igor Františák,“ říká mluvčí festivalu Lucie Johanovská.. Děčínská pocta klarinetu nabídne barokní perly i exkurz do hudby 20. století, zazní skladby Kallicka, Mozart, Tanějeva, Brittena, Stamice či Mendelssohna Bartholdyho.

V prodeji jsou poslední dvě desítky vstupenek.

V sobotu 14. října Lípa Musica zavítá s Bennewitzovým kvartetem do Doks, kde připomene významnou hudební osobnost, která v srdce Máchova kraje strávila podzim svého života. Nedostižnou pověst české kvartetní školy hrdě reprezentuje ansámbl, který si pro své označení zvolil osobnost Antonína Bennewitze, významného českého houslistu, dirigenta, hudebního pedagoga a spoluzakladatel Českého kvarteta.

Připomeňme, že jeho pedagogické úsilí zformovalo takové osobnosti, jakými byli Josef Suk, Oskar Nedbal, Otakar Ševčík, František Ondříček, Jiří Herold či Karel Hoffmann. Poctu Bennewitzovi složí v Doksech Bennewitzovo kvarteto díly Mozarta a Dvořáka. V prodeji je nyní ještě s ohledem na přesun koncertu do většího sálu posledních 30 kusů vstupenek.

Nedělní festivalové zastavení přinese další premiéru. Lípa Musica tentokrát poprvé rozezní příhraničí saskou lázeňskou obec Lückendorf. 15. října od 19.00 hodin se zde představí Afflatus Quintet, renomovaný dechový soubor spjatý s osobností uměleckého garanta letošního ročníku Lípy Musicy – Radkem Baborákem.

Afflatus Quintet se po letech na festival vrací, aby se představil v pozměněném obsazení. Hornistu Radka Baboráka zastoupí Kateřina Javůrková a místo zdravotně indisponovaného Romana Novotného se flétnového partu ujme Oto Reiprich, umělci, kteří se s úspěchem prezentují vlastním Belfiato Quintet. Afflatus Quintet provede tentokráte díla Rejchy, Milhauda a Haase.



Do Lückendorfu zajišťuje festival i autobusovou dopravu z České Lípy. Místa je možná stále ještě rezervovat.

Více na lipamusica.cz